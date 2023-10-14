Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о влиянии выборов в Польше на уменьшение поддержки Украины
Политика
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Армия Израиля сообщила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Спорт
МОК изучит возможность проведения киберспортивных игр
Общество
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Спорт
Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России
Общество
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
Мир
В Израиле сообщили о попытке проникновения вооруженной группы из Ливана
Мир
Версальский дворец эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Общество
Новый парк с сенсорными садами и лугом появится на северо-востоке Москвы
Спорт
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Экономика
В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России
Мир
Кулеба объяснил проблемы в отношениях Киева и Варшавы выборами в Польше
Мир
На Украине сообщили о требовании Зеленского к СМИ замалчивать факты коррупции

Требовавшего извинений от Зеленского пресс-секретаря МИД Польши уволили

0
Фото: Global Look Press/Fotonews/Marcin Banaszkiewicz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину, который требовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну, уволили. Об этом сам Ясина 14 октября сообщил на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Пресс-секретарь — это сапер, а каждого сапера можно подорвать миной. Я завершаю выполнение обязанностей пресс-секретаря и всех благодарю», — написал Ясина.

После требования от Зеленского извиниться за Волынскую резню Ясину временно отстранили от должности и отправили в долгий отпуск. По данным RMF24, окончательному решению об увольнении Ясины поспособствовало его неудачное заявление в беседе с корреспондентом радиостанции перед парламентскими выборами в Польше, намеченными на 15 октября, о том, что «за рубежом появятся комиссии, которые не будут вовремя подсчитывать голоса».

Безбарьерная дружба: между Украиной и Польшей могут исчезнуть рубежи
Зеленский повторил слова Дуды об отсутствии границ между странами в будущем

Ранее, 19 мая, Ясина в интервью изданию Onet.pl сообщил, что Зеленский должен взять на себя ответственность за Волынскую резню и извиниться. Он добавил, что Варшава уже признала вину за преступления, совершенные против украинцев, но со стороны Киева подобного шага нет.

Тогда Ясина подчеркнул, что именно Украина блокирует обсуждение событий Волынской резни во время контактов между двумя странами, и призвал поднять этот вопрос на высшем уровне. На следующий день, 20 мая, посол Украины в Польше Василий Зварич назвал требование Ясины извиниться неприемлемыми и досадными. Он подчеркнул, что Волынская резня имеет отношение к общему прошлому Украины и Польши, и добавил, что формулой примирения между Киевом и Варшавой служит принцип «прощаем и просим прощения», за счет которого стороны могут достичь настоящего урегулирования спорных моментов.

Днем начала Волынской резни считается 9 февраля 1943 года, когда произошло массовое уничтожение польского гражданского населения украинскими боевиками запрещенной Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА) (экстремистская организация, запрещена в РФ). Националисты отрубали людям головы и пальцы, вспарывали животы, заживо сжигали детей, женщин и стариков. За несколько месяцев этнических чисток на Волыни, которая до 1939 года входила в состав Польши, погибли не меньше 50 тыс. поляков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023