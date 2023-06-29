Делу дали время: ученого обвиняется в убийствах 20-летней давности

Мосгорсуд назначил на 18 июля рассмотрение апелляции на арест ученого Александра Цветкова, обвиняемого в четырех убийствах 20-летней давности. Резонансное задержание произошло в феврале 2023 года — сотрудника Института биологии внутренних вод РАН задержали прямо в самолете после того, как система распознавания лиц в аэропорту Домодедово «сообщила» о его 55-процентном сходстве с фотороботом предполагаемого преступника , разыскиваемого с 2002 года. Помимо этого следствие оперирует показаниями еще одного фигуранта дела, который заключил досудебное соглашение. Коллеги ученого пытаются оспорить арест и предъявляют правоохранителям собственные доказательства невиновности Цветкова, но они к делу пока не приобщены, рассказал адвокат.

Совпал фоторобот

Мосгорсуд 18 июля рассмотрит апелляцию на арест сотрудника Института биологии внутренних вод РАН, гидролога-паразитолога Александра Цветкова, сообщил «Известиям» его защитник Давид Афян. Его обвиняют в убийствах четырех человек, случившихся 20 лет назад.

В день задержания, в феврале 2023 года, Александр Цветков вместе с коллегами возвращался из научной экспедиции в Красноярск. Оказалось, что за две недели до этого, при вылете из Домодедово на Цветкова среагировала камера распознавания лиц — результат показал 55% сходство с фотороботом подозреваемого в убийствах 20-летней давности. Такие подробности дела ученого сообщила «Известиям» его сестра, подполковник юстиции в отставке, экс-замначальника следственного управления МВД Анна Цветкова.

Жена арестованного Марина рассказал «Известиям», что ее супруга задержали прямо в самолете.

— Двух человек до места Александра проводила стюардесса. Те подошли к нему, скрутили руки, надели наручники и выволокли без верхней одежды прямо из самолета, — поделилась супруга. — Замдиректора института начал бегать и выяснять, что происходит. У нас положено так: сколько человек поехало в экспедицию, столько и должно вернуться. В ответ ему сказали, что объяснят все только родственникам и адвокатам.

Против ученого возбудили уголовное дело — ему предъявлено обвинение в четырех убийствах, рассказал адвокат. По версии следствия, первое из них произошло 2 августа 2002 года в деревне Городище (сейчас это территория Новой Москвы). Тогда Цветков с товарищем якобы находился в гостях и выпивал с хозяином дома: они с ним поссорились, избили и сожгли вместе с домом. Тем же вечером произошло еще одно убийство — жертвой стала 64-летняя пенсионерка. Следствие полагает, что Цветков с другом расправились с ней и забрали все ценное из ее квартиры.

Спустя несколько дней произошло очередное нападение: мужчины решили ограбить женщину под предлогом аренды комнаты. Была убита владелица квартиры и ее 90-летняя мать.

СК официально сообщало, что ученый признал себя виновным по этому эпизоду. Но, как сообщила «Известиям» Анна Цветкова, впоследствии он отказался от показаний.

— Александр дал признательные показания, скорее всего, под давлением, — считает она. — Все признания, которые указаны в протоколе допроса, не совпадают с материалами дела.

В Следственном комитете на запрос «Известий» пока не ответили.

Бомжевал и убивал

В ноябре 2022 года следствие задержало по этому делу некого Андрея Алешина — ранее неоднократно судимого. Именно его показания легли в основу дела против Александра Цветкова. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием и заключил досудебное соглашение.

Алешин рассказал следствию, что был тем самым товарищем, с которым ученый, якобы, совершал преступления. Он утверждает, что в 2002 году Цветков вместе с ним бродяжничал на площади трех вокзалов в Москве, пил алкоголь, «выкуривал по полпачки сигарет в день» и представлялся как Саша Чуваш.

Однако, жена паразитолога Марина Цветкова отрицает каждое слово «подельника». По ее утверждению, в те годы Александр был научным сотрудником, ежедневно ходил на работу.

— Мой муж никогда в жизни не курил из-за проблем с легкими. И если бы Александр где-то мотался на площади трех вокзалов, пьянствуя с Алешиным, его бы давно уволили из института. А он настолько на хорошем счету был в институте, что, когда мы поженились, нам выделили ведомственную квартиру. Прогульщикам, тунеядцам и пьяницам квартиры не дают, — рассказала Марина Цветкова.

По ее словам, приметы ученого, указанные в деле, не совпадают с его реальной внешностью. Кроме того, указывает она, на месте преступлений не нашли отпечатки пальцев и следы присутствия Цветкова.

Близкие ученого утверждают, что следствие не учло записи из журналов учета с работы обвиняемого, приказы и показания коллег, свидетельствующие о том, что во время совершения преступлений он находился в экспедиции (документы и фотографии есть в распоряжении «Известий»).

— Я даже не могу себе представить такой ситуации, чтобы кто-то раз — и уехал. У нас четкий маршрут, — заявил директор Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН Александр Крылов.

Коллеги Цветкова по экспедициям также говорят, что отлучиться он не мог.

— С 8 утра, как минимум до пяти вечера, Саша был у нас на глазах, — отметила участница экспедиции Анна Романенко.

Доказательства непричастности Цветкова органам следствия представлены, но пока не приобщены к делу, подтвердил «Известиям» Давид Афян, но не рассказал подробностей, отметив, что дал подписку о неразглашении.

Защиты нет

Практика обвинения в совершении преступления, которое происходит «по указке» другого человека, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, нередка , сообщил «Известиям» адвокат Алексей Якушкин.

— Граждане России не совсем защищены от оговора со стороны «досудебщика», — отметил он.

Он также отметил, что довод следствия о схожести фоторобота с реальным изображением Цветкова, согласно нормам УПК РФ, не может являться доказательством совершения преступления.

— Этот факт может послужить основанием для его допроса в качестве свидетеля по уголовному делу с целью выяснения алиби, но не более того, — уточнил он.

С ним согласился и адвокат первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Гор Шагвердян. Он полагает, что решение об аресте было принято на основании слов свидетеля — Андрея Алешина.

— Тут, конечно, встает вопрос, а почему же Андрей Алешин не давал показания раньше? Чем он руководствовался, что дал показания именно сейчас? — спрашивает адвокат. — Однако если Александр Цветков утверждает, что не знаком с Алешиным, то его защита должна настаивать на проведении очной ставки.

Дело 20-летней давности требует особого подхода к расследованию — провести многие следственные действия не получится, указал Гор Шагвердян. Но такой срок не является основанием для прекращения дела.

При этом юрист напомнил, что в УК РФ установлены сроки давности за различные категории преступлений. Так, за совершение особо тяжкого преступления, к которому относится и убийство, срок составляет 15 лет , добавил Алексей Якушкин.

— Человек не может быть осужден за эти деяния по прошествии установленного законом срока, если только он не находился в розыске и не уклонялся от следственных органов или суда. Но принятие во внимание сроков — это право суда, а не его обязанность, — подчеркнул адвокат.