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«Некая халатность»: в Хакасии бывший заключенный убил семью из пяти человек

Обезвредить его помогли местные жители
Фото: СК РФ
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«Некая халатность»: в Хакасии бывший заключенный убил семью из пяти человек
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2021-08-05 15:10:26
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Семью из пяти человек нашли убитой в их доме в хакасском селе Джирим. В том числе, среди погибших — восьмилетний ребенок. Подозреваемого помогли задержать соседи — им оказался местный житель, ранее судимый за убийство и освободившийся в начале этого года. Подробнее о случившемся — в материале «Известий».

«Парень с ломом»

Сообщение об убийстве пятерых человек поступило в селе Джирим Ширинского района республики Хакассия в главное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия рано утром в четверг, 5 августа, рассказала «Известиям» представитель регионального управления СК Юлия Арбузова.

— На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, малолетней внучки и брата супруга без признаков жизни и с колото-резаными ранениями в области различных частей тела, — рассказала она.

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и республике Хакассия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

Подозреваемого задержали сами местные жители — им оказался выходец из села Джирим, ранее судимый за убийство.

— Подозреваемым в совершении данного преступления оказался житель села Джирим 1985 года рождения. Известно, что мужчина был судим за совершение особо тяжких преступлений и недавно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан местными жителями и участковым, и доставлен в дежурную часть районной полиции, — сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, подозреваемым стал Федор Панов. Мужчина провел в заключении около 16 лет — он был осужден в 2004 году, освободился в феврале этого года из исправительной колонии в г. Кызыл по отбытию срока и вскоре после этого приехал в родное село.

— Я просто видела, когда уже вышла за ограду, в переулке, у меня через дом, он уже лежал на земле. Его Вовка, знакомый, сбил машиной. Потом другой парень с ломом прибежал, закрутили ему руки. Потом приехал председатель сельского совета, потом полиция приехала, — рассказала телеканалу РЕН ТВ одна из местных жительниц.

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Фото: СК РФ

По ее словам, мужчина действительно до этого жил в селе, был из неблагополучной семьи, его отец ранее также был судим. По одной из версий, о которых со слов жителей написали региональные СМИ, после убийства он пытался проникнуть в другие дома.

«За красивые глаза»

По словам местных жителей, подозреваемый до этого был в близких отношениях с дочерью погибших, Мариной, и часто оставался в доме ее семьи.

— Она познакомилась с Пановым на озере. Это у нас курортная зона. Может быть, они работали там, отдыхали. По ее словам, он ей понравился за красивые глаза. Она начала с ним жить, — рассказала жительница села Ольга.

Ширинский район, в котором находится село, популярен у туристов, в том числе, благодаря озеру Джиримское. В самом селе проживают около 400 человек.

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Фото: СК РФ

Незадолго до убийства 30-летняя Марина уехала из Джирима, накануне трагедии между ней и Пановым могла произойти ссора, считают соседи: «Как он снова к ней попал, никто не знает», — рассказала журналистам РЕН ТВ другая жительница села.

В результате, мужчина предположительно убил находившихся в доме детей — 8-летнюю внучку и 19-летнего сына хозяйки дома, саму женщину — ей было 56 лет, а также ее мужа и его брата. Тело одного из мужчин обнаружили в огороде — возможно, он пытался бежать.

— После этого он позвонил Марине, она начала звонить местным. Местные ребята поймали его в каком-то переулке, — говорит родственница погибших, Алина.

Как человек, ранее отбывавший наказание по обвинению в совершении преступления особой тяжести, он должен был находится под административным надзором, рассказал «Известиям» экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов.

— Есть закон, и когда гражданин отбыл наказание за преступление особой тяжести, то, как правило, после отбытия наказания его ведут участковые, полиция, полгода-год — сколько установит суд. Могут запретить с 22.00 до 6 утра запретить выходить из дома, как это было со «скопинским маньяком», — пояснил он.

Совокупность факторов

Время и порядок административного надзора, по его словам, устанавливается перед отбытием из колонии. «Известия» обратились с запросом в УФСИН России по республике Тыва с просьбой уточнить эту информацию по Федору Панову.

Сейчас нельзя однозначно говорить о том, что причиной трагедии стал недостаток контроля со стороны полиции, «но нужно смотреть на совокупность факторов», обращает внимание эксперт: «Он уже 18 лет отсидел и если за ним не смотрят, то это некая халатность со стороны полиции, за такой категорией важно следить».

Как следует из документа, который есть в распоряжении «Известий», Федор Панов после освобождения должен был находиться под административным надзором в городе Омск. В этом случае, если он покинул город и поселился в селе Джирим, речь идет «о нарушении», отметил собеседник издания в республиканском УФСИН.

В региональном управлении МВД не смогли ответить на вопрос об административном надзоре за подозреваемым, сославшись на то, что дело находится в ведении Следственного комитета, и порекомендовали обращаться за любой информацией туда. «Известия» направили запрос в региональное управление СК.

В данном случае, по мнению Евгения Харланова, мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.

Сейчас в селе Джирим продолжает работать оперативно-следственная группа в составе следователей первого управления по расследованию особо важных дел, криминалистов Главного следственного управления, оперативных сотрудников и экспертов МВД России по Республике Хакасия, сообщили в региональном управлении СК РФ. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Республики Хакасия.

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