Особые и опасные: участники крупнейшей банды киллеров получили долгие сроки

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам одной из крупнейших преступных группировок в России — банды Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Сроки наказания составили от 12 лет до пожизненного. Отбывать его они будут в колониях строгого и особого режимов. Следствие считает, что на счету этого организованного преступного сообщества по меньшей мере 60 заказных убийств, совершенных в 2000-е годы. Защита фигурантов заявила «Известиям», что обжалует приговор. Эксперты напомнили, что члены группировки Гагиева отличались особой жестокостью.

Жертвы обстоятельств

Участников одной из крупнейших банд киллеров осудил 2 августа Второй западный окружной военный суд столицы. Организованное преступное сообщество (ОПС), во главе которого стоял Аслан Гагиев по прозвищу Джако, действовало на территории Северной Осетии с середины нулевых. Члены банды расправлялась с чиновниками и сотрудниками силовых структур.

Позже их влияние распространилось и на Московский регион. Следователи полагают, что свою активную деятельность ОПС начало в 2004 году. На его счету как минимум 60 заказных убийств. Рассмотрение дела банды Джако по существу началось еще в 2018 году, но неоднократно переносилось из-за пандемии коронавируса. Учитывая объем материалов уголовного дела — около 300 томов, — к прениям стороны приступили только в апреле 2023 года .

Оглашение приговора фигурантам дела банды Гагиева Вторым западным окружным военным судом Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

Пожизненный срок в колонии особого режима за серию заказных убийств получил киллер Инал Зассеев. Среди самых громких его преступлений — два убийства, совершенных в 2008 году: начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева и начальника первого отдела уголовного розыска республиканского министерства внутренних дел Виталия Чельдиева.

Помимо Зассеева, к пожизненному лишению свободы приговорили бывшего сотрудника уголовного розыска ГУ МВД по Москве Руслана Юртова. Суд установил, что он причастен к 10 убийствам . Так, в 2011 году он застрелил бывшего владельца судостроительных верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, а также совершил заказное убийство следователя столичного управления СК на транспорте Александра Леонова. Как сообщал Следственный комитет Москвы, в сентябре 2012 года Леонова убили несколькими выстрелами возле подъезда его дома, пока его жена парковала автомобиль.

Помимо прочего, суд лишил Юртова звания младшего лейтенанта полиции. Его адвокат Александр Манов заявил «Известиям», что Юртов признал вину только в двух убийствах, но в целом «стал жертвой обстоятельств», так как «не мог выйти из банды».

— Жена и дети моего подзащитного фактически находились в заложниках на базе ОПС в Москве. Он попал в эту компанию, а из нее выйти нельзя, только через кладбище, — заявил юрист. Он также рассказал, что на территорию базы ОПС завозилось оружие, «которым можно было вооружить роту».

Оглашение приговора фигурантам дела банды Гагиева Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

При этом адвокат пожаловался, что право на защиту его доверителя неоднократно нарушалось и приговор будет оспорен. Прокурор же заявил, что вопрос о возможности обжалования приговора стороной обвинения будет решен позднее.

День за день

Остальные 10 подсудимых получили сроки от 12 до 20 лет колонии строгого режима. Задержаны они были еще в 2014 году, поэтому в сроки наказания им будет зачтено время содержания под стражей из расчета один день в СИЗО за один день в колонии. Среди инкриминируемых им преступлений — участие в организованной преступной группировке, убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизм, а также незаконное хранение и сбыт оружия.

Предварительное расследование и судебное следствие по делу длились почти девять лет.

В преступную группу входило около 50 человек. Наиболее громкими из преступлений банды стали убийства мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева , а также владельцев двух банков Александра Слесарева (Содбизнесбанк) и Дмитрия Плытникова («Национальный капитал»).

Оглашение приговора фигурантам дела банды Гагиева Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

Сам Гагиев был задержан в Австрии в 2015 году и только в 2018 году экстрадирован в Москву. Его дело уже пять лет рассматривает Южный окружной военный суд. Он планировал вынести приговор главарю банды еще в начале июля, но заседание в очередной раз перенесли. Гагиеву предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, создании банд, незаконном обороте оружия и организации заказных убийств. По совокупности ему может грозить пожизненное лишение свободы, однако вину Гагиев отрицает.

Ранее к различным тюремным срокам были приговорены 24 участника ОПС. Как отмечают следователи, все убийства банды Гагиева носили заказной характер.

Синдикат киллеров

Длительные сроки расследования дела этого ОПС связаны с колоссальным объемом проведенных следствием работ, рассказал «Известиям» юрист Александр Бурчук.

— Хотя его члены и запугали практически всю республику [Северная Осетия], найти людей, которые бы свидетельствовали против них, было крайне сложно , даже если это были родственники убитых. Также было найдено и скрупулезно описано всё оружие, — сказал эксперт.

По его мнению, количество совершенных бандой Гагиева преступлений настолько велико, что новые эпизоды будут еще появляться.

Оглашение приговора фигурантам дела банды Гагиева Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

— Пока следствие направило в суд достаточно небольшое количество эпизодов, — подчеркнул юрист.

Также Бурчук отметил, что ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), по которой проходит большинство фигурантов дела банды Гагиева, создавалась еще в 1990-х годах именно для противодействия подобным группировкам.

— В банде Джако все роли были жестко определены. Они и следили, и убивали, и разделывали, прятали тела, — подчеркнул Бурчук.

Криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов рассказал, чем банда Гагиева отличалась от крупных преступных группировок 1990-х годов.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

— У всех группировок, бывших тогда на слуху — измайловские, ореховские, солнцевские, — были какие-то «подшефные» объекты. Они брали деньги за «крышу», выезжали на «стрелки», опекали своих бизнесменов. Что касается банды Гагиева, то у них не было никаких коммерсантов, они были просто синдикатом киллеров, — сказал «Известиям» эксперт.