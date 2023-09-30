Вавилонская басня: в Европе вновь констатировали крах мультикультурализма

Политика мультикультурализма потерпела крах, а нелегальная миграция является главной угрозой для стран Запада. Такое заявление сделала министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман. Европейские политики не впервые поднимают злободневную тему, но ситуация год за годом становится всё сложнее и теперь угрожает целостности Евросоюза. Подробности — в материале «Известий».

Беда, беда нависла над страной

Громкое заявление Браверман сделала в ходе выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне. «Неконтролируемая иммиграция, недостаточная интеграция и догма мультикультурализма в последние несколько десятилетий оказались токсичной комбинацией и экзистенциальным вызовом культурных институтов Запада, — заявила министр . — Основное правило истории говорит о том, что нации, неспособные защитить свои границы, долго не живут. <…> Не нужно быть провидцем, чтобы понимать, в какую сторону развивается ситуация прямо сейчас». Кроме того, Браверман заявила, что мультикультурализм «проиграл, потому что позволил людям прийти в наше общество и жить в нем параллельной жизнью».

Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ I-Images

Примечательно, что за день до выступления главы британского МВД в авторской колонке для The Wall Street Journal на эту же тему высказался бывший главный редактор этого издания — британец Джерард Бейкер. И хотя его материал, озаглавленный «Новый нравственный порядок уже рушится», был посвящен целому ряду сопряженных проблем, фактор миграции на европейский континент был одним из основных. «Демографическое цунами с Глобального Юга по мере сокращения населения Севера находится на ранней стадии, и большинство людей могут ясно видеть, что происходит, когда лидеры настаивают на моральном кодексе, который предполагает, что наши обязательства перед неимущими иностранцами так же велики, как и перед нашими собственными гражданами. Он не переживет политической реакции, которая сейчас происходит как в Европе, так и в Америке, что постепенно начинают понимать даже американские демократы и брюссельские «еврократы», — пишет Бейкер.

Как сообщается в майском докладе Национальной статистической службы Великобритании, из-за наплыва мигрантов население страны за 2022 год выросло на 606 тыс. человек.

Хорошо забытое старое

Тезис о провале мультикультурализма европейские политики выдвигают давно. Еще 13 лет назад, в 2010 году, Ангела Меркель, выступая на собрании молодежной организации ХДС (Христианско-демократический союз) в Потсдаме, произнесла знаменитую речь, в которой признала провал плана построения в Германии мультикультурного общества. «…наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился», — заявила она тогда. И хотя ее слова были подкреплены несколькими статистическими исследованиями, немецкое общество отреагировало негативно, и рейтинги канцлера поползли вниз.

Семья беженцев смотрит выступление канцлера Германии Ангелы Меркель Фото: Global Look Press/dpa/Ralf Hirschberger

Следом за Меркель с аналогичным заявлением выступил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он призвал проявлять «меньше пассивной терпимости последних лет» и реализовать на практике «более активный и решительный либерализм». Буквально через несколько дней после этого к Меркель и Кэмерону присоединился президент Франции Николя Саркози : «Мы слишком много думали о самобытности вновь прибывших и совершенно недостаточно о самобытности страны, которая их принимает».

Всё это происходило в 2010 году, когда Европа и ее политические институты функционировали в куда более благоприятных социальных и экономических условиях. Спустя 13 лет министр МВД Великобритании, Браверман, в качестве примера опасной тенденции привела итальянский остров Лампедуза, на который за неделю прибыло вдвое больше мигрантов, чем всё его население.

Таким образом, за прошедшее время ситуация, несмотря на заявления первых лиц европейской политики, не только не улучшилась, но стала гораздо хуже. При этом на тему ошибочности стратегии мультикультурализма написано множество научных работ. Хорошо изучены очевидные последствия — как социальные, так и экономические. Во Франции, Германии, Швеции и Италии всё популярнее становятся политические движения, призывающие не только покончить с мультикультурализмом, но и повернуть тенденцию вспять, а в Восточной Европе политики с такими взглядами уже находятся при власти и, в отличие от западных коллег, не теряют рейтинг.

Экономика превыше

Для Германии миграция стала способом решения демографической проблемы. Поэтому Берлин готов мириться с негативными аспектами миграции, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Прохожие на улице в Дюссельдорфе, Германия Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Gstettenbauer

— Для таких стран, как Германия, миграция остается единственным источником пополнения трудоспособного населения, и правительство ФРГ готово мириться с издержками либеральной политики гостеприимства в обмен на приток молодого населения. Берлин видит своей главной задачей снять фильтры между миграционными потоками и рынком труда, чтобы прибывающие в страну люди могли встраиваться в немецкую экономику. Ради этого руководство ФРГ готово отодвигать на периферию общественной дискуссии культурное измерение миграционной политики, — считает эксперт.

Конфликт с головным офисом

Еще одной причиной, не позволившей перейти от слов к делу, эксперты называют противодействие национальным правительствам со стороны общеевропейских структур. Проводимая некоторыми столицами политика ограничений встречает резкую реакцию соседей, получающих весь перечень негативных последствий, и официального Брюсселя. К слову, та же Браверман в своем выступлении признала, что обновление существующих европейских соглашений о правах беженцев, скорее всего, столкнется с трудностями, выраженными в огромном количестве согласований.

Самый свежий пример — решение канцлера Австрии Карла Нехаммера в свете происходящего на юге Италии ввести более жесткие нормы на пересечение границы двух стран. На это последовала логичная реакция из Рима. Вице-премьер Маттео Сальвини заявил о планах подать на австрийцев в Европейский суд. Италия, находящаяся в силу географических причин на переднем краю миграционного кризиса, по-прежнему ждет помощи от европейских «союзников».

Мигранты перед тем, как сойти с корабля немецкой неправительственной организации в порту Неаполя Фото: Global Look Press/IMAGO/Antonio Balasco

Италия очень рассчитывает на поддержку Европейского союза, подчеркивает старший научный сотрудник отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Елена Маслова.

— Своеобразная ирония заключается в том, что евроскептики из числа других ведущих политиков на континенте помогать Италии не собираются. У них есть «свои» мигранты, и «чужих» они брать не намерены. Вместе с тем итальянцы чувствуют себя обделенными вниманием из Брюсселя, — отмечает эксперт.

Центробежные процессы

В свою очередь, Германия заявила о намерениях ввести краткосрочный пограничный контроль на границах с Чехией и Польшей. Формальным поводом к этому стали обвинения в адрес нескольких чиновников польского МИДа в продаже более 250 тыс. рабочих виз гражданам ближневосточных государств.

Однако, как отмечает Артем Соколов, принятые Берлином меры не приведут к полному решению проблемы.

Мигрант в пункте обработки данных Федеральной полиции и Федерального управления по делам миграции и беженцев на немецко-польской границе Фото: Global Look Press/ZB/Patrick Pleul

— Несмотря на согласие Берлина ужесточить европейское миграционное законодательство, усиление контроля на германо-польской границе не сможет полностью перекрыть всю протяженность границы между двумя странами, проходящую преимущественно через малонаселенную местность. Вряд ли в Германии готовы обратиться к практике возведения на границе с Польшей сплошной системы контроля и наблюдения, которая будет ассоциироваться с печально известной Берлинской стеной, — подчеркнул собеседник «Известий».