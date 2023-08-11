«Совесть ела»: начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

Нашумевшее еще в советское время дело об убийстве эстонских школьниц Эды Эйкл и Кристы Сарап начал рассматривать московский Преображенский суд. На скамье подсудимых — 57-летний Дмитрий Захаров. Он признался, что в 1989 году вместе с подельниками задушил девочек, чтобы скрыть другое преступление. Захарова изобличили 33 года спустя благодаря генетической экспертизе. В суде он заявил, что в глубине души все эти годы боялся такого поворота событий. Родители одной из девочек живы, но просить прощения у них подсудимый не стал. В 1989 году за двойное убийство его могли приговорить к смертной казни, теперь же ему грозит до 15 лет, пояснили юристы.

«Забыть такое нельзя…»

Преображенский суд Москвы 10 августа начал рассматривать одно из самых запутанных и, как ранее казалось, безнадежных преступлений прошлых лет — дело об убийстве двух эстонских школьниц, совершенном 34 года назад. 17-летние школьницы из Таллина Эда Эйкл и Криста Сарап приехали в Москву на поезде утром 29 марта 1989 года. Они хотели погулять по столице СССР и посетить выставки — девушки мечтали стать художницами. А уже через несколько дней их нашли мертвыми в лесном массиве парка «Лосиный Остров».

Выйти на след подозреваемого следователи тогда не смогли. И лишь в конце 2022 года возобновленное расследование дало результат. Обвинение предъявили 57-летнему Дмитрию Захарову, многократно судимому за мошенничество. Одежда Эды и Кристы со следами ДНК их убийцы хранилась у следователей все эти годы. Однако в конце прошлого века технологии не позволили установить, кому они принадлежат.

Сейчас ДНК ранее судимых лиц заносят в специальную базу. В нее попали и биологические следы рецидивиста Захарова, которые совпали со следами на одежде девушек. В декабре 2022 года его задержали.

Поначалу Дмитрий Захаров не признавал свою вину, но под неопровержимостью собранных следствием доказательств сдался. Чтобы восстановить картину произошедшего в 1989 году, пришлось провести колоссальную работу, рассказала «Известиям» следователь по особо важным делам московского ГСУ Евгения Башаева.

Несмотря на то, что очевидцев убийства не было, следователям удалось найти некоторых свидетелей, которые видели Эду и Кристу в тот день, а также связаться с родителями Эды.

— Это было сложно, поскольку родные девушки сейчас живут в Эстонии, — рассказала Евгения Башаева. — Мы поговорили с ними по телефону. Они были в шоке, когда мы сказали им, что нашли преступников. Думаю, что за эти 34 года они давно потеряли надежду узнать, что же на самом деле случилось с их дочерью. Они сказали, что такое забыть невозможно и просили держать их в курсе того, к какому сроку приговорят подсудимого. И даже нашли в России адвоката, чтобы он представлял здесь их интересы в случае необходимости.

Родители Кристы скончались, так и не узнав, кто убил их дочь.

Несмотря на отсутствие камер видеонаблюдения и детализаций телефонных разговоров, следствию удалось восстановить хронологию злополучного дня. Эда и Криста приехали в Москву утром и отправились на выставку в Пушкинский музей, потом гуляли по Арбату, заходили в магазин с художественными принадлежностями. После этого они вернулись на Ленинградский вокзал, пытаясь найти потерянные 50 рублей. Там их видела одна из проводниц.

— Но сложность состояла в том, что большинство свидетелей — это люди 30-х годов рождения, большинство из них уже нет в живых, — пояснила следователь.

«Обычный мужчина»

Когда Захарова только задержали, он отрицал свою вину в изнасиловании девочек и не мог толком объяснить, за что и где их убил. Путал следователей. Но позднее он все-таки изобличил двоих соучастников. С его слов, именно они насиловали девушек в лесополосе. Обоих уже нет в живых. Одного соучастника застрелили еще в 1999 году в ходе криминальной разборки. Второй, по фамилии Назаров, умер в больнице в 2012 году. Со слов Захарова, именно Назаров первым заговорил с Эдой и Кристой и предложил их подвезти. По дороге девушек завезли в лес и изнасиловали.

— Сам Захаров уверяет, что в это время спал, но когда проснулся, услышал, что девушки грозятся пойти в милицию. На тот момент у Захарова была непогашенная судимость, и он понимал, что, если они пойдут в милицию, он не сможет доказать свою непричастность. И сядет за компанию с дружками. Поэтому девушек решили убить. Их задушили ремнями и веревками, — рассказала следователь.

Это произошло вечером 29 марта — прямо в день приезда Эды и Кристы в Москву. Со слов Захарова, убийство девушек было спонтанным решением.

Но одних слов Захарова следствию было мало — нужна была совокупность доказательств. Виновность скончавшегося подельника Назарова удалось установить при помощи генетической экспертизы. Следователи разыскали его сына — его биологический материал совпал с ДНК на одежде потерпевших.

Причастность Назарова подтвердил и один из свидетелей прошлых лет, следователь генпрокуратуры. Он рассказал следствию, что видел Эду и Кристу в 21.30 рядом с метро Ботанический сад. И сумел составить словесный портрет мужчины, который был рядом с девушками.

— Ему показали фотографию Назарова, он его опознал, — сказала Евгения Башаева.

Насильники Эды и Кристы уже не смогут понести наказание. А вот Захарова судят за убийство, совершенное с особой жестокостью с целью сокрыть другое преступление (ст. 105, ч. 2 УК РФ).

— Мы нашли женщину, которая в те годы была его сожительницей, сейчас она живет в Финляндии и ничего плохого о нем не говорит: «обычный мужчина», — рассказала следователь.

Казавшееся безнадежным дело удалось раскрыть не только благодаря современным технологиям. Значимым фактором была качественная работа советских следователей, полагает Евгения Башаева. В те годы дело находилось в производстве следователя Владимира Иткина, ветеран помогал своим молодым коллегам и сейчас.

— Работа в 1989 году была проведена колоссальная. При традиционном объеме дела один-два тома, Иткин собрал семь томов, провел много сложных по тому времени экспертиз. Все это нам очень помогло довести дело до конца, — подытожила следователь по особо важным делам.

«Прощение просить бесполезно…»

В зале суда Дмитрий Захаров как мог уходил от вопросов журналистов, но кое-что все-таки сказал. В частности, что «чувствует себя не очень» из-за проблем со здоровьем, что все эти годы «совесть его ела» и «где-то глубоко» сидела мысль, что рано или поздно за ним придут. По его словам, своих жертв он в лицо не помнит, но знает, что у одной из девочек живы родители.

— Прощение, наверное, просить бесполезно, никто же меня не простит. Поэтому сказать мне нечего, — ответил он.

Адвокат Дмитрия Захарова отказался комментировать позицию своего доверителя. И упрекнул журналистов в нежелании писать «о чем-то хорошем и положительном».

Если бы Захаров был задержан по горячим следам, вполне возможно, что сейчас его бы уже не было в живых — по советским законам ему вполне могла грозить смертная казнь , рассказал «Известиям» почетный адвокат АП Московской области, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Игорь Бушманов. На тот момент (и до 1996 года) она еще применялась.

— Сейчас аналогичное преступление подпадает под ст. 105 ч 2 УК РФ. Она предусматривает до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Но при вынесении приговора должен применяться закон, который действовал на момент преступления, в данном случае ст. 102 УК РСФСР. А по ней ему грозит от восьми до 15 лет , — пояснил адвокат.

В любом случае из двух статей суд применяет более мягкую, уточнил криминалист и юрист Лев Бертовский. А то, что Захаров признал вину и сотрудничал со следствием, будет для него смягчающим обстоятельством.

— Это не значит, что он получит меньше восьми лет. Смягчение может быть чисто символическим — вплоть до одного месяца, — пояснил эксперт.

Также остается вероятность, что Захаров избежит наказания — срок давности по особо тяжким преступлениям в СССР составлял до 15 лет. Но на практике по таким убийствам суд редко учитывает сроки давности и выносит приговор, резюмировал Игорь Бушманов.