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На Украине обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни

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Фото: соцсети
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Массовое захоронение жертв Волынской резни обнаружили польские и украинские специалисты в Тернопольской области Украины, 27 октября сообщил представитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили массовое захоронение, где в 1945 году были захоронены тела убитых сельчан», — сказал он.

Украинским профильным ведомствам польская сторона уже направила запросы на проведение эксгумации, экспертизы и последующего захоронения.

Киев выдает Варшаве единичные разрешения на проведение поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни.

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В середине октября был уволен пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, который требовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну.

Днем начала Волынской резни считается 9 февраля 1943 года, когда произошло массовое уничтожение польского гражданского населения украинскими боевиками запрещенной Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА) (экстремистская организация, запрещена в РФ). Националисты отрубали людям головы и пальцы, вспарывали животы, заживо сжигали детей, женщин и стариков. За несколько месяцев этнических чисток на Волыни, которая до 1939 года входила в состав Польши, погибло не менее 50 тыс. поляков.

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