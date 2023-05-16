Гроб и свечи: жители Латвии рискуют остаться без медицины

В центре Риги состоялась крупномасштабная акция протеста латвийских медиков. Люди вышли требовать достойного финансирования отрасли. По словам врачей, латвийская медицина, вынужденная кое-как выживать из-за отсутствия денег, не может обеспечить населению качественные услуги здравоохранения. Специалисты утверждают, что многие латвийцы, которые сейчас умирают, могли бы жить — если бы им своевременно была оказана помощь. Но медицина стала для многих жителей Латвии недоступной роскошью. Подробности — в материале «Известий».

Бедственное положение

В утвержденном правительством Латвии государственном бюджете на 2023 год на здравоохранение отведено €1,6 млрд. Это меньше, чем в прошлом году, когда отрасль получила €2 млрд. В связи с этим руководители латвийской медицины предупреждают о возможности банкротства крупнейших больниц — поскольку уже сейчас государственные лечебницы вынуждены оказывать услуги населению практически за собственный счет, накапливая сумму долгов. Из-за отсутствия денег зарплаты в медучреждениях остаются неконкурентоспособными и отрасль страдает от недостатка кадров. «Нынешнему персоналу приходится работать сверхурочно. Что, конечно, влияет на качество работы, способствует выгоранию и увеличивает расходы больницы на оплату сверхурочных», — жалуется глава латвийской Ассоциации больниц Евгений Калейс.

Профессор сосудистой хирургии Латвийского университета, академик Дайнис Кривиньш свидетельствует, что для обеспечения качественной и своевременной медицинской помощи стране не хватает около 300 врачей. Для государства, в котором осталось жить менее 1,9 млн человек, это серьезная цифра. Можно, конечно, попытаться ввозить медиков из-за границы — например, во время пандемии ряд стран ЕС практиковали приглашение медперсонала из стран Юго-Восточной Азии. Однако на пути такого варианта встали радикальные националисты, обладающие сейчас большинством в парламенте. По их мнению, нет таких жертв, на которые нельзя пойти ради построения «латышской Латвии».

Акция протеста учителей и медицинских работников в Риге с требованием улучшения условий труда Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

В начале мая разразился скандал — четверо медиков крупной рижской больницы имени Паула Страдиня сообщили, что подадут в суд на работодателя. Двумя месяцами ранее эти четверо обратились к своему руководству, сообщив, что входящий в структуру больницы центр неотложной медицины испытывает острую нехватку с кадрами — что начинает угрожать качеству его работы. В поданном ими письме указывалось, что большинство врачей, работающих на ответственных должностях, не имеют сертификатов — это всего лишь интерны. «Отсутствие у них знаний и опыта, а также неконтролируемый поток больных затрудняют оказание эффективной помощи. Закон о здравоохранении запрещает недипломированным врачам работать без присмотра дипломированного специалиста», — указывали авторы письма.

По их словам, за последние несколько лет нагрузка на персонал значительно увеличилась. Как правило, дежурный врач, заканчивающий свою смену, оставляет более 13% поступивших ему пациентов следующему врачу, а тем временем подвозят всё новых больных. После этого глава больницы Ринальд Муциньш распорядился перевести авторов послания на работу в другие отделения. Те сочли, что им пытаются зажать рот, и вынесли вопрос на рассмотрение как суда, так и общественности. Упомянутые четверо медиков подчеркивают, что жаловались начальству на большие проблемы в работе больницы, но «их не услышали».

Срочно дайте денег!

Поскольку призывы медиков к государству срочно решить проблемы отрасли остались неуслышанными, 11 мая у стен парламента в Риге прошла акция протеста. Там собрались несколько сотен участников. Организаторы потребовали, чтобы в бюджете этого года траты на здравоохранение составили 12% от расходов госбюджета (то есть дополнительно медики требуют примерно €140 млн). Но этого мало. Врачи хотят добиться, чтобы в рамках госбюджета на 2024 год финансирование здравоохранения составило не менее 15% от общих расходов.

Фото: Global Look Press/Edijs Palens

Не обошлось без наглядной агитации — участники акции подготовили плакаты с надписями: «С больным народом экономику не вылечишь», «Гроб или чемодан», «Здоровье — право человека». Протестующие поставили у входа в здание парламента горящие свечи. В объяснение этого жеста президент Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов заявил: «Мы боремся не за себя и не за зарплаты, а за пациентов. За сегодняшний день в Латвии скончаются 79 человек. Из них 13 — это те, кого можно было бы спасти. Эти 13 человек, смерти которых можно было предотвратить, не имеют доступа к качественному медобслуживанию. Это человеческий капитал, который Латвия теряет ежедневно».

Перед собравшимися выступила и министр здравоохранения Лига Менгельсоне. Дабы утишить разбушевавшиеся страсти, она сказала, что разделяет требования медиков и настаивает, что финансирование отрасли должно составлять 12% от госбюджета. Другое дело, что, по словам Менгельсоне, прямо из воздуха эти деньги не материализуются. «Противоречий с Минфином в этом вопросе нет. Но вопрос заключается в том, с какой скоростью мы можем найти нужное финансирование. Мы настаиваем, что 12% — это тот минимальный уровень, который позволит сохранить качественную медицину», — сказала Менгельсоне.

Председатель правления организации людей с особыми потребностями Sustento Гунта Анча отметила, что «важно думать о том, что народ является частью государства и в настоящее время люди отсюда уезжают». При этом, по ее словам, очереди за услугами становятся всё длиннее, а положение людей с различными хроническими заболеваниями всё тяжелее. «Мы на последних местах в Евросоюзе по тому, сколько людей умерло, а сколько просто не могут жить нормальной и здоровой жизнью. Если ты здоров, ты должен радоваться этому», — сказала Анча.

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Нескончаемые очереди

Действительно, длиннейшие очереди, выстроившиеся во врачебные кабинеты, стали обыденным зрелищем для Латвии. Люди жалуются, что очереди на многие обследования в рамках выделенных государством квот растянулись на 7–8 месяцев, а на отдельные обследования на этот год уже и вовсе не записывают. С этой бедой сталкиваются не только рядовые граждане, но и люди достаточно известные в обществе.

Так, например, латвийский продюсер Юрис Миллерс жалуется в соцсети: «Циничная реальность Латвии — 5 тыс. детей в очереди к одному стоматологу. Запись на очередь остановлена. «Бесплатная медицина»... Запись к платному доступна в любое время. Что скажут на это в министерстве здравоохранения?» Один из комментаторов на это откликнулся: «Ничего они не скажут. Им плевать на народ. В ноябре жену направили к окулисту в связи с беременностью. Офтальмолог для беременных оплачивается государством. Ближайшую запись может было получить в феврале. Пришлось идти за собственные средства. За деньги врач оказался доступен на той же неделе...»

Бывший министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс объясняет, что спрос на медицинские услуги значительно превышает финансируемые государством возможности — отсюда и длиннейшие очереди. В таких условиях, по мнению Павлютса, покупка медуслуги — «неприятная ситуация, но она не такая драматичная, как бывает, когда невозможно попасть к врачу даже за деньги». Экс-министр успокоил, что, по крайней мере, в случае онкологических заболеваний поддерживается «зеленый коридор», когда обследования доступны вне очереди — в ускоренном порядке и за государственный счет.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Всё чаще звучит мнение о том, что решить проблемы отрасли можно лишь за счет полной отмены бесплатной медицины (за исключением разве что срочных услуг неотложки). Ведь в условиях углубляющегося социального и демографического кризиса государству просто негде взять требуемые медиками деньги. «Процессы, которые сейчас происходят в здравоохранении, показывают, что мы довольно быстро двигаемся в сторону платной медицины», — призналась в телеэфире Лиене Ципуле, руководитель латвийской службы неотложной медицинской помощи.

Ирония судьбы, однако, заключается в том, что существующую в Латвии «бесплатную» медицину таковой можно назвать весьма условно. В стране действует система «пациентских взносов», при которой нужно платить некоторые суммы за посещение семейных врачей в государственных поликлиниках, за проведение обследования, за посещение врачей-специалистов, за койко-место в медицинском стационаре. Например, за день на больничной койке нужно отдавать от €7 до €10, за компьютерную томографию — от €14 до €21, за МРТ — от €28 до €35.

Так или иначе, Латвийская Республика занимает одно из первых мест в Евросоюзе по объему софинансирования пациентами своего лечения. То есть латвийцы платят за медицинскую помощь из своего кармана больше, чем жители куда более богатых Германии, Франции, Испании или Швеции. Во многом такая ситуация сложилась и потому, что с точки зрения государства перед Латвией стоят и более неотложные задачи, чем спасение здравоохранения — например, с этого года в стране вводят призывную армию.