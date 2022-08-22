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Полиция задержала не менее шести протестующих у памятника Освободителям Риги

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Фото: t.me/readovkanews
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Полиция Латвии задержала не менее шести протестующих у памятника Освободителям Риги. Об этом сообщил портал Delfi в понедельник, 22 августа.

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Около десятка протестующих собрались против демонтажа памятника в парке Победы, у многих, как уточняется, в руках были красные цветы. Полиция просила всех разойтись и занималась проверкой документов. На основании чего стражи порядка задержали протестующих, пока не уточняется.

«На территории [памятника] собралось около 50 человек. Большинство посетителей просто стоят, не вступая в дискуссии», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день Рижская дума не разрешила провести акцию протеста против сноса памятника. Ее организатором выступал Русский союз Латвии.

Планируется, что мемориал будет ликвидирован до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

19 августа министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что республика готовится к предотвращению беспорядков. В службе госбезопасности Латвии отмечали, что ждут провокаций и возможных попыток остановить или отсрочить демонтаж.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности — таково мнение Музея оккупации Латвии в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

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