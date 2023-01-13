Вход запрещен: в России предложили закрыть детские площадки для педофилов

В России педофилам могут запретить посещать детские площадки, школы, детсады и оздоровительные лагеря. С такой инициативой выступили в МВД, разместив законопроект на портале проектов нормативных правовых актов. Как можно вычислить преступника на площадке и в целом усилить контроль над педофилами — выясняли «Известия».

Новый запрет

Максимальное наказание для педофилов сегодня — пожизненное лишение свободы, а минимальное — три года колонии. После выхода на свободу преступники в течение 8–10 лет находятся под административным надзором — до погашения судимости. Именно на это время и предлагается ввести новый запрет.

Пока, согласно закону «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», педофилам запрещено выезжать за пределы территории, установленной судом. Кроме того, они должны от одного до четырех раз в месяц являться в органы внутренних дел, а некоторые — наблюдаться у психиатра.

Вход запрещен Фото: ТАСС/Алексей Кушниренко

Суд может установить и другие ограничения для судимых педофилов, например, запретить им ходить в кафе и рестораны, где продают спиртное, выходить из дома после определенного времени или посещать различные мероприятия. Но закрыть судебным решением вход в места массового пребывания детей на практике сложно, говорится в пояснительной записке к законопроекту .

Поэтому в МВД предложили новый способ профилактики преступлений против несовершеннолетних. По сообщению СМИ, до 13 января будет идти общественное обсуждение законопроекта, а затем его могут внести на рассмотрение Госдумы.

Браслет для педофила

Юристы и правозащитники, опрошенные «Известиями», поддержали идею ужесточить контроль за преступниками. При этом у многих остались вопросы, как именно МВД реализует свою задумку.

— Ее исполнение требует доработки — сомнительно, что педофилы станут просто руководствоваться законом. Опять же кто будет проверять, что человек, сидящий на скамейке на детской площадке, осужден за преступление против половой неприкосновенности детей? Аналогичная ситуация с садами и школами, — говорит юрист Ирина Минина.

По ее мнению, решением стал бы усиленный контроль со стороны участковых уполномоченных полиции, а также помощь населения. Если люди будут чаще обращать внимание на странное поведение прохожих — особенно в отношении детей — преступлений против них станет меньше.

Помимо этого, на детских площадках нужно обязательно установить камеры видеонаблюдения, считает адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова. Об этом должны знать и сами осужденные педофилы — как и о введении ограничений.

Вход запрещен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Еще один возможный способ — надевать на педофилов электронные браслеты, которые будут отслеживать их перемещения. Конечно, это не решит проблему в полной мере (одного браслета мало, нужен человеческий ресурс, способный сразу пресекать нарушения), но риски снизит , — отмечает Ирина Минина.

Предложение надевать на педофилов браслеты, оснащенные системой GPS или ГЛОНАСС, поступило еще в апреле прошлого года. Авторами инициативы выступили депутаты Нина Останина (КПРФ), Ольга Алимова (КПРФ) и Алексей Журавлев (ЛДПР). Они внесли в Госдуму соответствующий законопроект — пока он не прошел первое чтение.

Надевать на педофилов электронные браслеты они предложили пожизненно по решению суда, а приобретать такие устройства — за счет самих преступников. К примеру, на средства, которые те заработали в местах лишения свободы.

Нина Останина в беседе с «Известиями» отмечает, что такой механизм контроля поможет отслеживать местоположение педофилов и не допускать их в места, где находятся дети. Что касается инициативы МВД, то к ее реализации у Останиной есть определенные вопросы: ведь у каждой площадки охранника не поставишь.

— Не секрет, что их не хватает даже в образовательных организациях — откуда же они возьмутся на площадках? — говорит она.

При этом депутат подчеркивает, что надзор за педофилами необходим: педофилия — это тяжелое психическое заболевание. Рецидив у таких людей, даже если они отбыли наказание, — на уровне 90% (большинство нападают на детей в течение первого года после освобождения).

Неизлечимая болезнь

Как объясняет «Известиям» судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин, за педофилами (то есть людьми с подтвержденным диагнозом «педофилия») действительно нужен особый контроль: в первую очередь из-за высокого риска рецидива.

Вход запрещен Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Оценка рисков, конечно, зависит от того, насколько выражено это расстройство у человека . Есть формы педофилии, когда влечение к детям очень трудно контролируется человеком. В таком случае контроль необходим, причем не только органами полиции, но и медиками , — говорит Варваркин.

По его словам, любое расстройство сексуального предпочтения в его клинически выраженном варианте нуждается в терапии, так как очень тесно спаяно с личностью — по сути, вся сексуальная жизнь человека завязана на том или ином патологическом объекте.

При этом дети — самая уязвимая категория для преступников: в силу возраста они не могут постоять за себя, не могут правильно оценить ситуацию, зачастую склонны доверять обидчикам — как женщинам, так и мужчинам, добавляет адвокат Екатерина Антонова.

— Я бы разделила преступников на чужих и близких людей. Чужим однозначно нужно запретить посещать детские площадки, школы, детсады и прочие места с детьми, а родственникам — еще и совместное проживание, а также нахождение вблизи от потерпевших, — заключает она.

Свои и чужие

Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России с 2010 года выросло на 44%. Более половины, по статистике, совершается их близкими и знакомыми людьми: родственниками, соседями, друзьями родителей. К каждому пятому (20%) причастны члены семьи ребенка, к каждому девятому (11%) — родители или опекуны, к каждому четвертому — люди в состоянии алкогольного опьянения или страдающие от психических заболеваний.

Вход запрещен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам председателя правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александра Спивака, важно уметь защитить ребенка и от «своих», и от «чужих».

В первом случае преступление чаще всего раскрывается уже после его совершения. Об инциденте можно догадаться по поведению ребенка: оно резко и необъяснимо меняется.

— Если к насилию причастны родственники или знакомые — обычно это какие-то длящиеся истории, которые в большинстве случаев сказываются на самих детях, их эмоциональном состоянии. Они становятся замкнутыми, депрессивными или, наоборот, начинают проявлять агрессию. Здесь важно поговорить с ребенком или обратиться за помощью к детскому психологу , — советует Спивак.

В случае с чужими людьми шансов предотвратить преступление больше: для этого нужно усилить контроль над группами криминогенного риска (например судимыми педофилами, как предлагает МВД) и обучить детей правилам безопасного поведения на улице.

Важную роль в защите детей играет семья. Именно родители должны научить ребенка распознавать возможную опасность (когда к нему подходит незнакомый человек и уговаривает пойти вместе с ним), считает юрист Ирина Минина.