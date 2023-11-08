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Глава ЕК связала сроки вступления Украины в ЕС с реформами в стране

Фон дер Ляйен: фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ в стране
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Фактические сроки вступления Украины в Евросоюз (ЕС) зависит от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Об этом 8 ноября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Сроки зависят от реформ, а также от принципа «членства по заслугам»», — сказала она, отвечая на соответсвующий вопрос журналистов.

Фон дер Ляйен отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

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Ранее в этот день ЕЕ рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Отмечается, что подобная рекомендация основана на оценке прогресса по осуществлению требуемых союзом реформ. В то же время проработку переговорных рамок в Еврокомиссии связали с выполнением Украиной и Молдавией определенных условий.

Ранее, 7 ноября, ЕК выразила мнение, что Киев добился прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным испанской газеты Pais, Украине будет выставлен ряд условий. В частности, правительство страны должно улучшить соблюдение прав языковых меньшинств и выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией.

В начале октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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