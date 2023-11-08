ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Об этом говорится в опубликованных 8 ноября рекомендациях ЕК для стран — кандидатов на вступление.

«Комиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с обеими странами (Украиной и Молдавией. — Ред.)», — сказано в документе.

Там же говорится, что подобная рекомендация основана на оценке прогресса по осуществлению требуемых ЕС реформ. В то же время проработку переговорных рамок в Еврокомиссии связали с выполнением Украиной и Молдавией определенных условий.

Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. В свою очередь, от Молдавии в ЕК потребовали продолжения судебной реформы, борьбы с коррупцией и «деолигархизации».

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина выполнила более 90% шагов, намеченных в прошлом году. Она отметила, что именно по этой причине в ЕК рекомендовали начало переговоров с ней.

Представить Европейскому совету информацию о прогрессе двух стран по реализации реформ ЕК планирует к марту 2024 года.

Накануне заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока окончательно не будет решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни.

В начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Мишель также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление ЕС в июне 2022 года, выдвинув для начала переговоров о присоединении ряд условий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.