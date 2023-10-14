В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 14 октября заявил, что страна не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз (ЕС), пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
Он отметил, что после принятия нового закона об образовании на Украине, в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем лишь частично.
«Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — приводит его слова «РИА Новости».
Как указал дипломат, количество занятий на венгерском языке снижается до уровня в 20–40%. Он назвал сложившуюся ситуацию печальной. Сийярто уточнил, что с 2015 года Венгрия конфликтует с Украиной по этому поводу и просит «вернуть венграм те права, которые у них были».
Ранее, 25 сентября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в Европейский союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз.