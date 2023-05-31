Новым президентом Латвии избран глава МИДа Эдгар Ринкевич

В ходе третьего тура голосования в сейме (парламенте) Латвии новым президентом страны был избран министр иностранных дел (МИД) Эдгар Ринкевич.

«Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я сделаю всё возможное, чтобы хорошо служить народу Латвии. Я благодарю членов парламента за их доверие», — отметил Ринкевич в своем аккаунте в Twitter.

В Латвии президент государства избирается закрытым голосованием — для победы за кандидата должно проголосовать не менее 51 члена сейма. Уточняется, что за Ринкевича отдали 52 голоса.

На пост президента главу МИД страны выдвинула правоцентристская партия «Новое единство».

Два прошлых тура не были решающими для Ринкевича, так как в каждом он получал по 42 голоса от депутатов. Однако его соперники в президентской гонке — бизнесмен и политик Улдис Пиленс и эксперт по публичному управлению и активистка латышской диаспоры в Европе Элина Пинто — получили в два и четыре раза меньше голосов соответственно.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок.

Ринкевич занимал должность главы МИД Латвии с 2011 года.

Ранее, 31 мая, в Узбекистане Либерально-демократическая партия страны (УзЛиДеП) утвердила кандидатуру действующего главы республики 65-летнего Шавката Мирзиёева для участия в выборах президента. Избирательная кампания в стране началась 10 мая.