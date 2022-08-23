Латвия вышлет мешающих сносу памятника Освободителям Риги иностранцев

Всех граждан иностранных государств, уличенных в несанкционированной деятельности у демонтируемого памятника Освободителям Риги, вышлют из страны. Об этом заявил 23 августа глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

«Если какой-либо иностранец (независимо от госпринадлежности) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выслан из страны», — сообщил Ринкевич в Twitter.

Ранее во вторник сообщалось, что в Риге начался снос памятника Освободителям. У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Экскаватор поменьше перевозит строительный мусор в контейнер. У монумента дежурят сотрудники полиции, по периметру территории располагается не менее десяти микроавтобусов стражей порядка.

Днем ранее начались подготовительные работы по демонтажу памятника. Мемориал планируют ликвидировать до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

В тот же день порядка 50 человек протестующих против сноса памятника собрались в рижском парке Победы. Они не вступали в дискуссии, не спорили и не ругались, показывали документы при необходимости, некоторые выкрикивали фразы «Фашизм не пройдет». Примерно в 19:35 полиция разогнала большую часть протестующих. Полиция задержала не менее шести человек, протестующих у памятника.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности, так якобы ему сообщили в Музее оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.