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После сноса памятника Освободителям Риги начались столкновения

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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После сноса памятника Освободителям Риги между мирными жителями и силовиками начались столкновения, в рамках которых четыре человека были задержаны. Об этом стало известно во вторник, 23 августа.

Как уточняется, население инициировало проведение мирной акции «Память живет вечно» — люди хотели зажечь свечи и возложить цветы по обе стороны бульвара Победы, тем самым выразив протест против сноса монумента. На это последовала агрессивная реакция со стороны правоохранителей.

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По информации латвийского портала Delfi, вечером вторника, около 20:40 к памятнику подошли две девушки с красными гвоздиками в руках, как они сказали, попрощаться с монументом, но полицейские попросили их уйти. Так же люди стали собираться к 21 часу. Полиция продолжала призывать людей разойтись, но до 21:30 люди со свечами и гвоздиками в руках всё еще стояли у памятника, некоторые обещали вернуться 9 мая.

«Некоторые участники стали напевать песню «Катюша», сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в районе 22 часов. К 22: 30 полиция задержала как минимум четырех человек, и большинство собравшихся покинули территорию расположения памятника», — сообщил портал.

Во вторник утром, 23 августа, начался снос памятника Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер. У монумента дежурили сотрудники полиции.

В этот же день глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что граждан иностранных государств, уличенных в несанкционированной деятельности у демонтируемого памятника Освободителям Риги, вышлют из страны.

Накануне вечером, 22 августа, десятки протестующих против сноса памятника Освободителям собрались в парке Победы. Полиция, дежурившая на месте, задержала пять человек и отправила в участок для составления протоколов об административном правонарушении. В этот же день Рижская дума запретила людям проведение каких-либо акций около монумента.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности, так якобы ему сообщили в Музее оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. В него не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, 12 мая назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

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