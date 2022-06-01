Права лишенные: органы опеки стали реже изымать детей у родителей

В России стали реже лишать родительских прав: число детей, которые по этой причине переданы под опеку государства, снизилось с 51,5 тыс. человек в 2014 году до 43,7 тыс. в 2021-м, свидетельствует обзор благотворительного фонда «Нужна помощь». Эксперты связывают это с двумя факторами. Во-первых, у органов опеки есть установка по возможности сохранять ребенка в кровной семье, а не изымать его «при любом чихе». Во-вторых, во время пандемии социальным работникам было сложнее инспектировать неблагополучные ячейки общества. Чтобы поддержать тенденцию, надо назначать проблемным семьям постоянных кураторов и внедрить четкие критерии оценки рисков, которым подвергается ребенок, считают специалисты.

Смягчение лишения

Политика по лишению родительских прав в России в последние годы смягчается, следует из обзора сиротства, подготовленного специалистами благотворительного фонда «Нужна помощь» на основе данных Минпросвещения. Если в 2014 году в стране было 51,5 тыс. детей, мамы и папы которых лишены или ограничены в правах, то к концу 2021 года их стало 43,7 тыс., отмечается в исследовании, с которым ознакомились «Известия».

В Минпросвещения изданию подтвердили корректность цифр. По данным ведомства, только за два последних года — с 2019 по 2021 — число детей, в отношении которых родители лишились своих прав, снизилось на 10%. «Также по сравнению с 2019 годом сократилась численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью, на 5%», — добавили пресс-службе Минпросвещения.

— Сейчас есть достаточно жесткая установка прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить ребенка в кровной семье. Еще с 90-х годов в законодательстве есть понятие «семья в опасном социальном положении» — где родители оказывают отрицательное влияние на ребенка. Но актуальная установка — такие неблагополучные семьи держать под патронажем, под контролем, проверять, что там происходит, оказывать помощь, но не перемещать детей в учреждения, — рассказал «Известиям» председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак.

Кроме того, эксперты фонда «Нужна помощь» объясняют спад и пандемией коронавируса. «Из-за карантина профильным службам было сложнее инспектировать неблагополучные семьи», констатируется в обзоре.

Однако, снижается не только количество случаев лишения родительских прав, не растет и количество их восстановлений, а это тревожная тенденция, подчеркнула президент Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

— С каждым годом становится меньше родителей, которые восстановились в своих правах, это не радует, — сказал она. — Это говорит о том, что социальная работа явно не активизируется, более того, она снижается.

По мнению эксперта, если кризис в семье дошел до стадии, когда встал вопрос об изъятии из нее ребенка, необходимо более активное вмешательство в ситуацию органов опеки.

— Такой семье необходимо постоянное сопровождение. То есть, куратор, который вместе с родителями планирует способы выхода из той ситуации, которая к этому привела. Мы уже много лет пытаемся добиться соответствующих изменений в законодательство: чтобы при угрозе лишения и ограничения родительских прав государственные органы были обязаны сначала провести социальную работу с семьей, оказать ей помощь, а потом уже принимать решение. В июле мы будем предлагать эти инициативы на правительственном Совете по вопросам попечительства в социальной сфере,— рассказала Елена Альшанская.

Права лишенные_4 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Кроме того, необходимо внедрить механизмы оценки риска, которому ребенок подвергается в неблагополучной семье, уверен Александр Спивак.

— Понятно, что забирать всех детей при любом чихе — это неправильно, к тому же длительное пребывание ребенка в учреждении очень травматично. С другой стороны, если оставить его в реальной опасной ситуации, это может привести к трагическим последствиям. Здесь важна профессиональная оценка — способна семья обеспечить безопасность ребенка или нет. Нужно договариваться о единых критериях. С такой оценкой можно уже решать, продолжать ли работу с семьей, оставив ребенка в ней, или всё же необходимо переместить его.

Основная задача государства — не лишить родителей прав, а помочь сохранить семью и решить ее проблемы, напомнила депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова. По ее мнению, уменьшение случаев лишения родительских прав, свидетельствует о том, что ведется профилактическая работа с семьями, в том числе и органами опеки.

— У нас есть целый институт, который занимается защитой прав детей. Туда входят субъекты профилактики правонарушений как детей, так и родителей в отношении детей, — добавила парламентарий.

Реже забирают, чаще возвращают

В обзоре российского сиротства, подготовленном фондом «Нужна помощь», также констатируется снижения числа сирот в России: в 2014 году их было более 600 тыс., а в 2021-м — 493,8 тыс.

По мнению директора благотворительного фонда «Дети наши» Варвары Пензовой, это можно объяснить двумя факторами. С одной стороны, тема приемного родительства в России становится более популярной, с другой же — рождаемость в стране пусть и незначительно, но падает.

Среди позитивных тенденций эксперты фонда «Нужна помощь» отмечают и снижается количество отказов от детей при рождении. Если в 2014 году было почти 5 тыс. таких случаев, то в 2021 году — 1,8 тыс.

Права лишенные_2 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Программный директор фонда «Абсолют-Помощь» Эльвира Гарифулина связывает это с развитием поддержки беременных женщин и матерей.

— Здесь и третий сектор, и госструктуры отладили работу. Конечно, если женщина знает, что может обратиться за помощью, и эта помощь своевременна, это играет роль, — сказала она.

Однако есть и тревожные тенденции: в 2021 году из всех семей, которые хотели взять ребенка из детского дома, только 34% действительно сделали это. В 2014 году показатель превышал 50%.

В фонде «Нужна помощь» считают, что это «следствие несовпадения запросов семей, желающих взять ребенка, и реального портрета социального сиротства России». Дело в том, что среди сирот преобладают дети с серьезными нарушениями здоровья. В федеральном банке данных их 60%. Кроме того, 59% детей имеют братьев и сестер, которых потенциальные приемные родители тоже должны будут забрать.

В 2021 году в России на 100 решений о передаче ребенка в семью приходится семь отмен, когда приемные родители или опекуны возвращают детей в детский дом. В 2014 году на 100 решений приходилось пять отмен.

Права лишенные_3 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Нужно, чтобы даже на обучение люди шли, понимая, что они не найдут себе младенца, голубоглазую здоровую девочку. Они должны понимать, что в процессе воспитания усыновленных детей и жизни с ними есть сложности, но их подготовят и научат справляться с этими сложностями. Стоит изменить порядок подбора и честно говорить приемным родителям, что не семья выбирает ребенка, а ребенку выбирают семью», — подчеркнула Варвара Пензова.

По оценке экспертов фонда «Нужна помощь» больше всего сирот в Еврейской АО, Магаданской и Смоленской областях, Забайкальском и Хабаровском краях, на Камчатке и в Республике Коми. Лучше всего дела обстоят в Краснодарском крае, Московской области, Калмыкии, ХМАО, ЯНАО, Дагестане, Ингушетии и Чечне.

В 2021 году большая часть сирот — 454 тыс. — находилась на воспитании в семьях, еще 39,7 тыс. детей проживали в профильных государственных учреждениях.