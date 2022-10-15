Разрешение 4К: кто должен дать детям софт-скиллы

На прошедшем на днях фестивале SmartFest, посвященном современному образованию и воспитанию, обсуждали развитие у детей гибких навыков, их еще называют 4K или soft skills — критическое мышление, креативность, способность к командной работе, коммуникативность. Все эксперты сходятся во мнении, что они необходимы и чем раньше начать с ними работать, тем лучше. Должна ли заниматься этим школа и занимается ли сейчас — разбирались «Известия».

Что такое soft skills

Гибкие навыки обсуждали на сессии фестиваля «Уроки, которых не было в школе». Там были озвучены, в частности, такие цифры: по данным ученых Гарвада и Стэнфорда, от гибких навыков зависит 85% успеха человека в профессии.

— Работодатели высоко ценят именно софт-скиллы, потому что благодаря им происходит внедрение каких-то новых идей, новых технологий , — рассказала на сессии эксперт по ТРИЗ-педагогике, детскому развитию дошкольников и младших школьников Екатерина Шрейнер. — Мир постоянно идет вперед, развивается с большой скоростью, и постоянная обучаемость, умение налаживать контакт, умение разговаривать, формировать команду и так далее — это то, что помогает.

Она заметила, что коммуникацию особенно важно развивать в нынешних условиях, когда дети очень зависят от гаджетов и даже во дворе гуляют, уткнувшись в телефон. Общения между сверстниками, которое было на улице раньше, сейчас нет.

Разрешение 4К Фото: Getty Images/Tom Werner

— Нужно общаться со своим ребенком, разговаривать, когда ребенок приходит из школы или с каких-то занятий, — говорит Шрейнер. — Не просто спрашивать, как дела, и всё, иди делай уроки. А спросить: «Как прошел день? А что классного было сегодня, что запомнилось больше всего?». Разговаривать о чем-то, задавать какие-то вопросы, возможно, обсуждать какой-нибудь фильм, который вы посмотрели, или книгу.

Креативное мышление, говорит актриса Галина Боб, также помогает человеку выйти на новый уровень. Его развитию способствует искусство — музыка и танцы, во время занятий которых «мозг работает вообще по-другому, считает она.

Говоря о критическом мышлении, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», член комиссии по борьбе с лженаукой Александр Панчин заметил, что это в первую очередь касается способности анализировать, делать правильные выводы и ставить под сомнения источники информации.

— И, что не менее важно, ставить под сомнения собственные мысли, собственные умозаключения , — говорит он. — Есть такой более узкий термин, называется «аналитическое мышление», которое помогает задумываться о том, правильно ли мы думаем. Существует понятная и простая задачка. Попробуйте в уме дать ответ: бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1 доллар и 10 центов. Бейсбольная бита стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Большинство ответит не задумываясь: 10 центов. Но это неправильно, это одна из ошибок мышления, которые называются когнитивными искажениями. Такие ошибки порождают очень много разных мифов и заблуждений.

Зачем детям гибкие навыки

На одной из других сессий фестиваля управляющий партнер онлайн-школ Skysmart и Skyeng Александр Ларьяновский заметил, что про софт-скиллы все говорят, как они важны, но при этом «продолжают думать, как сдать правильно на нужное количество баллов ЕГЭ», хотя именно получение гибких навыков может оказаться важнее.

Академический директор по английскому языку онлайн-школы для детей Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям», что нейронная система у детей быстрее, чем у взрослых, усваивает любую информацию, именно поэтому и софт-, и хард-скиллы можно начать усваивать уже в дошкольном возрасте.

— При подготовке детей к школе родители больше внимания уделяют развитию конкретных навыков, — говорит она. — Ребенка учат счету, чтению, рисованию и письму. Безусловно, эти навыки важны. Но они быстро окажутся абсолютно бесполезными, если ребенок психологически не готов к школе. Одно дело проговаривать буквы или читать небольшой текст с мамой, другое — делать всё это в совершенно незнакомой обстановке, где тебя оценивают чужие люди. Привыкнуть к этому новому этапу в жизни ребенку помогают именно софт-скиллы.

Для детей, готовящихся к школе, она выделяет среди необходимых навыки коммуникации, эмоционального интеллекта и самоорганизации, которые помогают сформировать фундамент для дальнейшего взросления, саморазвития и самосовершенствования.

Разрешение 4К Фото: Getty Images/Thomas Barwick

— А уже на этот фундамент по кирпичикам легче и проще накладывать прикладные знания или так называемые хард-скиллы , — говорит Екушевская.

По ее словам, для развития софт- и хард-скиллов есть масса книг, настольных и сюжетно-ролевых игр, дополнительных секций и так далее — большая экосистема для родителя, которая позволяет в дошкольном возрасте формировать фундамент успешного обучения ребенка в школе.

Замдиректора Дзержинского педагогического колледжа, руководитель клуба «Большая перемена – 52» Ирина Тухман замечает, что именно в период школьного обучения формируются черты личности ребенка.

— И школа имеет все условия для развития этих навыков: коллектив, соответствующее содержание, грамотное управление со стороны педагога и возможность создания большого количества обучающих ситуаций , — поясняет она.

Для современного ребенка абсолютно необходимо умение ориентироваться в цифровой среде, отличать ложное от достоверного, умение коммуницировать, действовать сообща в условиях ослабления офлайн-связей, считает директор НИЦ мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Марк Агранович.

Образовательный психолог Юлия Шевченко указывает на результаты международных исследований, согласно которым российские учащиеся обычно показывают хорошие результаты в предметных областях, но гораздо хуже проявляют себя в прикладных навыках, имеющих отношение к сфере 4К.

Должна ли школа обучать 4К

Марк Агранович говорит, что стимулирование развития этих навыков становится важнейшей задачей школ наравне со стремлением к обучению и навыком поиска информации.

— Факты, концепции и прочие данные легко найти в интернете, а вот умение с этой информацией эффективно и грамотно работать совершенно необходимо современному человеку для успешности и в социальной, и в профессиональной сферах , — сказал он «Известиям».

Он подчеркивает, что отдельные дисциплины по развитию навыков по концепции 4К представить себе трудно — для этого нужно менять программы и технологии обучения, добавляя больше коллективной работы, дискуссий, обсуждений и современные методы.

Главный аналитик Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования Российской академии образования, профессор РАО, доктор психологических наук Елена Брель отмечает, что развитие этих навыков входит в задачи школы, но «нельзя перекладывать на учителей всю ответственность».

Разрешение 4К Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Ребенок развивается, приобретает разнообразные компетенции, в том числе «навыки XXI века» в процессе своего социального развития и микросоциального развития, — говорит она. — Эти навыки формируются как в процессе развития и воспитания ребенка в семье, так и в процессе обучения в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также в сфере дополнительного образования. Здесь школа выполняет те же функции, что и остальные социальные институты.

В пример она приводит навыки коммуникации, которые формируются не только школой, но и семьей, друзьями.

— Есть прекрасный опыт, когда особое внимание этим навыкам уделяют при проектировании программ в психолого-педагогических классах, например в рамках дисциплины «Педагогика и психология», — рассказала она. — Совсем недавно вышло из печати учебное пособие для старшеклассников, которые проходят подготовку в профильных классах, и в этих изданиях есть модуль, который посвящен тому, что такое навыки XXI века и как их развивать.

Председатель комиссии ОПРФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко замечает, что в концепции Федерального государственного образовательного стандарта в числе требований включены «предметные, метапредметные и личностные результаты».

— Как раз личностные качества, помимо чувства патриотизма, долга, доброты, сочувствия и других характеристик личности, могут включать в себя и набор навыков по концепции 4К , — говорит она. — Эти навыки не формируются в рамках какого-то предмета, но в школе реализуется проектная деятельность, которая действительно формирует навыки компетенции 4K. Поэтому ведение проектной деятельности в школах не должно быть формальным, а должно быть направлено на развитие этих компетенций.

Разрешение 4К Фото: Getty Images/Jovanmandic

Ирина Тухман предлагает организовать работу в школах по нескольким направлениям. Во-первых, ценностно-ориентированному: дети должны понимать, что проявление активной мыслительной деятельности, культурной коммуникации только приветствуется.

Во-вторых, деятельностному — обучение техникам построения суждений, умозаключений и формирование навыков ведения дискуссии должны присутствовать на каждом уроке. Занятие, на котором больше 50% времени говорит педагог, а ученик только пересказывает заранее подготовленную информацию и не задает вопросов по собственной инициативе, не может быть названо развивающим.

В-третьих, рефлексивное, оценочное — каждый ребенок должен видеть и чувствовать, что поступки должны быть взвешенными, обоснованными, аргументированными с точки зрения не только личной, но и общественной значимости.

Как сейчас развивают софт-скиллы

Активист профсоюза «Учитель», учитель истории из Нижегородской области Дмитрий Казаков замечает, что развитие гибких навыков в школе необходимо, во ФГОСах это так или иначе прописано, но в действительности в среднее образование не внедрено.

— К сожалению, все нововведения во ФГОСах часто делаются не ради того, чтобы что-то изменить, а ради самих нововведений, — рассказал он «Известиям». — Какой-то реальной работы в этом направлении серьезно не ведется: как были старые способы преподавания, так они и остались.

По его словам, ФГОСы часто оторваны от реальности, тем более что результативность их всерьез не изучается — пока учителя разберутся в одних стандартах, вводится уже их третье поколение.

— Гибкие навыки многие учителя пытаются развивать, но тут нужно понимать и представлять себе среднестатистического российского учителя, — говорит Казаков. — Он ведет полторы ставки, классное руководство, у него кучи тетрадей на проверку, впереди ЕГЭ, плюс участие в конкурсах, подготовка к аттестации, прохождение курсов, разных акций... Учитель не может спокойно сесть и осмыслить что-то, подумать о развитии гибких компетенций — подготовиться к урокам времени часто нет. Поэтому идея хорошая, но условий для этого нет.

Разрешение 4К Фото: Getty Images/EyeEm/Robert Kneschke

Ирина Тухман замечает, что еще во второй половине ХХ века в педагогику пришло словосочетание «развивающее обучение», которое подразумевало, что школа не только наполняет ученика суммой знаний, но и создает условия для формирования его личности. Говорилось, что в школе ребенок проводит достаточно много времени в период, благоприятный для овладения технологиями познания окружающей действительности, оттачивания навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

— Многие учителя приняли тогда концепцию развивающего обучения с воодушевлением, активно внедряли ее в свою педагогическую деятельность, — рассказывает она. — К сожалению, иногда идеи развивающего обучения выхолащивались, теряли личностную ориентацию, и мы подошли к ситуации, когда дети привыкают к уровню взаимодействия «прочитал-пересказал», «ответил, когда спросили». Обучение стало опираться преимущественно на память в ущерб мышлению, творчеству, подлинному проблемному общению.

Тем не менее, говорит Тухман, в современных образовательных стандартах есть идеологическое продолжение теории развивающего обучения, используется близкий термин — «универсальные учебные действия», содержание которых абсолютно идентично концепции 4К. По ее словам, многие учителя так или иначе выстраивают свои уроки так, что формируют у детей навыки критического мышления, грамотной коммуникации.

— Например, на уроках математики учитель вместе с детьми ищет ошибку в рассуждениях, помогает открывать разные способы решения задач, учит доказывать, аргументировать, — говорит Тухман. — На уроках литературы под руководством педагога дети тренируются в логичном построении высказывания с опорой на фактический материал, учатся сравнивать, обобщать, проводить аналогии, классифицировать, абстрагируясь от конкретного содержания, формулировать общие смыслы.

Разрешение 4К Фото: РИА Новости/Виталий Аньков