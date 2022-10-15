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Разрешение 4К: кто должен дать детям софт-скиллы

Чем раньше начать развитие гибких навыков, тем успешнее будет ребенок, считают эксперты
Фото: Getty Images/MoMo Productions
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На прошедшем на днях фестивале SmartFest, посвященном современному образованию и воспитанию, обсуждали развитие у детей гибких навыков, их еще называют 4K или soft skills — критическое мышление, креативность, способность к командной работе, коммуникативность. Все эксперты сходятся во мнении, что они необходимы и чем раньше начать с ними работать, тем лучше. Должна ли заниматься этим школа и занимается ли сейчас — разбирались «Известия».

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Гибкие навыки обсуждали на сессии фестиваля «Уроки, которых не было в школе». Там были озвучены, в частности, такие цифры: по данным ученых Гарвада и Стэнфорда, от гибких навыков зависит 85% успеха человека в профессии.

— Работодатели высоко ценят именно софт-скиллы, потому что благодаря им происходит внедрение каких-то новых идей, новых технологий, — рассказала на сессии эксперт по ТРИЗ-педагогике, детскому развитию дошкольников и младших школьников Екатерина Шрейнер. — Мир постоянно идет вперед, развивается с большой скоростью, и постоянная обучаемость, умение налаживать контакт, умение разговаривать, формировать команду и так далее — это то, что помогает.

Она заметила, что коммуникацию особенно важно развивать в нынешних условиях, когда дети очень зависят от гаджетов и даже во дворе гуляют, уткнувшись в телефон. Общения между сверстниками, которое было на улице раньше, сейчас нет.

Разрешение 4К
Фото: Getty Images/Tom Werner
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— Нужно общаться со своим ребенком, разговаривать, когда ребенок приходит из школы или с каких-то занятий, — говорит Шрейнер. — Не просто спрашивать, как дела, и всё, иди делай уроки. А спросить: «Как прошел день? А что классного было сегодня, что запомнилось больше всего?». Разговаривать о чем-то, задавать какие-то вопросы, возможно, обсуждать какой-нибудь фильм, который вы посмотрели, или книгу.

Креативное мышление, говорит актриса Галина Боб, также помогает человеку выйти на новый уровень. Его развитию способствует искусство — музыка и танцы, во время занятий которых «мозг работает вообще по-другому, считает она.

Говоря о критическом мышлении, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», член комиссии по борьбе с лженаукой Александр Панчин заметил, что это в первую очередь касается способности анализировать, делать правильные выводы и ставить под сомнения источники информации.

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— И, что не менее важно, ставить под сомнения собственные мысли, собственные умозаключения, — говорит он. — Есть такой более узкий термин, называется «аналитическое мышление», которое помогает задумываться о том, правильно ли мы думаем. Существует понятная и простая задачка. Попробуйте в уме дать ответ: бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1 доллар и 10 центов. Бейсбольная бита стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Большинство ответит не задумываясь: 10 центов. Но это неправильно, это одна из ошибок мышления, которые называются когнитивными искажениями. Такие ошибки порождают очень много разных мифов и заблуждений.

Зачем детям гибкие навыки

На одной из других сессий фестиваля управляющий партнер онлайн-школ Skysmart и Skyeng Александр Ларьяновский заметил, что про софт-скиллы все говорят, как они важны, но при этом «продолжают думать, как сдать правильно на нужное количество баллов ЕГЭ», хотя именно получение гибких навыков может оказаться важнее.

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Академический директор по английскому языку онлайн-школы для детей Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям», что нейронная система у детей быстрее, чем у взрослых, усваивает любую информацию, именно поэтому и софт-, и хард-скиллы можно начать усваивать уже в дошкольном возрасте.

— При подготовке детей к школе родители больше внимания уделяют развитию конкретных навыков, — говорит она. — Ребенка учат счету, чтению, рисованию и письму. Безусловно, эти навыки важны. Но они быстро окажутся абсолютно бесполезными, если ребенок психологически не готов к школе. Одно дело проговаривать буквы или читать небольшой текст с мамой, другое — делать всё это в совершенно незнакомой обстановке, где тебя оценивают чужие люди. Привыкнуть к этому новому этапу в жизни ребенку помогают именно софт-скиллы.

Для детей, готовящихся к школе, она выделяет среди необходимых навыки коммуникации, эмоционального интеллекта и самоорганизации, которые помогают сформировать фундамент для дальнейшего взросления, саморазвития и самосовершенствования.

Разрешение 4К
Фото: Getty Images/Thomas Barwick
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— А уже на этот фундамент по кирпичикам легче и проще накладывать прикладные знания или так называемые хард-скиллы, — говорит Екушевская.

По ее словам, для развития софт- и хард-скиллов есть масса книг, настольных и сюжетно-ролевых игр, дополнительных секций и так далее — большая экосистема для родителя, которая позволяет в дошкольном возрасте формировать фундамент успешного обучения ребенка в школе.

Замдиректора Дзержинского педагогического колледжа, руководитель клуба «Большая перемена – 52» Ирина Тухман замечает, что именно в период школьного обучения формируются черты личности ребенка.

— И школа имеет все условия для развития этих навыков: коллектив, соответствующее содержание, грамотное управление со стороны педагога и возможность создания большого количества обучающих ситуаций, — поясняет она.

Для современного ребенка абсолютно необходимо умение ориентироваться в цифровой среде, отличать ложное от достоверного, умение коммуницировать, действовать сообща в условиях ослабления офлайн-связей, считает директор НИЦ мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Марк Агранович.

Образовательный психолог Юлия Шевченко указывает на результаты международных исследований, согласно которым российские учащиеся обычно показывают хорошие результаты в предметных областях, но гораздо хуже проявляют себя в прикладных навыках, имеющих отношение к сфере 4К.

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Марк Агранович говорит, что стимулирование развития этих навыков становится важнейшей задачей школ наравне со стремлением к обучению и навыком поиска информации.

— Факты, концепции и прочие данные легко найти в интернете, а вот умение с этой информацией эффективно и грамотно работать совершенно необходимо современному человеку для успешности и в социальной, и в профессиональной сферах, — сказал он «Известиям».

Он подчеркивает, что отдельные дисциплины по развитию навыков по концепции 4К представить себе трудно — для этого нужно менять программы и технологии обучения, добавляя больше коллективной работы, дискуссий, обсуждений и современные методы.

Главный аналитик Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования Российской академии образования, профессор РАО, доктор психологических наук Елена Брель отмечает, что развитие этих навыков входит в задачи школы, но «нельзя перекладывать на учителей всю ответственность».

Разрешение 4К
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Ребенок развивается, приобретает разнообразные компетенции, в том числе «навыки XXI века» в процессе своего социального развития и микросоциального развития, — говорит она. — Эти навыки формируются как в процессе развития и воспитания ребенка в семье, так и в процессе обучения в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также в сфере дополнительного образования. Здесь школа выполняет те же функции, что и остальные социальные институты.

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В пример она приводит навыки коммуникации, которые формируются не только школой, но и семьей, друзьями.

— Есть прекрасный опыт, когда особое внимание этим навыкам уделяют при проектировании программ в психолого-педагогических классах, например в рамках дисциплины «Педагогика и психология», — рассказала она. — Совсем недавно вышло из печати учебное пособие для старшеклассников, которые проходят подготовку в профильных классах, и в этих изданиях есть модуль, который посвящен тому, что такое навыки XXI века и как их развивать.

Председатель комиссии ОПРФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко замечает, что в концепции Федерального государственного образовательного стандарта в числе требований включены «предметные, метапредметные и личностные результаты».

— Как раз личностные качества, помимо чувства патриотизма, долга, доброты, сочувствия и других характеристик личности, могут включать в себя и набор навыков по концепции 4К, — говорит она. — Эти навыки не формируются в рамках какого-то предмета, но в школе реализуется проектная деятельность, которая действительно формирует навыки компетенции 4K. Поэтому ведение проектной деятельности в школах не должно быть формальным, а должно быть направлено на развитие этих компетенций.

Разрешение 4К
Фото: Getty Images/Jovanmandic
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Ирина Тухман предлагает организовать работу в школах по нескольким направлениям. Во-первых, ценностно-ориентированному: дети должны понимать, что проявление активной мыслительной деятельности, культурной коммуникации только приветствуется.

Во-вторых, деятельностному — обучение техникам построения суждений, умозаключений и формирование навыков ведения дискуссии должны присутствовать на каждом уроке. Занятие, на котором больше 50% времени говорит педагог, а ученик только пересказывает заранее подготовленную информацию и не задает вопросов по собственной инициативе, не может быть названо развивающим.

В-третьих, рефлексивное, оценочное — каждый ребенок должен видеть и чувствовать, что поступки должны быть взвешенными, обоснованными, аргументированными с точки зрения не только личной, но и общественной значимости.

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Активист профсоюза «Учитель», учитель истории из Нижегородской области Дмитрий Казаков замечает, что развитие гибких навыков в школе необходимо, во ФГОСах это так или иначе прописано, но в действительности в среднее образование не внедрено.

— К сожалению, все нововведения во ФГОСах часто делаются не ради того, чтобы что-то изменить, а ради самих нововведений, — рассказал он «Известиям». — Какой-то реальной работы в этом направлении серьезно не ведется: как были старые способы преподавания, так они и остались.

По его словам, ФГОСы часто оторваны от реальности, тем более что результативность их всерьез не изучается — пока учителя разберутся в одних стандартах, вводится уже их третье поколение.

— Гибкие навыки многие учителя пытаются развивать, но тут нужно понимать и представлять себе среднестатистического российского учителя, — говорит Казаков. — Он ведет полторы ставки, классное руководство, у него кучи тетрадей на проверку, впереди ЕГЭ, плюс участие в конкурсах, подготовка к аттестации, прохождение курсов, разных акций... Учитель не может спокойно сесть и осмыслить что-то, подумать о развитии гибких компетенций — подготовиться к урокам времени часто нет. Поэтому идея хорошая, но условий для этого нет.

Разрешение 4К
Фото: Getty Images/EyeEm/Robert Kneschke

Ирина Тухман замечает, что еще во второй половине ХХ века в педагогику пришло словосочетание «развивающее обучение», которое подразумевало, что школа не только наполняет ученика суммой знаний, но и создает условия для формирования его личности. Говорилось, что в школе ребенок проводит достаточно много времени в период, благоприятный для овладения технологиями познания окружающей действительности, оттачивания навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

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— Многие учителя приняли тогда концепцию развивающего обучения с воодушевлением, активно внедряли ее в свою педагогическую деятельность, — рассказывает она. — К сожалению, иногда идеи развивающего обучения выхолащивались, теряли личностную ориентацию, и мы подошли к ситуации, когда дети привыкают к уровню взаимодействия «прочитал-пересказал», «ответил, когда спросили». Обучение стало опираться преимущественно на память в ущерб мышлению, творчеству, подлинному проблемному общению.

Тем не менее, говорит Тухман, в современных образовательных стандартах есть идеологическое продолжение теории развивающего обучения, используется близкий термин — «универсальные учебные действия», содержание которых абсолютно идентично концепции 4К. По ее словам, многие учителя так или иначе выстраивают свои уроки так, что формируют у детей навыки критического мышления, грамотной коммуникации.

— Например, на уроках математики учитель вместе с детьми ищет ошибку в рассуждениях, помогает открывать разные способы решения задач, учит доказывать, аргументировать, — говорит Тухман. — На уроках литературы под руководством педагога дети тренируются в логичном построении высказывания с опорой на фактический материал, учатся сравнивать, обобщать, проводить аналогии, классифицировать, абстрагируясь от конкретного содержания, формулировать общие смыслы.

Разрешение 4К
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Лауреат премии правительства РФ в области образования, сооснователь и президент «ГлобалЛаб» Татьяна Крупа считает, что надо менять содержание образования, делая основной упор на развитие личностных результатов, повышение значимости межпредметных связей, когда ученик сможет свободно использовать полученные знания и умения, сможет переносить их при изучении других предметов и применять в проектно-исследовательской деятельности. А СЕО и основатель онлайн-школы «Умскул» Дмитрий Данилов считает, что проще всего прийти к развитию навыков 4К через уроки литературы и чтение книг по теме, а также с помощью кружков, секций, мероприятий.

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