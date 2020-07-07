Тихий ужас: жительница Кубани задушила девятилетнего мальчика

В убийстве малолетнего племянника своего сожителя призналась жительница Кубани следователям спустя год после исчезновения ребенка. Женщина задушила девятилетнего мальчика только за то, что он громко слушал музыку и мог разбудить ее родных детей. Подробности трагедии — в материале «Известий».

Исчезнувший

Богдана К. искали чуть ли не всем Краснодарским краем: казаки, спасатели, волонтеры «Лизы Алерт», местные жители и родственники ребенка — около 500 человек в общей сложности. Были задействованы десятки машин и даже вертолет. Он ушел из дома в станице Баговской (Мостовский район) и не вернулся 10 мая 2019 года.

Убийство_1 Поиски пропавшего Богдана К. Фото: Instagram/sergejlasunov

Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Были проверены лесные и горные массивы в радиусе 20 км от места исчезновения, русла рек Ходзь и Гурмай, но обнаружить Богдана, живым или мертвым, не удалось. Объявления с фотографией и приметами паренька были расклеены на каждом столбе и опубликованы в интернете — рост 120–130 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Сыщикам тогда было достоверно известно, что в последний раз мальчишку видели в сельпо, куда он зашел купить несколько пакетиков растворимого кофе. При нем была аудиоколонка — он с ней не расставался. Музыка, как оказалось, и стала косвенной причиной трагедии. Учитывая, что столь масштабные поиски не увенчались успехом, следователи начали активно проверять версию об убийстве. К тому же телефон ребенка был выключен, это обстоятельство также наводило на мысль о том, что кто-то мог избавиться от следов преступления. Проверка ближнего круга Богдана растянулась на несколько месяцев, но вскоре у правоохранителей появилась подозреваемая.

Убийство_2 Кадр с камеры видеонаблюдения в магазине, где последний раз видели Богдана К. Фото: пресс-служба СК РФ

« Была установлена причастность 28-летней сожительницы дяди пропавшего мальчика к его убийству, и она была задержана. Со слов обвиняемой, днем 10 мая 2019 года малолетний пришел к ней домой на улицу Богатырскую. Находясь в домовладении, мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии по данному поводу, в связи с чем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила малолетнего мальчика. В последующем она скрыла следы совершенного преступления», — говорится в официальном сообщении регионального управления СКР.

Рука не дрогнула

За сухим выражением «скрыла следы преступления» кроются страшные подробности того, как убийца избавилась от трупа. В ходе следственного эксперимента женщина рассказала, как ухватила ребенка за горло.

Убийство_3 Задержание убийцы мальчика Фото: пресс-служба СК РФ

«Был весь синий, не дышал <...> Скатился с дивана <...> Я поняла, что он уже всё. Умер <...> Взяла под руки и отнесла в ванную» , — рассказывает обвиняемая во время проверки показаний на месте. Труп она расчленила и спрятала на территории своего участка. Известно, что раскрыть преступление помогли бдительные соседи — в условиях 40-градусной жары они почувствовали со двора неприятный запах, сопоставили это с исчезновением Богдана и сообщили следователям, сообщает паблик в соцсети «Я Краснодар». Расчлененное тело ребенка находилось в металлической фляге в сарае, останки были присыпаны хлоркой.

— Убийство малолетнего (п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ) представляет собой квалифицированный состав, и это преступление относится к категории особо тяжких. Наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает возможность лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Санкция также предусматривает возможность пожизненного лишения свободы за совершение такого преступления, но в данном случае это маловероятно, — пояснил адвокат Александр Иноядов.

Убийство_4 Сарай, куда убийца спрятала тело мальчика Фото: пресс-служба СК РФ

Его коллега призывает не спешить с выводами и мотивами страшного преступления.

— Требуется проведение ряда экспертиз для установления причины смерти, проверка показаний подозреваемой и свидетелей на месте , — считает адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Многодетная мама

Об обвиняемой известно, что она многодетная мать, воспитывает троих детей. Старший — от первого брака. Женщина довольно правдоподобно изображала неравнодушную родственницу — принимала активное участие в поисках Богдана.

— Задушить ребенка руками, это не случайный удар или толчок. Вряд ли это можно назвать непредумышленным убийством. По тем данным, что есть в открытом доступе, можно предположить, что аффекта не было. Первый вопрос, который приходит в голову после того, как стали известны подробностях расправы и сокрытия преступления — что же она делала со своими детьми? — прокомментировала «Известиям» ситуацию девиантолог, президент благотворительного фонда «Шанс» Гелена Иванова. По ее словам, в таких случаях многое становится понятно после проведения судебной психиатрической экспертизы.

Убийство_5 Обвиняемая в убийстве Богдана К. Фото: пресс-служба СК РФ

— Если будет доказана ее вина и она будет признана вменяемой — то это страшно. Остается много вопросов — почему мальчик приходил туда, какие взаимоотношения были у женщины с его дядей. Может быть, была и другая причина расправы над ребенком, а колонка — лишь повод? — рассуждает психотерапевт, специализирующийся на жестокости подростков и девиантном материнстве. Она поставила под сомнение психическое здоровье обвиняемой.