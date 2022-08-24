Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских

Президент Латвии Эгилс Левитс отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества. Об этом политик заявил 24 августа в эфире Латвийского радио.

По его словам, эта часть русского общества видна государству. «Наша задача — справиться с ними, то есть изолировать их... Их просто надо изолировать», — предложил он.

Также латышский президент отметил рост патриотизма среди большинства латышей в последние полгода. Он счел это позитивным влиянием ситуации на Украине.

Кроме того, президент Латвии добавил, что события на Украине поставили точку в ряде давних вопросов. Например, страна полностью перешла на обучение на национальном языке, обновила роль национального языка в рабочей среде, а также отказалась от толерантности к памятникам воинам СССР.

23 августа в Риге снесли памятник Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер.

Столкновения между мирными жителями и правоохранителями начались ранее тем же днем, 23 августа, после попытки населения провести мирную акцию «Память живет вечно» в знак протеста сноса монумента.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован, так как, по его словам, Музей оккупации не признал ни один из его фрагментов художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.