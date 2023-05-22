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По всем тяжким: обвиняемому в убийстве девочки в Тюмени грозит пожизненное

Присяжные признали Виталия Бережного виновным, окончательное решение — за судьей
Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Присяжные единогласно признали виновным Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки в Тюмени. Заседание прошло 22 мая в Мосгорсуде в закрытом режиме. После задержания в августе 2022 года, Бережной полностью признал свою вину, но спустя несколько месяцев заявил о даче показаний под пытками. Решение присяжных — не окончательное, пояснили «Известиям» юристы. Судья принимает их мнение во внимание, но после оценки доказательств может единолично вынести и оправдательный приговор. В противном же случае обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Об обстоятельствах резонансного дела, и том, почему его рассматривали два состава присяжных в разных городах — в материале «Известий».

Однозначное — «виновен»

В Мосгорсуде 22 мая прошло заседание с участием присяжных заседателей по делу об убийстве девятилетней Насти Муравьевой из Тюмени. На скамье подсудимых находился Виталий Бережной, который, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка. Присяжные единогласно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения, подтвердил «Известиям» адвокат Бережного Александр Почуев.

— Такой исход был ожидаемым для многих, поскольку изначально был сформирован общественный обвинительный вердикт. Вопрос об обжаловании итогового решения по делу будет разрешен защитой вместе с подзащитным после постановления приговора в этот четверг, [25 мая], — пояснил защитник.

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве шестилетней Насти Муравьевой 

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве шестилетней Насти Муравьевой

Фото: TASS/URA.RU/Денис Моргунов

Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Девочка ушла из дома и не вернулась — по словам отца, дочь взяла телефон и пошла в соседнее общежитие, чтобы «поймать» интернет.

Было заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ребенка долго не могли найти, и спустя некоторое время материалы передали для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. На место выехал московский следователь Евгений Карчевский, известный, в частности, тем, что под его контролем поймали ангарского маньяка Михаила Попкова.

Поиск убийцы

Спустя полтора месяца, 19 августа, тело Насти с признаками насильственной смерти обнаружили на берегу озера Оброчного в 2,5 км от ее дома. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на коробку, в которой находилось тело ребенка.

Через неделю следователи задержали подозреваемого — 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного. Мужчину арестовали и предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием».

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Фото: Следственный комитет России

В ходе допроса он дал признательные показания. По словам Бережного, в день похищения он пил и употреблял наркотики. Девочку встретил на лестничной клетке, заманил к себе в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил. Тело положил в холодильник и хранил больше двух недель.

В один из дней он взял с работы коробку от бытовой техники, тщательно упаковал тело, положив его в пластиковые пакеты и обмотав скотчем. 17 августа Бережной отнес коробку на берег озера и спрятал. Спустя два дня ее обнаружили рабочие.

Следствие вычислило Бережного по записям с камер видеонаблюдения, установленным на улицах и во дворах. На место работы предполагаемого убийцы указала коробка, в которую было упаковано тело Насти Муравьевой. ДНК-тесты подтвердили, что пробы обвиняемого совпадают с образцами, изъятыми на теле жертвы.

Пока шло следствие, Бережного проверяли на причастность к похожим преступлениям, совершенным в Тюмени, но доказательств этому не нашли.

Справка «Известий»

С конца 1990-х годов в Тюмени исчезли семь девочек и один мальчик в возрасте от восьми до 16 лет.

Так, 30 мая 1997-го года Люба Симонова не вернулась от подруги. Позже на остановке «Учхоз» на окраине Тюмени пропали ещё две девочки: в октябре 1998 года — 13-летняя Ирина Касьянова, в декабре 1999 года — 12-летняя Алена Имамова. Все эти уголовные дела передали подразделению центрального аппарата Следственного комитета России.

В феврале 2001-го года исчезла 11-летняя Софья Телешева. Позже её нашли убитой. В 2002-м нашли тело 13-летней Анны Букриной. Экспертиза показала, что она не ела четверо суток, а умерла от удушения. Примерно в то же время с детской площадки пропал Эдуард Алимбаев. Ему было восемь лет.

В августе 2009-го 12-летняя Настя Ложкина пропала по дороге в магазин. Свидетели сообщили, что видели, как она уехала на автомобиле светлого цвета.

12 октября 2010 года в 300 метрах от школы пропала 11-летняя Аня Анисимова.

В 2011-м году по дороге из школы домой пропала 12-летняя Анастасия Трегубова. Её нашли задушенной в водосточном коллекторе, но убийца до сих пор не найден.

Ближе к концу расследования полностью признавший свою вину и подробно рассказавший обстоятельства преступления Виталий Бережной резко поменял свои показания. Он заявил, что взял на себя вину под пытками.

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой на заседании по избрании ему меры пресечения

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой, на заседании по избрании ему меры пресечения

Фото: TAСС/URA.RU/Моргунов Денис

Приговор Бережному планировалось вынести в июле 2022 года в Тюмени. Но этого не случилось, поскольку присяжные нарушили тайну совещательной комнаты — информация об их решении появилась в сети накануне заседания. После этого судья, рассматривавший дело, взял самоотвод, присяжных распустили, а дело отправили на рассмотрение в Москву.

Шанс на оправдание

Решение присяжных влияет на исход дела. При этом, в отличие от оправдательного вердикта, который по закону, безальтернативно должен вести к вынесению оправдательного приговора, обвинительный может быть для суда необязательным, пояснил «Известиям» вице-президент ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Судья может единолично вынести оправдательный приговор.

— Признание вины может оказать влияние на решение суда, но не обязательно будет являться ключевым фактором при вынесении приговора. Важным фактором является точность и достоверность доказательств, а также их согласованность с другими в деле. Если подсудимый изменил свою позицию и теперь отрицает свою вину, суд будет решать, основаны ли обвинения на достаточных основаниях, — отметил он.

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой на заседании по избрании ему меры пресечения 

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой, на заседании по избрании ему меры пресечения

Фото: TAСС/URA.RU

Присяжные «голосуют сердцем», подчеркнул в беседе с «Известиями» доктор юридических наук, старший советник юстиции в отставке, криминалист Лев Бертовский. Вероятно, было собрано необходимое число доказательств, которые они посчитали достаточным для принятия решений.

— Вообще, самый большой процент оправдательных приговоров выносят присяжные. То, что они единогласно проголосовали за обвинительный вердикт, значит, что доводы прокурора были достаточно убедительными, — отметил эксперт.

Учитывая совокупность преступлений, Бережному может грозить лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение, заключил Владимир Кузнецов. Но если все же будет установлено, что признание вины подсудимым было сделано под давлением, то признание не будет иметь значения для суда, добавил он.

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