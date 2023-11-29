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Глава ЕК рассказала о степени готовности Украины к членству в Евросоюзе

Глава ЕК: Украина выполнила почти все требования ЕС для переговоров о членстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду, 29 ноября, заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение.

«Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать,<...> когда они стали страной-кандидатом», — сказала фон дер Ляйен на мероприятии издания Politico.

Она отметила, что ее глубоко впечатляют «успехи» Украины, проводящей «глубокие и структурные реформы», находясь в состоянии «экзистенциального» противостояния с Россией.

Газета отметила, что как ожидается, ЕС объявит о начале переговоров о вступлении Украины, которой был предоставлен статус кандидата в июне, после саммита европейских лидеров в середине декабря в Брюсселе.

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8 ноября фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% шагов для вступления в ЕС, намеченных в прошлом году. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. В свою очередь, от Молдавии в ЕК потребовали продолжения судебной реформы, борьбы с коррупцией и «деолигархизации». Она сообщила, что ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС Украиной и Молдавией.

При этом днем ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока окончательно не будет решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни.

Месяцем ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Мишель также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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