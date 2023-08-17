«Вопиющая ситуация с беженцами ретушируется на Украине и в ЕС»

Россия с апреля получила около полусотни обращений в связи с отъемом детей в странах Евросоюза . Как рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, о помощи просят беженцы из разных государств, в том числе с Украины. При этом дипломатические представители Киева за рубежом в этой ситуации оказываются беспомощными — они предпочитают не обострять отношения с поддерживающими их странами, добавил он. Эксперты отмечают, что дети украинских беженцев стали легкой добычей для местных европейских семей, желающих без лишних бюрократических проволочек усыновить ребенка . О случаях отъема украинских детей и о том, как работают европейские органы опеки, — в материале «Известий».

Дети вне политики

Традиционно считается, что демократия в европейских странах, особенно в государствах ЕС, находится на высшем уровне. Однако это далеко не всегда касается защиты прав мигрантов . В последние годы то и дело появлялись сообщения об отъеме детей службами опеки у переехавших туда семей. А после массового потока украинских беженцев в Европу ситуация лишь усугубилась.



На этом фоне в начале апреля Россия даже провела неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», на котором, в частности, была затронута тема изъятия в Евросоюзе детей из семей беженцев с Украины . На нем также выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Как рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, после того заседания российское постпредство начало получать обращения от людей, столкнувшихся с подобным произволом , с просьбой помочь им.



— Не хотелось оставлять этих людей без помощи, хотя, строго говоря, возможности российской дипломатии в случае с украинскими и иными гражданами (а от них также поступали сообщения) весьма ограничены. Всего к нам обратилось, наверное, около полусотни человек , однако далеко не все потом захотели публичной огласки своих историй, — поделился он.

Российская сторона создала электронный адрес europestealschildren@gmail.com и делала публикации об этой проблеме в Twitter и Telegram с хештегом #europestealschildren.



— В ряде случаев на них отзывались общественные организации, адвокаты и активисты, просто неравнодушные люди . Некоторым за счет подобной публичности удалось помочь. Часть обращений взяли на себя общественные организации, — добавил Полянский. — Для меня удивительно, что вопиющая ситуация, с которой сталкиваются украинские беженцы в Европе, их, по сути, полное бесправие перед ювенальными службами европейских стран, тщательно ретушируется на Украине и в ЕС . Прискорбно, что политические соображения берут верх над интересами конкретных людей, попавших в беду.

Фото: Global Look Press/dpa/Michael Matthey

По его словам, абсолютно беспомощными оказываются и украинские дипломаты за рубежом. Они предпочитают не обострять отношения со странами, поддерживающими Киев оружием, и оставляют в беде своих сограждан.



— Считаю, что в этом вопросе политики быть не должно: если нам удалось кому-то помочь, это здорово, если это сделали власти Украины — еще лучше. Важен результат, а не кто его добился , — заявил он.



При этом страны Европы никогда не признаются в наличии таких проблем у себя дома , констатировал Полянский. Вместо этого они будут любой ценой беречь образ своего якобы «цветущего сада», напомнил дипломат слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.



Сами европейцы продолжают распространять нарратив о том, что Россия с февраля 2022 года якобы занимается депортацией украинских детей на свою территорию . Власти в Киеве сообщают о 19 тыс. «депортированных». На этой почве Евросоюз продолжает усиливать антироссийские санкции: в июне Брюссель ввел рестрикции в отношении 100 физических и юридических лиц.



В начале августа уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова отметила, что за последние полтора года Россия приняла около 4,8 млн украинских беженцев и жителей Донбасса, в том числе 700 тыс. детей. Она сообщила, что в 2022 году государство устроило 380 детей-сирот из ЛНР и ДНР под опеку в приемные семьи граждан России. Усыновление при этом не применялось . Она также добавила, что Москва с начала СВО продолжает диалог с Киевом, благодаря которому удается воссоединять украинские семьи.

Фото: РИА Новости/Елизавета Семина

Владимир Путин ранее отверг обвинения в адрес РФ в похищении украинских детей. По его словам, история «раздута», российская сторона детей не похищала, а спасала, вывозя из зоны боевых действий .

Недетский беспредел

В Европе сейчас проживает более 4 млн украинских беженцев. Больше всего — в Германии (1,1 млн), Польше (977 тыс.), Чехии (349 тыс.) . В основном это женщины и дети. Украинские СМИ лишь изредка пишут о фактических похищениях несовершеннолетних европейскими органами опеки. В феврале, к примеру, сообщалось о трех случаях разлучения семей в Германии. Так, Елена Ковалева из Днепропетровска рассказала, что ее четырехлетнего сына Ричарда забрали прямо из песочницы , где он играл. Основанием для этого послужил донос семьи, в которой проживали беженцы. Немцы посчитали, что родители плохо кормят своего ребенка и смотрят за ним . Мальчика отобрали у матери и отвезли в детский дом, а спустя 10 дней передали немецкой семье.

По словам беженки, украинские диппредставительства в Германии оказались неспособны ей помочь . Консульский отдел в посольстве Украины в Берлине развел руками. «Там мне сообщили, что ничем помочь не могут, так как я получила статус беженки и нахожусь под опекой законодательства ФРГ», — отмечала Ковалева.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte)

О случаях массового отъема украинских детей рассказало российское постпредство при ООН. Весной дипломаты опубликовали историю гражданки Украины Эмилии Журбы, переехавшей с двумя малолетними детьми в Финляндию. По ее словам, 24 марта этого года представители службы опеки украли детей из квартиры , пока они с отцом ходили за продуктами. Детей поместили в приют. Причина — якобы плохой уход за детьми, а поводом послужило то, что их оставили одних дома . Передали ли их в итоге в приемные семьи, неизвестно. Но, по словам украинки, ситуация могла быть подстроена соседями-финнами, изначально «положившими глаз» на ее детей.

А на днях постпредство РФ рассказало о случае семьи Никольских, приехавшей в Швейцарию из Одессы в марте 2022 года. В декабре у них прямо в роддоме отобрали новорожденную дочь . Родители считают, что это было сделано по злому умыслу. По словам дипломатов, они могли видеть ребенка два раза в неделю, однако теперь их дочь рискует попасть в приемную семью во Франции. «Родители бьют в набат, просят о помощи, украинские дипломаты ее не оказывают», — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Полянский.



На Украине о существующей проблеме отъема детей хорошо известно. Киев даже ведет собственную статистику . В июне офис украинского омбудсмена по правам детей Ирины Сусловой заявил о 240 случаях изъятия несовершеннолетних в странах ЕС . Причина этого, по оценке Украины, — неправильно оформленные документы на родство или опекунство. Например, соцслужбы могут забрать ребенка у бабушки, если у нее нет доверенности быть представителем ребенка, а мама осталась на Украине.

Фото: Getty Images/Joe Raedle

Стоит отметить, что европейские органы социальной опеки имеют весьма широкие полномочия при изъятии детей , когда в определенных случаях ребенка могут забрать лишь на основе одного доноса без проведения какого-либо серьезного расследования. В частности, этим известна служба помощи и поддержки детей и подростков Норвегии (не входит в ЕС) «Барневарн». По некоторым данным, в норвежских приемных семьях и спецучреждениях живут до 20 тыс. детей. Примечательно, что против Норвегии не раз заводились дела даже в Европейском суде по правам человека.

Нормы, привычные для россиян, украинцев или жителей других стран, порой вызывают много вопросов у ювенальных служб некоторых европейских государств , особенно скандинавских. При этом ситуация порой доходит до абсурда.

Достаточно вспомнить историю 2015 года, когда норвежские соцслужбы забрали у российской семьи сына (для которого норвежский не был родным языком) после того, как мальчик в школе рассказал, что мама вырвала ему шатавшийся молочный зуб . В 2019 году прогремела история об уроженце Хабаровска Денисе Лисове, которому пришлось тайно вывозить из Швеции своих дочерей после того, как местные органы опеки отдали их на воспитание в мусульманскую семью из Ливана . К слову, бороться за своих детей пришлось и чешке Еве Михалаковой, у которой норвежские структуры изъяли детей в 2011-м . Несмотря на то что за нее вступился на тот момент чешский президент Милош Земан, детей ей вернуть так и не удалось.

Фото: TASS/photothek.de via www.imago-images.de/Thomas Trutschel

При этом дело не только в правовых особенностях европейских государств. Доктор публичного права во Франции, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко считает, что европейцы зачастую ищут простые способы усыновления иностранных детей. А украинцы стали для них «легкой добычей» .



— По закону во многих европейских странах очень сложно усыновить детей — французских, немецких, итальянских и так далее. И поэтому порой гораздо проще приобрести иностранного ребенка, — заявила эксперт «Известиям».