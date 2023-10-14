Уличные бойцы: этнические банды терроризируют Швецию

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что для борьбы с терроризирующими население криминальными элементами будут привлечены армейские подразделения. Разгул преступности достиг такого масштаба, что возможно и содействие со стороны НАТО. Терпение жителей страны на пределе — в шведских городах то и дело гремят взрывы, устраиваемые этническими бандами в ходе разборок, а страдают простые граждане. Шведы клянут своих политиков, которые сначала допустили наплыв мигрантов в государство, а теперь не могут защитить население от разгулявшихся «гостей». Подробности — в материале «Известий».

Нет управы на насильников

В Швеции начался судебный процесс над подростками, устроившими самосуд над таксистом-насильником. В прошлом году в полицию обратилась 14-летняя девочка, рассказавшая, что ее изнасиловал 26-летний таксист родом из Египта. Но полицейские посчитали приведенные факты недостаточными и ввиду «отсутствия доказательств» отказались от проверки и возбуждения уголовного дела. А 26 марта близ города Энчепинг было обнаружено застрявшее в снегу пустое такси. Судя по всему, водитель оставил машину совсем недавно — в салоне всё еще работал счетчик. Вызванные на место полицейские заподозрили похищение, и на место была вызвана поисковая группа с собаками. Поиски таксиста затянулись на пять дней, хотя его мертвое тело висело всего в полукилометре от автомобиля. Им оказался тот самый египтянин, которого годом раньше несовершеннолетняя девушка обвиняла в изнасиловании.

В Энчепинге, Швеция Фото: commons.wikimedia.org/HMHSW

Проведенное расследование показало, что самосуд над таксистом совершила группа подростков. Получив отказ от сотрудников правопорядка, девушка вместе со своим парнем (ему на тот момент было 16 лет) обдумала план мести. В марте она написала таксисту и договорилась с ним о встрече. Но вместе с ней на встречу с египтянином явился парень девушки и трое его братьев (15, 17 и 18 лет). Они связали насильника принесенным с собой скотчем и повесили в лесу. Решающим доказательством стала ДНК подростков, обнаруженная на веревке и скотче, а также переписка в мессенджере девочки — та написала подруге о подготовке к совершению преступления. Признавшиеся под давлением этих доказательств подростки уверяют, что хотели всего лишь «проучить» таксиста, а не убивать его — но прокуратура утверждает обратное.

Не исключено, что многие шведы втихомолку одобряют поступок подростков — страну захлестнула настоящая эпидемия изнасилований, вину за которые несут, как правило, мигранты из стран третьего мира. Например, в 2021 году число таких преступлений достигло 9668 (при численности населения Швеции в 10,5 млн человек) — более чем на треть больше, чем пятнадцатью годами ранее. Ведущие шведские СМИ предпочитают замалчивать проблему, а простые шведы пишут в соцсетях, что рост количества изнасилований связан со слишком мягкими приговорами. Например, недавно был вынесен приговор выходцу из Сомали по имени Абдирашид Адан Мохамуд, который также подрабатывал частным извозом.

Сотрудники полиции находятся на месте преступления возле школы в Мальмё, Швеция Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Johan Nilsson

Сомалиец запирал женщин в своей машине и вывозил за город, где насиловал. Шведская прокуратура предъявила ему 16 эпизодов: два совершенных изнасилования, три попытки изнасилования, два «сексуальных посягательства», семь попыток незаконного задержания, одно нападение и кража личных данных. За эти преступления он получил четыре года и девять месяцев тюремного заключения — с последующей высылкой и запретом возвращаться в Швецию в течение 10 лет. Понятно, что приговоры такого рода не могут устрашить насильников. Кроме того, свои небольшие сроки они отбывают в комфортабельных шведских тюрьмах, камеры в которых зачастую напоминают гостиничные номера.

Как на войне

По данным на начало 2023 года, по крайней мере 34,62% жителей Швеции имели иностранное происхождение. Из людей в возрасте от 35 до 44 лет это около 44,12%, из тех, кому от 25 до 34 лет, — 41,19, а из детей в возрасте от пяти до девяти лет — 40,37. Наибольшая доля населения приходится на иммигрантов в таких крупных городах, как Стокгольм, Мальме и Гетеборг. При этом именно мигранты составляют большую часть шведского преступного мира. Стокгольм и прочие крупные города государства терзают войны этнических банд, состоящих из безработной молодежи, выходцев из семей мигрантов из третьего мира. Жертвами столкновений сплошь и рядом оказываются совершенно непричастные граждане.

Только до 15 сентября этого года преступники устроили в стране более 124 взрывов — большинство из них в Стокгольме и в южных городах Швеции. А от этого страдают простые шведы, имевшие несчастье жить рядом или просто проходить не в том месте в неподходящее время. Так, поздно вечером 26 сентября СВУ было подорвано на лестничной клетке одного из домов района Хессельбю на северо-западе Стокгольма. Три человека были доставлены в больницу, но без опасных для жизни травм. Как предположила полиция, злоумышленники покушались на члена мафиозной группировки «Фокстрот», проживающего по этому адресу. «Нынче подобное происходит везде. Я живу здесь 13 лет, и теперь становится по-настоящему страшно: в стране нет власти, которая бы контролировала ситуацию», — пожаловался журналистам обитатель Хессельбю по имени Армандо.

Последствия взрыва, произошедшего рано утром в жилом районе недалеко от шведского города Уппсала, в результате которого погибла 25-летняя женщина Фото: REUTERS/TT News Agency/Anders Wiklund

Вскоре после этого произошел еще один взрыв — в одном из жилых домов города Линчёпинг. Внешняя стена рухнула, оставив в фасаде трехэтажного дома зияющую дыру. Пострадала 25-летняя женщина, которую доставили в больницу на машине скорой помощи. Как заявили в полиции, этот взрыв также стал результатом продолжающегося конфликта этнических банд. А в ночь на 28 сентября 2023 года взрыв раздался в Уппсале. Это расположенный примерно в 70 км от столицы уютный университетский городок: его главными достопримечательностями являются средневековый замок, университет, старинный собор и музей имени естествоиспытателя Карла Линнея. Грохот раздался в 03:45 в районе Стурврет — два дома оказались почти полностью разрушены и еще три серьезно повреждены. В одном из полуразрушенных домов спасатели обнаружили 25-летнюю женщину с тяжелейшими травмами. Ее успели доставить в больницу, но там она скончалась. В полиции сообщили, что эта женщина стала случайной жертвой преступления, цель которого заключалась в убийстве совсем другого человека.

Всего в сентябре 2023 года в результате бандитских разборок в Швеции погибли 12 человек. Шведы требуют от своего правительства, чтобы оно наконец сделало хоть что-то. И вот под конец сентября премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил о том, что решил задействовать для борьбы с бандами вооруженные силы государства. «Это трудное время для Швеции. 25-летняя женщина легла спать совершенно обычным вечером, но так и не проснулась. В конечном счете обязанностью государства является обеспечение того, чтобы ОПГ не убивали по одному человеку в день в Швеции», — сказал премьер, комментируя случай в Уппсале. В НАТО тоже озаботились шведскими проблемами. Штабной офицер альянса Раффе Тейн заявил, что специалисты НАТО готовы помочь шведским властям в борьбе с ОПГ. «Всегда есть кто-то, кто создает бомбу, кто ее устанавливает и кто планирует всю атаку. Необходимо попытаться выявить и остановить приток взрывчатых веществ и микросхем в Швецию», — говорит Тейн. В свою очередь, Дания, Норвегия и Финляндия выразили готовность отправить в Швецию своих полицейских на подмогу, так как сами шведы откровенно «не вывозят» ситуацию. Соседи чрезвычайно беспокоятся, что шведская преступность захлестнет и их.

Офицер полиции осматривает место взрыва в Кунгсангене, к северу от Стокгольма Фото: REUTERS/TT News Agency/Jonas Ekstromer

Спрут с длинными щупальцами

А пока взрывы продолжают греметь. 2 октября СВУ сработали в районах Стокгольма Худдинге и Хессельбю. Взрывы причинили серьезные разрушения, привели к пожарам, но обошлись без жертв — вовремя прибывшие спасатели экстренно эвакуировали людей. Полиция выясняет причины произошедшего. Известно, что во взорванном доме в Хессельбю проживал человек, накануне арестованный по подозрению в убийстве. Очередное ЧП подобного рода произошло в Стокгольме утром 5 октября. Очень мощный взрыв сотряс идиллический район Стенторп — его услышали далеко окрест. Серьезные повреждения получил деревянный дом — оказавшийся, к счастью, пустым. По данным местных СМИ, по этому адресу проживали родственники одного из членов преступного сообщества «Фокстрот», отвечающего за финансовые дела этой группировки.

Корни проблемы, впрочем, заключаются не только в наплыве в Швецию мигрантов. В стране укоренились и такие преступные сообщества, во главе которых стоят и вполне респектабельные на первый взгляд природные шведы. Недавно журналист Йоханнес Вальстрем и бывший полицейский Ян Перссон написали книгу «Кланы», посвященную шведским организованным преступным группировкам. «Мы изучили все судебные решения по тяжким преступлениям в Швеции за последние пять лет — тысячи дел. И мы обнаружили достаточно разветвленную систему, члены которой сотрудничают друг с другом, словно в большом семейном бизнесе. Так, за короткое время в одном и том же районе за сбыт наркотиков осудили около 30 человек. Нам удалось доказать, что эти люди связаны друг с другом и что они отправили заработанное на счет одной и той же компании. Это мог быть ресторан или казино, принадлежащие родственнику всех 30 осужденных. Кланы делят между собой прибыль от преступных деяний, а также доходы от некриминальной деятельности», — рассказывает Вальстрем. Соавторы «Кланов» утверждают, что ОПГ имеют своих представителей во всех структурах шведского общества — на них работают банковские служащие, политики и муниципальные чиновники.

Вид на шведский город Гётеборг Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache

По словам Вальстрема и Перссона, сейчас в Швеции орудует около 40 преступных кланов, ежегодно обогащающихся на баснословные суммы. «В отчете Еврокомиссии говорится, что наша местная преступность ежегодно получает доход в половину государственного бюджета Швеции. Это сотни миллиардов крон. Они занимаются всем: от проституции и мошенничества до вымогательства. Но криминальная составляющая — довольно незначительная часть общего финансового оборота кланов. Они активно занимаются и сделками с недвижимостью, импортом и экспортом товаров. В основание любого клана положена строгая иерархия».