НАТО бы, но: главы МИД стран альянса обсуждают вступление Украины в блок

Страны НАТО не заинтересованы в прямой конфронтации с Россией, поэтому пока не будут принимать Киев в организацию. А заседание Совета Украина — НАТО, которое 29 ноября впервые пройдет на министерском уровне в Брюсселе, означает лишь то, что Киеву в очередной раз окажут моральную поддержку вместо приглашения в альянс, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее генсек блока Йенс Столтенберг по итогам первого дня встречи глав МИД стран НАТО совместно с госсекретарем США выразили поддержку Киеву в противостоянии с Россией. Что еще обсудят на саммите и какие угрозы видит перед собой альянс — в материале «Известий».

Первое заседание Совета Украина — НАТО

В Брюсселе стартовала встреча министров иностранных дел стран НАТО. Это своего рода подготовка к юбилейному саммиту в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне. Встреча примечательна тем, что 29 ноября впервые состоится заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав министерств иностранных дел, в котором примет участие в том числе руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. На встрече согласуют рекомендации для Киева по реформам на пути к членству в НАТО, осуществив таким образом решения, принятые на саммите в Вильнюсе.

При этом в преддверии заседания Столтенберг в интервью изданию Index де-факто подчеркнул, что Украину в НАТО еще не приглашали. Лидеры блока «приняли решение пригласить Украину к вступлению, когда будут выполнены все условия и союзники согласятся», заявил генсек. Однако, по мнению экспертов, это лишь очередное обещание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседует со СМИ во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе, 28 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Yves Herman

— Это следует воспринимать, как то, что мы вас в НАТО принимать не будем, но морально поддерживаем вашу борьбу с Россией. Поэтому мы придумаем для вас особенную форму, которая ровным счетом ничего не значит. В данном случае это обещание совершенно ни к чему не обязывает — обещание того, что, может быть, когда-нибудь, если что-то останется от Украины, она может вступить, — поделился мнением с «Известиями» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Можно констатировать, что пока Украина ни на дюйм не приблизилась к вступлению в альянс, отметил кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

— Создание Совета Украина — НАТО, различные форматы адаптации Украины, в том числе формирования рекомендаций, не заменяют многоэтапный процесс вступления государства в блок, который, кроме прочего, включает военную интеграцию соискателя. Помимо формальной стороны дела, есть военно-политический аспект: страны НАТО не заинтересованы в прямой конфронтации с Россией, а значит не допустят вступления стороны военного конфликта в альянс. Кроме того, сейчас внимание политико-академического сообщества меняет ориентацию с ситуации на Украине на воспламенившийся конфликт в секторе Газа, — обратил внимание эксперт.

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По итогам первого дня Столтенберг совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразили поддержку Украине, несмотря на разразившуюся войну на Ближнем Востоке. Глава альянса также предупредил, что Москва якобы пытается дестабилизировать страны-союзники с помощью кибератак, энергетического шантажа и создания миграционного кризиса в Финляндии. Речь идет о массовом подвозе беженцев к границе члена НАТО с целью оказать на страну давление, как утверждают в альянсе. В связи с этим Хельсинки закрывают КПП на российской границе.

Что касается Газы, глава НАТО призвал продлить гуманитарную паузу, которая истекает утром 30 ноября, чтобы оказать помощь гражданскому населению и освободить как можно больше заложников. Кроме того, Столтенберг еще до начала саммита обратился к опосредованному участнику конфликта Ирану с тем, чтобы Тегеран «обуздал своих доверенных лиц», имея в виду серию ударов по военным базам США в Сирии.

Когда Швеция официально вступит в альянс

Встреча глав МИД стран НАТО должна пролить свет на сроки вступления Швеции в альянс. Йенс Столтенберг поторопил с принятием решения Турцию и Венгрию, единственных из всех союзников до сих пор не ратифицировавших вступление шведов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, 28 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Pool/SAUL LOEB

При этом в Венгрии уже заявляли, что одобрят присоединение Швеции сразу после Турции, поэтому всё внимание приковано сейчас к действиям ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Де-факто турецкий лидер уже дал согласие, передав 23 октября на рассмотрение парламента пакет документов о ратификации. Обсуждение активно ведется, однако голосование откладывают. Камнем преткновения долгое время была курдская проблема, в рамках которой Анкара требовала объявить террористическими курдские организации и выдавать связанных с ними лиц.

Стокгольм выдал несколько человек по делу Рабочей партии Курдистана. Швеция решила и вопрос с активизацией исламофобии, в том числе с неоднократными случаями с сожжением Корана. В частности, в октябре 2023 года одного из фигурантов впервые признали виновным в разжигании межэтнической ненависти. Теперь, по всей видимости, всё сводится к экономическим и репутационным интересам Турции и лично Эрдогана, считают эксперты.

В частности, он согласился ратифицировать протокол о присоединении Швеции к НАТО в обмен на усилия Стокгольма по приему Турции в ЕС, а также на модернизацию таможенного союза страны и всего сообщества. Однако в последнее время Евросоюз, наоборот, ужесточает визовую политику в отношении турецких граждан, в том числе в академических кругах, усложняя участие экспертов в европейских конференциях, отметил турецкий политолог Керим Хас. В США и в целом в НАТО подчеркивают, что вопросы членства Швеции в блоке и Турции в ЕС никак не связаны.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Тем не менее, пытаясь извлечь выгоду, конкретно от Вашингтона турецкий лидер, например, хочет заполучить истребители F-16. Глава Белого дома Джо Байден даже допустил передачу самолетов, однако здесь, как и в случае со вступлением Швеции в НАТО, окончательное слово за парламентом, а в случае США за конгрессом. На этом фоне Анкара переключилась на европейские истребители Eurofighter, получив согласие на поставки из Великобритании и Испании.

— Эрдоган свое намерение уже показал, направив протокол по ратификации парламенту. В нынешней Турции принять такое решение очень просто, достаточно одного его слова. Поэтому пока идет торг. Это как восточный базар. Вот если бы Байден пригласил его в Белый дом, я думаю в тот же день Эрдоган дал бы приказ турецкому парламенту ратифицировать протокол. У Эрдогана с Байденом просто нет химии, как было с Трампом. Не сошлись характерами, — резюмировал турецкий политолог.

Тем не менее Керим Хас считает, что ратификация документа со стороны Турции возможна до конца года или, по крайне мере, в ближайшие месяцы.

Чем еще обеспокоены в блоке

Министры также обсудят ситуацию на Западных Балканах. В этом регионе НАТО рассматривает возможность увеличить численность войск на постоянной основе «для поддержания мира». Во время недавнего визита в регион Столтенберг заявил, что речь идет о Боснии и Герцеговине, а также о частично признанной республике Косово.

Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache

Другую угрозу стабильности НАТО видит в КНР. «Китай не является противником, но действия Пекина бросают вызов нашей безопасности», — заявил генсек.

— США не могут смириться с тем, что в 1949 году образовалась Китайская Народная Республика с не подконтрольным им правительством. В связи с этим они пытаются дестабилизировать страну, о чем говорят трагичные события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, поддержка в свое время сепаратистских движений внутри Китая, а сейчас поддержка Тайваня. Говоря об угрозах безопасности, НАТО — считай США — дает Китаю сигнал, — объяснил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Столтенберг заявил, что под китайскими угрозами подразумевает конкретно действия КНР в Южно-Китайском море, в том числе в отношении региональных соседей, а также нарушения прав человека. Генсек резюмировал, что справиться с угрозами альянсу помогут, в частности, квантовые технологии. Он также заявил о некой новой стратегии, которая не позволит конкурентам использовать эти технологии против НАТО.