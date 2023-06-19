«Хочу, чтобы меня видели человеком, а не убийцей»

Отсидевший 18 лет за серию жутких убийств «лесопарковый маньяк» из Челябинска может оказаться невиновным. Алексея Корочкина осудили на 20 лет колонии строгого режима в октябре 2005 года. По версии следствия, в начале двухтысячных именно он нападал на влюбленные парочки в челябинском парке, насиловал и убивал. Но в апреле нынешнего года в деле появились новые улики: к следователям попал пистолет, из которого были убиты все жертвы. Владельцем оружия оказался умерший от рака бывший полицейский. Это стало поводом для возобновления расследования, сообщили «Известиям» в Следственном комитете. В эксклюзивном интервью «Известиям» Алексей Корочкин рассказал о том, как попал за решетку и что будет делать после выхода из тюрьмы. О размере компенсации в случае его реабилитации можно только догадываться, заявили эксперты.

Случайная находка

В разговоре с «Известиями» заключенный колонии строгого режима города Копейска Челябинской области Алексей Корочкин не может сдержать слез — в апреле 2023-го у следствия появились основания полагать, что осужденный на 20 лет за серию жутких преступлений мужчина может быть невиновен. Выяснилось это случайно: спустя 18 лет после вынесения приговора в руки к следователям попала ключевая улика — пистолет, из которого были убиты все жертвы «лесопаркового маньяка».

Алексея Корочкина задержали после серии нападений, которые происходили с мая по август 2004 года в городском бору. Жертвами маньяка становились влюбленные парочки, приехавшие в лесопосадки на автомобиле. Мужчин убивали выстрелом в голову, а девушек отводили в лес и насиловали. Подозреваемый тогда вину не признал, орудие убийства не нашли, а следствие не предъявило четких улик. Тем не менее суд отправил Корочкина в колонию строгого режима на 20 лет, из которых он отсидел уже 18.

Городской бор Челябинска Фото: commons.wikimedia.org

Всё изменилось в апреле этого года, когда жительница Челябинска сдала в полицию оружие своего покойного мужа Александра Болотова — он скончался от рака. В ходе баллистической экспертизы выяснилось, что один из пистолетов полностью совпал с орудием убийств, совершенных маньяком.

Сенсационная находка стала поводом для возобновления расследования по громкому делу, сообщили «Известиям» в региональном Следственном комитете.

— По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий и оперативно-разыскных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедших событий, — уточнил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Последние годы перед смертью Александр Болотов работал в Южно-Уральском государственном университете в отделе госзакупок. У него есть взрослая дочь. Она разговаривать с «Известиями» отказалась. Девушка уточнила, что ведет закрытый образ жизни и «не доверяет телевидению». Бывшая же коллега Болотова рассказала, что до своего прихода на работу в университет мужчина служил в МВД. В его возможную причастность к убийствам она не верит.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

— Если бы это был он, то вряд ли принес бы этот пистолет в семью. Не такой он человек, — рассказала она.

Бывший милиционер Болотов в 2000-х поссорился с супругой и переехал к маме, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, знакомый с расследованием. Рядом — тот самый парк, где убивали жертв. С коллегами Александр особо не общался, на женщин внимания не обращал, говорят его бывшие сослуживцы.

Единственным, кто навещал Болотова, был младший брат Андрей. Недавно его допросили в Следственном комитете.

«Заломали и попытались заставить сознаться…»

«Известиям» удалось встретиться с Алексеем Корочкиным и записать с ним большое интервью.

На отсидевшего 18 лет заключенного Корочкин не похож — внешне он выглядит как человек рабочей специальности, который, например, вышел из дома починить велосипед. В ходе беседы он рассказал, что вся его жизнь — это работа, которая спасала его и в тюрьме. Никаких признаков деградации или ожесточения, только плохо скрываемое волнение. В самые драматичные моменты разговора голос рассказчика начинал дрожать, но он старался не допускать этого и взять себя в руки.

По его словам, единственным основанием для его ареста стали два заявления от потерпевших, написанные одним и тем же почерком, но с разными подписями. Милиция к нему пришла 3 августа 2004 года. По словам Алексея, его пригласили в служебную машину поговорить, потом отвезли в отдел. Там его продержали долгое время, а потом в дверях появилась девушка в сопровождении понятых.

Фото из уголовного дела Алексея Корочкина Фото: соцсети

— Ее спросили: «Вы узнаете кого-нибудь?» Она на меня пальцем показала и сказала, что я убил ее друга, а ее изнасиловал. Меня сразу заломали и попытались заставить сознаться, — вспомнил Корочкин.

На следующий день произошло второе опознание. Корочкина посадили в холле в наручниках, а потом несколько раз мимо него провели потерпевшую. Когда пришло время указывать на преступника, девушка после некоторых сомнений выбрала Алексея. Но была одна деталь: Ирина Коренкова жила с Корочкиным в одном общежитии и вряд ли не могла с ним не пересекаться. По мнению адвоката Алексея Дмитрия Кривошеева, это и могло спровоцировать ее на ошибку, поскольку из всех лиц на опознании жертва всегда выбирает знакомое.

— Также незадолго до задержания Корочкин потерял передние зубы. Если бы преступником был он, наверняка потерпевшие указали бы на эту деталь следователю, — добавил юрист.

Спустя почти 20 лет Ирину Коренкову вновь терзают сомнения — того ли она опознала.

— Сейчас я снова походила на допросы и, конечно, уже не уверена, что это был он, — заявила она «Известиям».

Кроме девушек в деле был еще один тайный свидетель — неизвестный охранник магазина. Он заявил о якобы причастности Корочкина к преступлениям.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Впоследствии в суде одна из девушек отказалась от своих показаний, заявив, что на напавшего на нее в лесу маньяка Корочкин не похож.

— Я на эту девушку тогда очень надеялся. И вторую просил: посмотрите внимательно, ведь вы решаете судьбу. Но прокурор начал на них давить, грозил привлечь за ложные показания. В итоге они испугались, — рассказал он.

Когда в машине одной из жертв нашли волосы, кровь и отпечатки пальцев предполагаемого преступника, Корочкина из ИВС повезли на анализы в областную больницу, для лабораторного образца остригли волосы.

— Когда результат пришел, там ничего моего не было, — сказал он.

По его словам, в деле не было и других вещественных доказательств.

— Как бывший военный я знаю, что как бы человек ни стрелял, частички пороха всё равно остаются на его одежде и теле. Мою одежду собрали отовсюду — она была чистой. В итоге осудили по двум показаниям девчонок, которые просто показали на меня пальцем, — рассказал Корочкин.

Последняя надежда

Свою вину за все эти годы Корочкин не признал даже ради возможности выйти по УДО. Кроме того, боялся, что после признания на него повесят и другие нераскрытые преступления. С первых дней в тюрьме он пытался оспорить решение суда, умолял о пересмотре уголовного дела, но ему всё время отказывали. Денег на адвоката после приговора не было, кассационную жалобу ему из тюрьмы писал его юридически образованный сокамерник.

— Но пришла отписка — нарушений нет, всё правильно. Потом уже адвокат почитал дело и нашел много доказательств того, что это был не я. Но дело так и не пересмотрели, — описал он этапы своих мытарств.

О находке, которая может перевернуть его жизнь, заключенный Корочкин узнал 14 апреля этого года. С тех пор не может прийти в себя — впервые за 18 лет у него появилась надежда. Никто из родных за это время от него не отвернулся.

Алексей Корочкин Фото: РЕН ТВ

— Они в меня верят, и я обязательно буду добиваться восстановления. Если не всей своей жизни, то хотя бы имени. Да, я очень долго сижу, но я тот же самый человек, я не псих. Хочу, чтобы меня видели человеком, а не маньяком, чтобы сказали: «Он невиновен», — поделился собеседник «Известий».

Алексей Корочкин верит, что работа, которая не раз спасала его от отчаяния, поможет ему жить на свободе. Что его родной дядя, который, по его словам, его ждет, примет и пустит пожить, а дальше «жизнь сама направит, куда надо». В компенсацию морального вреда за незаконное заключение, в случае если оно будет доказано, он не верит.

— Да какая компенсация, мне бы выйти отсюда с чистой совестью. Пока силы есть, буду работать. Мне надо дать в этой жизни детям хоть что-то, — отметил он.

Во время разговора о дочери, которая жила с ним до задержания, заключенный едва не заплакал. Алексей Корочкин женился, когда служил пограничником в Таджикистане, — у него родилось двое детей. Когда пришло время возвращаться в Челябинск, супруга решила остаться, но связь они поддерживают до сих пор.

Фото: РЕН ТВ

— Когда меня посадили, дочь воспитывал мой дядя. После совершеннолетия она уехала в Таджикистан. Все были в шоке от того, что произошло. Когда объявили, что я «лесопарковый маньяк», это оказалось катастрофой. Никто не верил в это. Сразу после задержания и до сих пор стараюсь делать всё, чтобы о детях никто ничего не знал, — сдерживая эмоции, сказал Алексей Корочкин.

В 2004 году он работал охранником в Южно-Уральском государственном университете, жил в общежитии при вузе. Работал в основном в ночные смены, а об убийствах в ближайшем лесопарке слышал от знакомых.

Пока следователи доказывали вину Корочкина, произошло еще пять нападений на парочки с точно таким же почерком. Правоохранители объясняли происходящее действиями подельников «лесопаркового маньяка», но эта версия не подтвердилась.

Не ждать компенсаций

На памяти доктора юридических наук Александра Шаталова еще не было случаев, когда в России за такие длительные сроки незаконно осужденным выплачивались компенсации. Размер выплаты Корочкину в случае его реабилитации можно только предполагать. Фиксированной суммы в законе нет, при оценке морального вреда суд, как правило, исходит из длительности срока, который отсидел невинно осужденный, рассказал «Известиям» эксперт.

— Надеюсь, она будет очень и очень большой. Проблема заключается в том, что пока в российских судах при аналогичных ситуациях компенсации не назначались. Загадывать о том, сколько она будет — 10 или 20 млн рублей, — дело неблагодарное, — отметил он.

По мнению эксперта, в случае реабилитации Корочкина наказание должны понести те лица, которые имели отношение к расследованию преступления. Также важно оказать помощь и самому заключенному в реабилитации и адаптации к свободной жизни, добавил Александр Шаталов.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Случай с Корочкиным (если он действительно окажется невиновен) печальный, но неуникальный, процент ошибочных приговоров велик по всему миру, рассказал «Известиям» криминолог Яков Гилинский. Счет невинно осужденных в США идет на десятки, некоторые из них были казнены, другие освобождены спустя долгие годы отсидки.

— На моей памяти в советское время за убийство были приговорены к смертной казни двое молодых людей. Они уже прошли все инстанции, их должны были казнить. И в это время выяснилось, что убийцы не они. Я тогда был в Генпрокуратуре по другим делам и видел, там бегали сотрудники, отсылая срочные телеграммы в Ленинград, чтобы не успели привести приговор в исполнение. Не успели, — рассказал эксперт.

Каждое убийство, независимо от того, серийное оно или нет, должно быть расследовано по всем правилам и со всеми доказательствами. Является ли дело Корочкина халатностью следователей или причина его, возможно, незаконного осуждения в чем-то другом, теперь должно выяснить следствие, резюмировал эксперт.

Подробности расследования смотрите в эфире РЕН ТВ в программе «112».