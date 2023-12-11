Блок и негатив: Украину больше не хотят видеть в Евросоюзе

Словакия считает преждевременным начало переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, заявил «Известиям» председатель Комиссии по внешним отношениям парламента стран, член правящей партии SMER Мариан Кэри. В правительстве Венгрии также уверены, что старт переговорного процесса с Украиной сейчас стал бы несвоевременным. В Европарламенте допускают, что Словакия и Венгрия могут заблокировать принятие этого решения. В Будапеште тем временем предлагают не выносить этот вопрос на обсуждение саммита ЕС, намеченного на 14-15 декабря.

Венгрия и Словакия против переговоров

Уже 14 декабря в Брюсселе начнется саммит глав государств Евросоюза, на котором, как ожидается, обсудят вопрос о старте переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. В 2022 году эти страны получили статус кандидатов, а в ноябре Еврокомиссия дала рекомендацию Евросоюзу начать переговоры с Киевом и Кишиневом. Несмотря на то, что до саммита остались считанные дни, до сих пор не ясно, будет ли в принципе этот вопрос стоять на повестке дня. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключает, что решение о старте переговоров могут перенести на более поздний срок.

В Словакии, где осенью к власти пришла партия «Курс — социальная демократия» (SMER), выступающая против поставок оружия Киеву, считают, что Украина не готова для начала переговоров с Евросоюзом. Новый премьер-министр Роберт Фицо ранее заявлял, что Украина — «самая коррумпированная страна в мире», и это не изменилось даже после усиления ее поддержки со стороны Запада.

Премьер-министр Роберт Фицо Фото: Global Look Press/Mateusz Wlodarczyk

— Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь, — заявил «Известиям» председатель Комиссии по внешним отношениям Национального Совета Словакии Мариан Кэри (SMER). — Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии.

5 декабря глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не видит возможности принятия Украины в ЕС на фоне происходящего в этой стране вооруженного конфликта. То же, по его мнению, касается и начала переговоров между Брюсселем и Киевом. Хотя после смены власти Словакия отказалась от дальнейших поставок вооружений Украине, она продолжает оказывать ей гуманитарную помощь. Бланар ранее заявлял о пакете на сумму €170 тыс. Кроме того, Братислава одобрила выделение €750 тыс. евро на покупку систем для разминирования «Божена», а также пообещала передать Киеву 16 машин скорой помощи.

Депутат Европарламент от Словакии Мирослав Радачовски допускает, что Словакия может заблокировать решение ЕС о старте переговоров с Украиной. По его словам, Украине нужно решить не только проблемы с коррупцией, но и территориальные вопросы, сказал он «Известиям».

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС выступает и Венгрия. В интервью французскому изданию Le Point премьер-министр Виктор Орбан назвал «ложью» утверждения Еврокомиссии о том, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для старта переговорного процесса: «Венгрия — сосед Украины. И что бы ни думали люди в Париже, Брюсселе и Гааге, мы лучше знаем точно, что именно происходит на Украине».

Венгрия критично относится к перспективе членства Украины в Евросоюз. Во-первых, Будапешт опасается, что ее принятие приведет к большим затратам для всех стран-членов Евросоюза, и они станут «чистыми донорами» (в октябре в Financial Times вышел материал со ссылкой на внутренние оценки ЕС, в котором утверждается, что это обошлось бы в €186 млрд в течение 7 лет). Орбан также отмечает, что вступление Украины в ЕС сильно навредило бы венгерским сельхозпроизводителям: «Это большая страна, для которой сельское хозяйство является крупной сферой экономики».

Кроме того, в Венгрии недовольны нарушением прав закарпатских венгров, проживающих в западной Украине и, наконец, подчеркивают, что стран, в которой происходит вооруженный конфликт, не может быть принята в ЕС по «ускоренному пути».

Консенсус под угрозой

Станет ли Венгрия блокировать старт переговоров ЕС с Украиной, до конца не ясно. На вопрос «Известий», наложит ли Будапешт вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС на предстоящем саммите 14-15 декабря, пресс-служба венгерского правительства сослалась на пост в соцсети Х (бывший Twitter) государственного секретаря Золтана Ковача от 7 декабря, в котором приводятся слова премьер-министра Виктора Орбана: «Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС Венгрия считает неподготовленным и несвоевременным». Орбан считает, что вопрос о начале переговоров с Украиной не стоит в принципе включать в повестку дня саммита.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего на рабочий ужин в Елисейский дворец в Париже Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Кроме того, Будапешт блокирует предоставление Киеву экономической помощи в размере €50 млрд до 2027 года и предоставление военной помощи на €20 млрд. На Венгрию при этом оказывается колоссальное политическое давление. 7 декабря с Виктором Орабаном провел переговоры президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр председательствующей в ЕС Испании Педро Санчес. До этого с главой МИД Венгрии Перетером Сийярто поговорил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Чтобы Будапешт сказал свое «да», Еврокомиссия даже одобрила выделение Венгрии €900 млн из средств ЕС в рамках Европейского фонда по восстановлению после пандемии коронавируса. Однако пока позиция Венгрии состоит в том, что заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве с ЕС и повысить уровень сотрудничества. По его мнению, о членстве Украины можно будет поговорить не раньше, чем через 5-10 лет.

— На данный момент Венгрия занимает более жесткую позицию, чем она занимала всегда по украинскому кризису, и здесь нельзя исключать, что консенсуса действительно не будет. Хотя мы видим в последние дни и давление на Венгрию, то есть попытки каким-то образом расторговать ситуацию, — заявил «Известиям» профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

При этом он отмечает, что до сих пор не было ситуации, когда та или иная страна срывала бы на саммите важные для ЕС решения, будь то по России и Украине. «Инерция единогласного голосования может сработать и сейчас», — считает он.

Научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев не исключает, что вопрос о начале переговоров ЕС с Украиной могут не поставить на повестку дня.

Фото: Global Look Press/Pool Philip Reynaers

— Обычно, когда есть гарантия того, что одна или две страны категорически против решений, к которым относится начало переговоров о принятии той или иной страны в Европейский союз, этот вопрос не выносится на обсуждение саммита. Обычно это решение принимается заранее, чтобы красивый пресс-релиз не портился. Но мы не можем сейчас сказать, какие закулисные переговоры идут между Венгрией и теми странами ЕС, которые хотели бы притянуть Украину с Молдавией. Плюс здесь тоже могут быть разные точки, например, как у Германии, что начало переговоров не означает их завершение, — отметил он в разговоре с «Известиями».

К слову, ранее EUobserver сообщило, что некоторые страны ЕС тайно поддерживают позицию Венгрии, не желающей обсуждать членство Украины в ЕС на предстоящем саммите. Среди таких стран, по данным издания, Австрия, Германия, Нидерланды и даже Франция, которых устраивает ситуация с Венгрией.

Даже в США, где уже несколько недель не могу согласовать новый пакет военной помощи Украине из-за противоречий между республиканцами и демократами, растет скепсис по отношению к Украине.

«В том, что касается украинского вопроса, все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернет Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил», — сказал сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс.

По его словам, «в интересах Америки — признать, что Украине придется уступить некоторые территории русским». Сенатор заявил, что «и в наших, и в их интересах» остановить боевые действия, чтобы положить конец гибели людей.