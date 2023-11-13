Не хочется, но НАТО: войдет ли Швеция в альянс до конца года

Заявка Швеции на вступление в НАТО застопорилась. В венгерском парламенте «Известиям» сообщили, что этот вопрос до сих пор даже не вносился в повестку дня заседаний. Аналогичная ситуация в Турции, хотя Реджеп Тайип Эрдоган еще в конце октября подписал соответствующий протокол. Эксперты не исключают, что действия Будапешта и Анкары могут быть элементом политического торга, однако на динамику развития процесса теперь также будет оказывать влияние и палестино-израильский конфликт. Более того, есть основания полагать, что и сам Стокгольм не особо рвется в НАТО. Присоединится ли Швеция к альянсу до конца года — в материале «Известий».

Венгрия и Турция посылают сигналы НАТО

Парламенты Венгрии и Турции — единственных стран, которые до сих пор не ратифицировали заявку Швеции на членство в НАТО, — всё еще не проголосовали по этому вопросу. Более того, в Венгрии на прошедшей неделе этот пункт даже не вносился в повестку пленарных заседаний народных избранников.

— Голосования [по вопросу ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО] нет в повестке дня на этой неделе. Повестка на следующую неделю еще не утверждена, — сообщили «Известиям» в пресс-службе венгерского парламента.

Президент Венгрии Каталин Новак на прошлой неделе заявила: она «очень надеется, что мы сможем в ближайшем будущем поприветствовать и Швецию в качестве полноправного члена» Североатлантического альянса. Несмотря на то что Венгрия — парламентская республика и президент в ней исполняет лишь представительские функции, подобное заявление демонстрирует, что в политическом классе страны присутствуют силы, поддерживающие присоединение Стокгольма к альянсу.

Вероятно, такая позиция вступает в некоторое противоречие со взглядами правящей партии ФИДЕС. В конце октября ее представители заблокировали предложение о проведении голосования по заявке Швеции. AP тогда писало, что члены ФИДЕС неоднократно подвергали критике шведских политиков за то, что их оценка состояния демократии в Венгрии — «вопиющая ложь».

Схожая ситуация с заявкой Стокгольма и в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО еще 23 октября. Тогда же он отправил его на утверждение в турецкий парламент, где сообщили, что заявка может быть рассмотрена в приоритетном порядке. Однако спустя неделю ТАСС со ссылкой на источники написал, что графика обсуждения этого вопроса и тем более даты голосования всё еще нет. Других новостей, свидетельствующих о движении заявки, не было.

Игра в демократию

Задержки в ратификации заявки нарушают планы самого альянса по приему нового члена. Агентство Bloomberg писало, что в середине октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разослал странам — участницам военного блока письма, в которых он призывал принять Швецию в альянс до конца ноября этого года. То есть фактически в НАТО рассчитывали, что это произойдет не позже встречи глав МИД стран — членов альянса, которая назначена на 28–29 ноября.

Справка «Известий» Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине — 18 мая 2022 года. Все страны альянса, кроме Турции и Венгрии, быстро урегулировали вопросы, связанные с одобрением заявок. Анкара требовала от Швеции выдать сторонников Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, и отменить введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Также Анкара критиковала Швецию за несколько акций с сожжением Корана, которые проводили местные активисты. Финляндия же, также пройдя несколько раундов переговоров с Анкарой, в апреле 2023 года официально вошла в НАТО.

Турция и Венгрия действительно посылают противоречивые сигналы — это дает основания некоторым специалистам предполагать, что таким образом Анкара и Будапешт ведут политическую игру с Брюсселем, пытаясь выторговать для себя определенные преимущества. Эксперты, опрошенные «Известиями», не исключают такого варианта, однако отмечают: если Столтенберг и разослал такое письмо, то он опирался на определенные достигнутые договоренности.

— Возможно, это такая игра в демократию: правительство внесло заявку Швеции на рассмотрение парламента, а дальше — воля избранников народа. Но, с другой стороны, в НАТО тоже не совсем простачки сидят, и если они разослали эту информацию, то у них были договоренности и заверения от венгров и турок, что все проведут через свои парламенты, — заметил программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Более того, подчеркивает эксперт, в случае с Турцией на ее действия влияние также оказывает динамика развития палестино-израильского конфликта.

— Эрдоган всё более жестко и односторонне становится на сторону Палестины. Теперь его изначальные обвинения, что Швеция поддерживает ближневосточных террористов, снова могут всплыть, — подчеркнул Барабанов.

Шведская дипломатия не особо активна

Причина такого подхода Турции и Венгрии к вступлению Швеции в НАТО лежит еще и в политической традиции этих двух стран, для которых национальные интересы часто превалируют над коллективными, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Если есть национальный интерес, любой вопрос можно использовать в качестве вопроса для торга. В данном случае такая ситуация устраивает и шведов, и венгров, и турок, — говорит он в разговоре с «Известиями».

Действительно, дипломатическая активность Стокгольма в плане ускорения урегулирования противоречий с Будапештом и Анкарой достаточно низкая. Каких-то активных консультаций Швеция не проводит ни с Венгрией, ни с Турцией.

Офицеров-Бельский связывает это с тем, что на самом деле у шведского правительства нет большого желания вступать в альянс, но и сопротивляться давлению США и других союзников, уже входящих в НАТО, оно не может.

— Я смотрю на шведскую дипломатию по этому вопросу — пока непохоже, чтобы Стокгольм настаивал на том, чтобы его включили в состав НАТО. Никаких активных попыток нет, — говорит эксперт.

Вступление в НАТО налагает на Швецию ряд обязательств, которые действительно не совсем в интересах Стокгольма. Например, в 2020 году страна тратила на самооборону 1,1% ВВП, на протяжении последних лет военный бюджет королевства планомерно увеличивается, и уже в 2024 году, сообщал телеканал SVT, он достигнет около 117 млрд крон (чуть меньше $11 млрд). Таким образом, траты на нужды обороны доведут до 2% ВВП. Неизвестно, связано ли это увеличение с требованиями НАТО (именно такой показатель определен альянсом), однако Стокгольм, судя по всему, решил подготовиться еще до вступления в блок.

Кроме того, считает Офицеров-Бельский, Швеция сама по себе экспортер вооружений, причем это широкий перечень номенклатуры военных товаров — от бронетехники до самолетов.

— У шведов есть свой ВПК, и прогибаться под американцев они бы не очень хотели, — добавил он.

Такое сочетание обстоятельств затрудняет прогноз относительно шведской заявки в НАТО. Шансы утвердить ее до конца года сохраняются, однако рассмотрение этого вопроса может «переехать» и на следующий год, считают опрошенные «Известиями» эксперты.