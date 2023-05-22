По всем тяжким: обвиняемому в убийстве девочки в Тюмени грозит пожизненное

Присяжные единогласно признали виновным Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки в Тюмени. Заседание прошло 22 мая в Мосгорсуде в закрытом режиме. После задержания в августе 2022 года, Бережной полностью признал свою вину, но спустя несколько месяцев заявил о даче показаний под пытками. Решение присяжных — не окончательное , пояснили «Известиям» юристы. Судья принимает их мнение во внимание, но после оценки доказательств может единолично вынести и оправдательный приговор . В противном же случае обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Об обстоятельствах резонансного дела, и том, почему его рассматривали два состава присяжных в разных городах — в материале «Известий».

Однозначное — «виновен»

В Мосгорсуде 22 мая прошло заседание с участием присяжных заседателей по делу об убийстве девятилетней Насти Муравьевой из Тюмени. На скамье подсудимых находился Виталий Бережной, который, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка. Присяжные единогласно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения , подтвердил «Известиям» адвокат Бережного Александр Почуев.

— Такой исход был ожидаемым для многих, поскольку изначально был сформирован общественный обвинительный вердикт. Вопрос об обжаловании итогового решения по делу будет разрешен защитой вместе с подзащитным после постановления приговора в этот четверг, [25 мая], — пояснил защитник.

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве шестилетней Насти Муравьевой Фото: TASS/URA.RU/Денис Моргунов

Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Девочка ушла из дома и не вернулась — по словам отца, дочь взяла телефон и пошла в соседнее общежитие, чтобы «поймать» интернет.

Было заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ребенка долго не могли найти, и спустя некоторое время материалы передали для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. На место выехал московский следователь Евгений Карчевский, известный, в частности, тем, что под его контролем поймали ангарского маньяка Михаила Попкова.

Поиск убийцы

Спустя полтора месяца, 19 августа, тело Насти с признаками насильственной смерти обнаружили на берегу озера Оброчного в 2,5 км от ее дома. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на коробку, в которой находилось тело ребенка.

Через неделю следователи задержали подозреваемого — 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного. Мужчину арестовали и предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием».

Фото: Следственный комитет России

В ходе допроса он дал признательные показания. По словам Бережного, в день похищения он пил и употреблял наркотики. Девочку встретил на лестничной клетке, заманил к себе в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил. Тело положил в холодильник и хранил больше двух недель.

В один из дней он взял с работы коробку от бытовой техники, тщательно упаковал тело, положив его в пластиковые пакеты и обмотав скотчем. 17 августа Бережной отнес коробку на берег озера и спрятал. Спустя два дня ее обнаружили рабочие.

Следствие вычислило Бережного по записям с камер видеонаблюдения, установленным на улицах и во дворах. На место работы предполагаемого убийцы указала коробка, в которую было упаковано тело Насти Муравьевой. ДНК-тесты подтвердили, что пробы обвиняемого совпадают с образцами, изъятыми на теле жертвы.

Пока шло следствие, Бережного проверяли на причастность к похожим преступлениям, совершенным в Тюмени, но доказательств этому не нашли.

Справка «Известий» С конца 1990-х годов в Тюмени исчезли семь девочек и один мальчик в возрасте от восьми до 16 лет. Так, 30 мая 1997-го года Люба Симонова не вернулась от подруги. Позже на остановке «Учхоз» на окраине Тюмени пропали ещё две девочки: в октябре 1998 года — 13-летняя Ирина Касьянова, в декабре 1999 года — 12-летняя Алена Имамова. Все эти уголовные дела передали подразделению центрального аппарата Следственного комитета России. В феврале 2001-го года исчезла 11-летняя Софья Телешева. Позже её нашли убитой. В 2002-м нашли тело 13-летней Анны Букриной. Экспертиза показала, что она не ела четверо суток, а умерла от удушения. Примерно в то же время с детской площадки пропал Эдуард Алимбаев. Ему было восемь лет. В августе 2009-го 12-летняя Настя Ложкина пропала по дороге в магазин. Свидетели сообщили, что видели, как она уехала на автомобиле светлого цвета. 12 октября 2010 года в 300 метрах от школы пропала 11-летняя Аня Анисимова. В 2011-м году по дороге из школы домой пропала 12-летняя Анастасия Трегубова. Её нашли задушенной в водосточном коллекторе, но убийца до сих пор не найден.

Ближе к концу расследования полностью признавший свою вину и подробно рассказавший обстоятельства преступления Виталий Бережной резко поменял свои показания. Он заявил, что взял на себя вину под пытками.

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой, на заседании по избрании ему меры пресечения Фото: TAСС/URA.RU/Моргунов Денис

Приговор Бережному планировалось вынести в июле 2022 года в Тюмени. Но этого не случилось, поскольку присяжные нарушили тайну совещательной комнаты — информация об их решении появилась в сети накануне заседания. После этого судья, рассматривавший дело, взял самоотвод, присяжных распустили, а дело отправили на рассмотрение в Москву.

Шанс на оправдание

Решение присяжных влияет на исход дела. При этом, в отличие от оправдательного вердикта, который по закону, безальтернативно должен вести к вынесению оправдательного приговора, обвинительный может быть для суда необязательным , пояснил «Известиям» вице-президент ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Судья может единолично вынести оправдательный приговор.

— Признание вины может оказать влияние на решение суда, но не обязательно будет являться ключевым фактором при вынесении приговора. Важным фактором является точность и достоверность доказательств, а также их согласованность с другими в деле. Если подсудимый изменил свою позицию и теперь отрицает свою вину, суд будет решать, основаны ли обвинения на достаточных основаниях, — отметил он.

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой, на заседании по избрании ему меры пресечения Фото: TAСС/URA.RU

Присяжные «голосуют сердцем», подчеркнул в беседе с «Известиями» доктор юридических наук, старший советник юстиции в отставке, криминалист Лев Бертовский. Вероятно, было собрано необходимое число доказательств, которые они посчитали достаточным для принятия решений.

— Вообще, самый большой процент оправдательных приговоров выносят присяжные. То, что они единогласно проголосовали за обвинительный вердикт, значит, что доводы прокурора были достаточно убедительными , — отметил эксперт.