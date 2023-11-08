МИД Польши поставил условие для вступления Украины в ЕС

О том, чтобы Украина стала членом Евросоюза (ЕС), не может быть и речи, пока окончательно не будет решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом 7 ноября заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной. Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», — заявил дипломат в эфире радио ZET.

Он добавил, что если Варшава хочет быть в одном союзе с Украиной и заключить с ней мир, то этот серьезный спорный вопрос должен быть решен, иначе сотрудничать обеим сторонам будет очень трудно. Киев выдает Варшаве лишь единичные разрешения на проведение поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни.

Ранее, 7 ноября, Европейская комиссия (ЕК) выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). По данным испанской газеты Pais, на основании этого Брюссель готовится рекомендовать странам — участницам объединения дать зеленый свет на продолжение процесса вступления и начать переговоры в начале следующего года. Однако Киеву будет выставлен ряд условий. В частности, украинское правительство должно улучшить соблюдение прав языковых меньшинств и выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией.

Ранее, 1 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

В июле Моравецкий, находясь с визитом на Украине, напомнил о геноциде поляков во время Волынской резни в 1943 году. Он указал, что в общей сложности более 100 тыс. поляков «потеряли жизнь в том аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что на Украине был Третий рейх».

27 октября представитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что специалисты в Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Отмечалось, что польская сторона направила украинским профильным ведомствам запросы на проведение эксгумации, экспертизы и последующего захоронения.

Ранее, 20 июня, Яблоньский заявил, что Польша ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших. При этом он выразил уверенность, что конфликт между Варшавой и Киевом будет решен положительно и Польша сможет приступить к работам по эксгумации.

В годы Великой Отечественной войны украинский националист и пособник нацистов Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и был идеологом событий 1943 года, называемых Волынской резней.

Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. Летом 2016 года парламент Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. В 2023 году трагическому событию исполняется 80 лет.