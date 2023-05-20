Посол Украины осудил призыв Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Польше Василий Зварич 20 мая назвал неприемлемыми слова пресс-секретаря польского МИДа Лукаша Ясины о том, что Киев должен извиниться за Волынскую резню.

«Любые попытки навязать президенту Украины [Владимиру Зеленскому] или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Зварич добавил, что украинская сторона готова к диалогу, но призвал проявлять уважение и взвешенность в высказываниях.

По его словам, формулой примирения между Киевом и Варшавой служит принцип «прощаем и просим прощения», за счет которого стороны могут достичь настоящего урегулирования спорных моментов.

Ранее в субботу Ясина призвал Зеленского взять на себя ответственность за Волынскую резню и принести извинения, подчеркнув, что Варшава уже признала вину за преступления, совершенные против украинцев, но со стороны Киева подобного шага нет.

До этого, 6 апреля, замдиректора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала отметил, что обсуждение Волынской резни важно для польского народа, это их «незаживающая рана». Он также указал на то, что разговор с Зеленским на эту тему мог бы проверить справедливость украинского лидера по отношению к Варшаве.

В тот же день обозреватель Ванесса Гера отметила обеспокоенность Польши по поводу исторических событий, связанных с преступлениями на Волыни. Она также привела факты из истории, гласящие, что более 100 тыс. жителей Польши погибло от насилия со стороны украинцев. Апогеем зверств стало 11 июля 1943 года, известное как «кровавое воскресенье», когда украинские повстанцы осуществили скоординированные нападения на поляков более чем в 100 населенных пунктах, в основном на Волыни.