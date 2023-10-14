Требовавшего извинений от Зеленского пресс-секретаря МИД Польши уволили

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину, который требовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну, уволили. Об этом сам Ясина 14 октября сообщил на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Пресс-секретарь — это сапер, а каждого сапера можно подорвать миной. Я завершаю выполнение обязанностей пресс-секретаря и всех благодарю», — написал Ясина.

После требования от Зеленского извиниться за Волынскую резню Ясину временно отстранили от должности и отправили в долгий отпуск. По данным RMF24, окончательному решению об увольнении Ясины поспособствовало его неудачное заявление в беседе с корреспондентом радиостанции перед парламентскими выборами в Польше, намеченными на 15 октября, о том, что «за рубежом появятся комиссии, которые не будут вовремя подсчитывать голоса».

Ранее, 19 мая, Ясина в интервью изданию Onet.pl сообщил, что Зеленский должен взять на себя ответственность за Волынскую резню и извиниться. Он добавил, что Варшава уже признала вину за преступления, совершенные против украинцев, но со стороны Киева подобного шага нет.

Тогда Ясина подчеркнул, что именно Украина блокирует обсуждение событий Волынской резни во время контактов между двумя странами, и призвал поднять этот вопрос на высшем уровне. На следующий день, 20 мая, посол Украины в Польше Василий Зварич назвал требование Ясины извиниться неприемлемыми и досадными. Он подчеркнул, что Волынская резня имеет отношение к общему прошлому Украины и Польши, и добавил, что формулой примирения между Киевом и Варшавой служит принцип «прощаем и просим прощения», за счет которого стороны могут достичь настоящего урегулирования спорных моментов.

Днем начала Волынской резни считается 9 февраля 1943 года, когда произошло массовое уничтожение польского гражданского населения украинскими боевиками запрещенной Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА) (экстремистская организация, запрещена в РФ). Националисты отрубали людям головы и пальцы, вспарывали животы, заживо сжигали детей, женщин и стариков. За несколько месяцев этнических чисток на Волыни, которая до 1939 года входила в состав Польши, погибли не меньше 50 тыс. поляков.