Сумчатый зверь: убийца помогал жертвам донести покупки из магазина

После 8 лет поисков в Казани задержан подозреваемый в совершении как минимум 26 убийств. Мужчина представлялся своим жертвам, обычно пожилым женщинам, сотрудником аварийной или социальной службы, проникал в квартиру и душил жертв. Часто он втирался в доверие, предлагая помочь донести до дома тяжелые сумки. Подробности расследования — в материале «Известий».

Следователи СК, полицейские и сыщики ФСБ охотились за поволжским маньяком, или убийцей старушек, как его окрестили в прессе, почти 10 лет. Расследование осложнялось тем, что маньяк явно почуял, что на него развернута охота, и залег на дно.

— Сегодня он (подозреваемый. — «Известия») был задержан в квартире на улице Главной города Казани, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Почерк преступника

Первые преступления загадочного убийцы начали фиксировать весной 2011 года в Казани. В столице Татарстана негодяй расправился с семью женщинами возрастом старше 75 лет.

Криминалисты и следователи установили почерк серийного преступника и алгоритм его действий.

Под видом соцработника он встречал пожилых женщин на подходе к дому, иногда помогал поднести им сумки. Он втирался к старушкам в доверие и попадал в квартиру. Своих жертв он, как правило, душил. В одном случае он сделал это руками, в других использовал подручные средства — провод от утюга, бельевую веревку, фартук, подушку и даже веник. Закручивал самодельные петли он с помощью столовых приборов.

Эксперты выяснили и еще одну закономерность: жертвы проживали в многоэтажках у оживленных магистралей и не выше 3-го этажа. Следователи предположили, что таким образом осторожный преступник оставлял себе больше шансов для отступления. Он мог выпрыгнуть в окно или быстро выбежать из подъезда, а потом скрыться. Эта гипотеза нашла свое подтверждение.

Сумчатый зверь Фото: МВД РФ

После одного из преступлений маньяк едва не попал в руки сына жертвы, но успел выпрыгнуть с балкона 3-го этажа. Приземление, увы, оказалось удачным для негодяя. Однако он сделал выводы и последующие вылазки совершал в квартиры, расположенные не выше второго этажа.

Следствие не исключает, что преступник наводил справки о своих потенциальных жертвах в базах данных социальных служб и медицинских учреждений.

В Казани могло быть восемь убийств, но одной из жертв маньяка повезло. После того как женщина впустила негодяя в квартиру, он несколько раз ударил ее по лицу и принялся душить. Потерпевшая потеряла сознание, но убийца решил, что она мертва, и покинул жилище. Женщина пришла в себя и сообщила о преступлении в полицию. Но, увы, описать внешность преступника пенсионерка не смогла — она была почти слепой. Тем не менее изворотливый убийца, потерпевший первое фиаско, решил сменить место своей «охоты», разумно предполагая, что в Казани его теперь будет проще поймать.

Гастроли сатаны

После Казани преступления с однотипными сценариями совершались в других регионах Приволжского федерального округа, в также на Урале и в Центральной России. Маньяк отметился в Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской, Самарской областях. Затем он вновь убил женщину в Казани. После этого несколько убийств было совершено в Ижевске, и маньяк затаился.

«На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывали совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий», — говорится в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко.

Сумчатый зверь Фото: МВД РФ

Маньяк был крайне осторожен и пуглив — носил перчатки, разбрасывал чистящее средство на месте преступления, чтобы сбить со следа собак-ищеек. Чаще всего он устраивал в квартирах своих жертв беспорядок и всегда закрывал за собой дверь ключами хозяек.

Следователи подчеркивают, что корыстный мотив не имел для преступника основополагающей роли — в некоторых случаях он не забрал ценности и деньги, лежавшие на самом виду.

Миллион за голову убийцы

У следствия было несколько подозреваемых. Один из них — коммивояжер, обходивший квартиры стариков как раз во время пика активности маньяка. Он предлагал пожилым людям БАДы, подходил под описание и располагал списком жителей преклонного возраста. Однако беседы, проверка алиби и детектор лжи показали, что этот человек непричастен к преступлениям.

К 2015 году следствие определилось с тем, что приволжский маньяк совершил около 30 убийств.

Сумчатый зверь Сотрудница ГУ МВД РФ составляет фоторобот Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Просим всех оказать содействие органу следствия в установлении личности преступника, запечатленного на видео и фотоизображении. На вид 20–30 лет, ростом около 170–175 см., одет в темную короткую куртку с капюшоном, черные брюки, спортивную обувь», — указано в полицейской ориентировке. Была опубликована и запись с камеры наблюдения, на которой преступник поджидает пожилую женщину на лестнице. Тому, кто поможет установить личность человека на кадрах, было обещано вознаграждение в 1 млн рублей и гарантирована конфиденциальность. Чуть позже сумма награды увеличилась втрое.

Однако установить преступника удалось лишь методом «большой сети» — с помощью массовых сравнительных экспертиз ДНК. Как сообщили в СКР, экспертам потребовалось провести более 10 тыс. исследований генотипа, чтобы установить подозреваемого. Им оказался 38-летний казанец Радик Тагиров.

Слесарь с судимостью

Как выяснилось, у обвиняемого был навык заходить в чужие квартиры — он долгое время работал слесарем. Любопытно, что после серии убийств в 2011–2012 годах Тагиров, судя по всему, не совершал подобных преступлений. Он был задержан в квартире своей сожительницы в столице Татарстана.

По данным полиции, фигурант ранее судим по статьям 158 и 222 УК РФ. Освободился в июне 2010 года.

Сумчатый зверь Фото: МВД РФ

Почти сразу после задержания Тагиров признал свою вину в убийствах старушек. На кадрах оперативной съемки он рассказывает полицейским, как выбирал жертв возле магазинов,