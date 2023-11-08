Реклама
Прямой эфир
Экономика
Российские аграрии собрали 147 млн т зерна
Мир
Лавров указал на безрезультатность работы ООН по возобновлению зерновой сделки
Мир
G7 продлит заморозку активов России
Мир
Блинкен заявил об отсутствии у израильских чиновников планов по оккупации Газы
Мир
Ведущий Карлсон назвал Украину и Байдена двумя ошибками в истории США
Политика
В Госдуме назвали недальновидными планы США передать Украине российские активы
Общество
В РФ выявили десять случаев варианта коронавируса «Пирола»
Мир
Крупнейший голубой бриллиант продали на аукционе Christie’s за 4 млрд рублей
Авто
Geely объявил о начале продаж в России нового седана Geely Emgrand
Мир
Жители Земли 9 ноября увидят затмение Венеры
Политика
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Спорт
Форвард Панарин набрал 20 очков в 12 матчах НХЛ и повторил достижение Ягра
Общество
Актриса Раиса Максимова попала в больницу

МИД Польши поставил условие для вступления Украины в ЕС

МИД Польши: Украина должна эксгумировать останки погибших в Волынской резне поляков
0
Фото: ТАСС/EPA/Art Service 2
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О том, чтобы Украина стала членом Евросоюза (ЕС), не может быть и речи, пока окончательно не будет решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом 7 ноября заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной. Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», — заявил дипломат в эфире радио ZET.

Он добавил, что если Варшава хочет быть в одном союзе с Украиной и заключить с ней мир, то этот серьезный спорный вопрос должен быть решен, иначе сотрудничать обеим сторонам будет очень трудно. Киев выдает Варшаве лишь единичные разрешения на проведение поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни.

Война извинений: почему в Польше снова вспомнили о Волынской резне
Варшава требует от Зеленского «взять больше ответственности»

Ранее, 7 ноября, Европейская комиссия (ЕК) выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). По данным испанской газеты Pais, на основании этого Брюссель готовится рекомендовать странам — участницам объединения дать зеленый свет на продолжение процесса вступления и начать переговоры в начале следующего года. Однако Киеву будет выставлен ряд условий. В частности, украинское правительство должно улучшить соблюдение прав языковых меньшинств и выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией.

Ранее, 1 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

В июле Моравецкий, находясь с визитом на Украине, напомнил о геноциде поляков во время Волынской резни в 1943 году. Он указал, что в общей сложности более 100 тыс. поляков «потеряли жизнь в том аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что на Украине был Третий рейх».

27 октября представитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что специалисты в Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Отмечалось, что польская сторона направила украинским профильным ведомствам запросы на проведение эксгумации, экспертизы и последующего захоронения.

Ранее, 20 июня, Яблоньский заявил, что Польша ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших. При этом он выразил уверенность, что конфликт между Варшавой и Киевом будет решен положительно и Польша сможет приступить к работам по эксгумации.

В годы Великой Отечественной войны украинский националист и пособник нацистов Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и был идеологом событий 1943 года, называемых Волынской резней.

Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. Летом 2016 года парламент Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. В 2023 году трагическому событию исполняется 80 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023