Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных президентских выборов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Об этом он сообщил 8 мая в ходе встречи с главами палат парламента, политических партий, органов власти и представителями общественности.

«Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно», — сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

В соответствии с указом выборы назначены на 9 июля.

30 апреля в Узбекистане провели референдум по поправкам в конституцию. К новым поправкам, к примеру, относятся увеличение президентского срока с пяти до семи лет, также один и тот же человек не сможет более двух сроков подряд занимать должность президента.

Выборы президента станут первыми после внесения поправок в конституцию.

Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, в октябре 2021 года он снова выиграл президентские выборы.