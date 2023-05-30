Мирзиёева утвердили кандидатом на выборах президента Узбекистана

Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) утвердила кандидатуру действующего главы республики 65-летнего Шавката Мирзиёева для участия в выборах президента. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе политсилы после съезда, который прошел в этот день.

«Сегодня на съезде УзЛиДеП единогласно утверждено выдвижение кандидатуры Шавката Миромоновича Мирзиёева на досрочные выборы президента от нашей партии, которую ранее выдвинул пленум», — передает слова представителя УзЛиДеП сайт Zamon.UZ.

В Узбекистане избирательная кампания началась 10 мая. По закону Мирзиёев, который находится на посту президента второй срок, может вновь претендовать на должность главы государства.

Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. В соответствии с указом голосование назначено на 9 июля.

Эти выборы станут первыми после внесения поправок в конституцию, которые предусматривают увеличение срока, на который избирается президент, с пяти до семи лет.

Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, в октябре 2021-го он снова выиграл президентские выборы.