Воинственный незнакомец: как уберечь ребенка от преступника

В самом начале нового учебного полугодия в Хабаровске произошел неприятный инцидент — мужчина пытался заманить 11-летнего ребенка «за угол» под предлогом, что его там якобы ждет мама. Мальчик сориентировался в ситуации: не вступая с чужим в диалог, он убежал. Подобные ситуации, к сожалению, не редкость. Как защитить ребенка от опасных взрослых и сделать выбор в пользу самостоятельности школьника — в материале «Известий».

«Зловеще улыбался»

Об инциденте в Хабаровске сообщила мама ребенка. Школьник возвращался домой после уроков. Около 12:40 рядом с киоском с овощами дорогу ему преградил подозрительный мужчина, который предложил пойти с ним за угол, потому что там якобы ждет мама мальчика. Ребенок точно знал, что мама дома, развернулся и убежал. Преследовать школьника мужчина не стал. Дома мальчик рассказал всё маме, уточнив, что мужчина был «в серой куртке и зловеще улыбался». Больше ничего не запомнил — очень испугался.

Воинственный незнакомец_1 Фото: РИА Новости

Женщина пыталась найти мужчину у киоска, но там его уже не было. В полицию она обращаться не стала, так как не смогла бы описать злоумышленника.

Юристы отмечают: с учетом того что преступление совершено не было, правоохранителям всё равно нужно было бы обратить внимание на этого мужчину . Адвокат Александр Иноядов считает, что необходимо «как минимум провести беседу».

— Нужно выявить обстоятельства, при которых он звал ребенка. Практика показывает, что нездоровый интерес к чужим детям — всегда повод обратить внимание, проверить, не состоит ли на учете человек и т.п., — сказал он «Известиям». — Тут колоссальное значение имеет именно профилактика преступлений. Тем более что правоохранительные органы достаточно легко могут посмотреть передвижения человека, круг его общения и сделать какие-то выводы.

Воинственный незнакомец_2 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По словам Иноядова, полицией может быть установлено покушение на совершение преступления, и тогда, в зависимости от состава, дело могут передать следственным органам.

Специалист по семейному праву, адвокат Виктория Данильченко отмечает, что в УК РФ предусмотрен ряд статей, направленных на защиту половой неприкосновенности несовершеннолетних, в частности статьи 134 и 135. Она призывает сообщать в правоохранительные органы обо всех подобных подозрительных случаях, однако признает, что в ситуации с мальчиком в Хабаровске доказать покушение на совершение преступления будет непросто.

Как решают проблему с педофилами

В конце прошлого года Минпросвещения со ссылкой на Генпрокуратуру сообщило, что количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 года на 44%. Усилить работу по профилактике насилия было рекомендовано 16 регионам, в числе которых Хабаровского края не было.

К этой статистике зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный призывает относиться осторожно.

— Думаю, что цифры можно интерпретировать по-разному, — сказал он «Известиям». — С одной стороны, очевидно, что зарегистрированных случаев жалоб на сексуальное насилие стало больше. С другой, это в том числе и показатель роста доверия к правоохранительным органам. Ведь ключевая проблема в том, что дети не всегда сообщают о насилии, а раньше эту тему часто замалчивали.

Правовые механизмы для наказания злоумышленников есть, раскрываемость таких преступлений в последние годы стала выше, говорит Выборный, совершенствуется законодательство.

— В прошлом году был принят закон о пожизненном заключении педофилов , — напомнил он. — Теперь максимальное наказание ждет тех, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего или совершил их в отношении двух и более детей . Этот документ исправил очевидные пробелы в нашем законе, ведь ранее максимальная ответственность наступала только в случае, если жертва была младше 14 лет.

При этом Анатолий Выборный замечает, что в огромном количестве случаев (для Московской области — 80%) дети страдают от насилия на сексуальной почве именно со стороны своих родственников, поэтому в Госдуме сейчас обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств — если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком.

— Педофилов исправить невозможно, это уже поломка психики на генном уровне, — считает депутат. — На мой взгляд, нужна пожизненная терапия, лечение и надзор со стороны правоохранителей.

Чему научить ребенка

Руководитель филиала школы детской безопасности Анастасия Баландович отмечает, что мальчик в Хабаровске поступил верно. Но обратила внимание: не нужно было слушать, что говорит чужой.

— Остановиться — это уже опасно: в Петербурге в мае 2021 года девочка-подросток остановилась на окрик мужчины и получила удар ножом , — рассказала она «Известиям». — Нужно было закричать: «Спасите! Я его не знаю!» — для привлечения внимания.

Эксперт считает, что не нужно было бежать домой — подъезд может стать «подарком» для злоумышленника. Скрываться следует в людном месте: магазине, кафе, банке, МФЦ, аптеке. И уже оттуда — звонить родителям и ждать там. Подъезды, безлюдные места и чужие машины — это самые опасные места для детей.

Воинственный незнакомец_3 Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Ребенок должен знать, что преступником может быть кто угодно: и мужчина, и женщина, и бабушка, и дедушка, и даже ребенок. По внешнему виду понять, что это преступник, невозможно. Нормальный взрослый в принципе не будет завязывать диалог с чужим ребенком, сказала Баландович. Адвокат Виктория Данильченко говорит, что ребенку нужно объяснить, что даже если взрослый представляется полицейским, врачом и кем угодно, когда рядом нет старших, — это всё такой же незнакомый человек.

При этом ребенок должен знать, что сам он может обратиться к взрослому за помощью, лучше идти к женщине с другим ребенком или бабушке, продолжает Баландович. Ориентировать детей на поиск только полицейских не нужно: их может не быть поблизости.

Клинический системный семейный психолог, основатель Академии безопасности Ольга Бочкова призывает не учить ребенка «шарахаться от незнакомого человека, как от огня».

— Ребенок должен уметь правильно взаимодействовать с незнакомыми людьми: продавцами, официантами, водителями автобусов, — поясняет она. — Взаимодействие включает в себя короткий разговор на дистанции, при котором от ребенка не требуется что-то сделать или куда-то пойти с незнакомым человеком. Ребенок должен уметь отличить и услышать, если разговор становится более личным, или незнакомый человек куда-то зовет, просит о помощи и т.д.

Ведущий эксперт школы «Стоп угроза» Евгения Тележникова призывает научить ребенка делить взрослых не на «добрых — злых», а на «родных — чужих». Причем определить «родных» и «чужих» нужно вместе с родителями.

Все эксперты подчеркивают: важно, чтобы дети знали наизусть номера мамы и папы и не надеялись на гаджеты.

Также необходимо научить ребенка правильно себя вести в экстренной ситуации. Например, кричать на улице, говорит Баландович. Просьбы «не шуми», «не кричи», «успокойся» этому очень сильно мешают — в опасной ситуации дети впадают в ступор и не могут закричать. Евгения Тележникова называет две «суперсилы» ребенка против чужих: «быстрые ноги» и «громкий голос».

Ольга Бочкова подчеркивает, что беседы с ребенком о безопасности в спокойной обстановке недостаточно — нужно детально объяснять, как разговаривать со взрослыми незнакомыми людьми, в том числе на практике.

Учредитель благотворительного фонда «Единое сердце» Дмитрий Лесняк считает, что часть ответственности за обучение ребенка безопасному поведению со взрослыми лежит на школе, так как педагоги проводят с детьми иногда больше времени, чем родители . Анастасия Баландович отмечает, что этот вопрос изучается на предметах «Окружающий мир» и ОБЖ, но чаще всего там дается только теоретический материал, а практики — куда бежать, что кричать, как освободить руку — нет, хотя это может стать критически важным навыком в стрессовой ситуации.

Когда отпускать ребенка в школу одного

Анастасия Баландович полагает, что сопровождать ребенка в школу нужно как минимум до 10 лет, но от возраста зависит далеко не всё: нужно понимать его знания и навыки. Отпускать можно, если он знает правила безопасности, умеет быстро оценить ситуацию и у него до автоматизма доведен навык реакции на опасность .

Умение обеспечить свою безопасность равно самостоятельности ребенка, подчеркивает Ольга Бочкова. Она считает, что приблизительно с 11–12 лет при обязательном условии получения правильных знаний и навыков безопасного поведения ребенок способен самостоятельно перемещаться. При этом опираться только на возраст — «до 16 лет я тебя никуда не отпускаю!» — это ловушка мышления, говорит Бочкова. Важен не возраст, а обученность ребенка.

Евгения Тележникова призывает оценить также местоположение пункта назначения ребенка: сколько и какие дороги нужно перейти, как освещен путь, насколько места безлюдны, нужно ли ехать на транспорте.

— Ребенок обязательно должен знать свои фамилию, имя, а также знать ФИО своих родителей и номера их телефонов, — говорит Яна Власова. — Если ребенок уже достаточно самостоятельный, нужно смотреть, как он реагирует на просьбы родителей быть на связи: если ты дошел, пожалуйста, позвони.

Кроме того, важно узнать мнение самого ребенка — а хочет ли он ходить в школу самостоятельно. Обычно дети об этом сами заявляют, и тогда уже нужно договариваться.

— Сейчас есть масса гаджетов: умные часы с GPS-трекерами, благодаря которым, когда ребенок вышел из какой-то «зоны безопасности», вам сразу приходит сигнал, — привел пример Дмитрий Лесняк. — Всем этим в современном мире нужно пользоваться.

Как ребенку справиться с неприятным опытом

Яна Власова отмечает, что в случае с мальчиком из Хабаровска трагедии не произошло и в целом ребенок повел себя правильно. Самое важное здесь — ребенка не ругать: ни за то, что он попал в такую ситуацию, ни даже в том случае, если бы он пошел за мужчиной, а только потом опомнился. В ситуации, когда школьник повел себя правильно, его лучше похвалить. Она подчеркивает, что с ребенком обязательно нужно обсуждать подобные ситуации.

Анастасия Баландович также отмечает, что ребенка нужно поблагодарить за то, что он доверился родителям и всё рассказал. Не нужно его пугать, дать ребенку возможность прожить эмоции — если нужно, то пусть даже поплачет.

— После в спокойной обстановке обсудить ситуацию, научить алгоритму действий, спросить, хочет ли он, чтобы его провожали, — продолжает эксперт. — Если же родители видят, что ребенок стал плохо спать, повысилась тревожность, то лучше обратиться к психологу.

Ольга Бочкова замечает, что одна из неправильных моделей поведения взрослых после инцидента — поменьше об этом разговаривать, «чтобы ребенок поскорее забыл». Не стоит снижать значимость произошедшего, это может привести к более длительному переживанию.

Евгения Тележникова говорит, что ребенка в принципе надо настраивать на то, чтобы рассказывать родителям о любой попытке контакта со стороны чужих взрослых, особенно если они просят: «Не говори маме».