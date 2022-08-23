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СКР возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям в Риге

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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По поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника воинам — освободителям в Риге. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства.

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Работы по сносу памятника начались в Риге во вторник, 23 августа. Мемориал планируют ликвидировать до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

«По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении.

В СК указали, что действия по уничтожению памятника советским войнам направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

Подготовительные работы по демонтажу памятника начались накануне. В тот день порядка 50 человек протестующих собрались в рижском парке Победы. Они не вступали в дискуссии, не спорили и не ругались, а показывали документы при необходимости, также некоторые выкрикивали фразы «Фашизм не пройдет». Полиция разогнала большую часть протестующих, несколько активистов были задержаны.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован, так как, по его словам, «Музей оккупации» не признал ни один из фрагментов памятника художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

В тот же день сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что таким образом прибалтийские страны уничтожают свое прошлое, которое дало им возможность развиваться. Как считает сенатор, через несколько десятилетий, когда в прибалтийских странах будет новое руководство, многое из того, что сейчас действующие власти разрушают, будет восстанавливаться.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

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