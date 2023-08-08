Некому работать: Латвия готовит почву для массового ввоза гастарбайтеров

Министерство экономики Латвии сообщило, что работает над облегчением правил въезда в страну трудовых мигрантов. Пойти на этот шаг пришлось из-за острой нехватки рабочей силы в государстве. При этом последние годы у власти в стране находились радикальные националисты. А они мечтают о «латышской Латвии» и жалуются, что в стране и так слишком много русскоязычных «инородцев» — не менее 35% населения. Русских ставят в такие условия, чтобы они либо ассимилировались, либо уезжали. Как это сочетается с новым курсом латвийских властей, выясняли «Известия».

Жизнь заставляет

Латвийские националисты, имеющие большое влияние в правительстве и парламенте, всегда яростно сопротивлялись любым предложениям открыть местный рынок труда для заезжих гастарбайтеров. Однако пойти на этот шаг вынуждает сама жизнь, оставившая латвийцам лишь два варианта: либо завозить рабочие руки из-за рубежа, либо повышать пенсионный возраст. Лучше всех это осознает глава нынешнего правительства Кришьянис Кариньш, он же руководитель коалиционной партии «Новое единство». Кариньш в Латвии считается «политическим тяжеловесом» — он возглавляет правительство с начала 2019 года, поставив местный рекорд по длительности пребывания в премьерской должности. До начала политической карьеры он был предпринимателем, а позже одно время возглавлял министерство экономики, а потому хорошо осведомлен о том, что происходит в экономической сфере Латвии.

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш Фото: Global Look Press/IMAGO

Выступая 12 апреля в эфире Латвийского телевидения, Кариньш предупредил, что перед государством остро стоит проблема нехватки рабочих рук. Поэтому предстоит делать выбор — или в очередной раз повышать пенсионный возраст, либо завозить работников из-за рубежа. Об этом Кариньш рассуждает не первый год. Еще в 2019-м он призывал срочно начинать думать о том, как компенсировать нехватку рабочей силы в стране. «Среди правящих партий в этом вопросе единодушия пока нет. Но лично я уверен, что нужно способствовать «умному» ввозу рабочей силы по разработанным правительством правилам, не допуская неконтролируемой иммиграции», — делился премьер.

За прошедшие четыре года проблема лишь стала еще более острой. Понятно, что латышские националисты (сгруппировавшиеся в основном в рядах коалиционной партии «Национальное объединение») реагируют на предложения о ввозе гастарбайтеров зубовным скрежетом. Как отмечает латвийский политолог Данута Дембовская, многие еще не догадываются, что вопрос стоит очень жестко — «ввозим разноязыкую рабочую силу или же сами сдохнем у станка на восьмом десятке».

Политический переворот

В настоящее время в Латвийской Республике официально проживает 1,89 млн жителей — почти на миллион человек меньше, чем в 1991 году. Eurostat полагает, что в 2050 году в стране будет насчитываться 1,47 млн жителей, в 2085-м — 1,18 млн, а в 2100-м — менее 1,17 млн. Так что вопрос восполнения недостатка рабочей силы перед Латвией, как и перед другими государствами Евросоюза, стоит нешуточный. Встает, однако, и другой вопрос: а откуда именно Латвия может завозить рабочие руки? Ответ в принципе понятен — с Украины, население которой массово мигрирует из страны. Латвия же хоть и не самая благополучная, но всё же страна Евросоюза. Тем более что в прошлом году в этом государстве и так осело свыше 40 тыс. украинских беженцев. Можно постараться увеличить это количество и разрешить им остаться насовсем, обязав трудиться.

Еще один вариант — мигранты из третьего мира. Проблема заключается в том, что в Латвии действуют весьма суровые правила, регламентирующие ввоз рабочей силы из стран, не входящих в состав Евросоюза. Согласно нынешнему законодательству, наниматель обязан платить гастарбайтеру сумму не меньше средней зарплаты. Однако, например, в рыбной отрасли, сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности зарплаты ниже, чем в среднем по стране, — стало быть, привлекать туда иностранцев из-за пределов ЕС невыгодно. В феврале 2018 года латвийский кабмин постановил, что можно упростить правила трудоустройства высококвалифицированных иностранных работников таких сфер, как наука, физика, химия, математика, статистика, обрабатывающая промышленность, электротехника, строительство, финансовый анализ, управление рыболовецкими судами, самолетами. Но правила ввоза низкоквалифицированной рабочей силы остаются жесткими.

Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Вплоть до последнего времени у националистов имелся мощный союзник. В 2019 году президентом Латвии стал юрист Эгил Левитс. Левитс буквально помешан на идее «латышской Латвии». Вся его четырехлетняя деятельность на посту президента, большинство исходивших от него инициатив были связаны с попытками вытеснить из употребления в Латвии любые языки, кроме латышского, и стремлением по максимуму ущемить «инородцев». Естественно, что такой президент решительно воспротивился бы открытию рабочего рынка.

И тогда Кариньш разыграл виртуозную интригу, чтобы избавиться от Левитса. На июнь 2023-го были намечены очередные президентские выборы. В Латвии президента выбирают депутаты парламента, и у Кариньша имелся свой кандидат на должность главы государства — его коллега по «Новому единству» Эдгар Ринкевич, возглавлявший министерство иностранных дел. В отличие от «дремучего» Левитса Ринкевич считается политиком более «прогрессивным» — достаточно далеким от национализма и близким к «европейским ценностям». Дабы обеспечить Ринкевичу большинство голосов, Кариньш заручился поддержкой оппозиционного Союза «зеленых» и крестьян. Увидев отсутствие для себя перспективы, Левитс заранее снялся с выборов, а остальных конкурентов Ринкевич победил в ходе голосования, растянувшегося на три тура.

Фото: Global Look Press/Aristidis Vafeiadakis

После этого руки у премьер-министра оказались развязаны — и он передал в минэкономики указания о подготовке реформы рынка труда. И лед, что называется, тронулся. На днях Латвийское радио сообщило о том, что острая нехватка рабочих рук и неоднократные призывы работодателей облегчить привлечение трудовых мигрантов из-за рубежа — проблема, которая сейчас начала выходить из «точки замерзания». Журналистка Занда Озола-Балоде сообщает, что по этому вопросу возникли разногласия в правящей коалиции, но премьер-министр хотел бы «двигаться вперед быстрее». Он поручил министерству экономики разработать «стратегию развития человеческого капитала», которая в ближайшей перспективе облегчит работодателям возможности привлечения работников из-за рубежа.

«Кому-то придется и мыть полы»

Глава Конфедерации работодателей Андрис Бите, дабы успокоить националистов, пообещал, что латвийские бизнесмены, которые хотят привлекать гастарбайтеров, готовы брать на себя ответственность за их своевременный отъезд домой после истечения срока трудового контракта. Срок же стандартного контракта сейчас дискутируется — либо шесть, либо девять, либо двенадцать месяцев. Министр экономики Илзе Индриксоне потребовала включить в действующий в Латвии закон об иммиграции положения, которые позволят наказывать «нечестных» работодателей, которые обманут государство и не позаботятся о своевременном отъезде своих иностранных работников.

Фото: Global Look Press/Str

В то же время Индриксоне, состоящая в рядах радикал-шовинистической партии «Национальное объединение», всё еще надеется, что обеспечить экономический рывок удастся больше собственными ресурсами, а не завозными. Она успокаивает сопартийцев, уверяя, что привлечение зарубежных гастарбайтеров — всего лишь «краткосрочная» мера. Индриксоне указывает, что в настоящее время 27% трудоспособного населения Латвии не являются экономически активными. Государство намерено обучать этих жителей и вовлекать их в рынок труда. Также планируется развивать «мобильность населения», привлекая в столицу рабочую силу из регионов. Власти советуют предпринимателям шире прибегать к автоматизации, цифровизации и услугам искусственного интеллекта.

Фото: Global Look Press/mt5

Впрочем, ничего нового в этих рекомендациях нет. Всё то же самое (за исключением призывов к использованию искусственного интеллекта) минэкономики намеревалось делать и десять лет назад — да только воз и ныне там. Кроме того, есть сомнения в том, что в государстве действительно есть резерв в лице 27% трудоспособного населения. Дело в том, что с тех пор, как государство вошло в Евросоюз, границы, разделяющие Латвию с другими странами ЕС, «растворились». Латвийцы начали бесконтрольно покидать родное государство, не ставя в известность официальные органы. То есть человек может давно уже жить и трудиться где-нибудь в Ирландии — однако, по мнению латвийских властей, он до сих пор проживает где-то в Екабпилсе, только почему-то не хочет искать себе работу.