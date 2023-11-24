Знаковый кусочек: Молдавия и Грузия могут войти в ЕС по частям

Евросоюз рассматривает возможность принять Молдавию и Грузию в свой состав без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии , заявил «Известиям» пресс-секретарь внешнеполитической службы объединения Петер Стано. После рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении с Кишиневом в Молдавии активизировались дискуссии на эту тему. Грузия же ранее демонстрировала, что не считает такой подход к интеграционным проектам приемлемым . Что стоит за заявлениями ЕС и готов ли сам союз к этому — в материале «Известий».

Входите, но не совсем

Европейский союз не исключает возможности принятия Молдавии и Грузии в состав объединения по частям, то есть без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитеты которых Брюссель не признает. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— Европейское будущее Грузии и Молдавии не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне ЕС . Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии, — сказал Стано.

В начале ноября Еврокомиссия опубликовала отчет о расширении (Enlargement Package) за 2023 год. В документе была дана рекомендация Совету ЕС начать переговоры о вступлении в объединение с Украиной и Молдавией, а также предоставить статус кандидата для Грузии . Теперь лидеры стран блока обсудят ее на саммите 14–15 декабря.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Молдавии Майи Санду в Киеве, Украина, 21 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Несмотря на отсутствие дорожных карт и на то, что никаких четких сроков того, сколько могут продлиться такие переговоры, не существует (только, например, с Турцией подобные дискуссии идут с 2005 года), в Молдавии возобновились дискуссии о возможности вхождения в состав ЕС по частям.

— Мы допускаем, что в худшем случае мы будем проводить европейскую интеграцию в два этапа: сначала правый берег [Днестра], а потом — левый . Как только люди [в Приднестровье] увидят, как повышается уровень жизни, как растут пенсии и зарплаты, как улучшается жизнь в наших регионах, они, конечно, захотят пойти по тому же пути, — говорила на прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду.

Эти заявления молдавского лидера вызвали недовольство как внутри самой Молдавии, так и в Тирасполе. Экс-глава государства Игорь Додон и вовсе назвал слова Санду предательством.

« Распространяемая нынешней властью идея об интеграции в ЕС без Приднестровья является предательством национальных интересов. Решения об интеграции в любой союз должны приниматься только гражданами этой страны и только путем референдума », — написал он в своем Telegram-канале.

В Приднестровье тоже дали понять, что республика не планирует в ЕС. Более того, там намекают, что даже внутри самой Молдавии далеко не все жители согласны с курсом властей.

Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе, Приднестровье Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

« Приднестровье в эту аморфную организацию (ЕС. — «Известия») не собирается, да и Гагаузия тоже не хочет. Южная автономия больше рассчитывает на поддержку России и Турции . В Кишиневе это понимают, поэтому и говорят о возможном вступлении РМ [Республики Молдова] в составе ЕС без ПМР [непризнанная Приднестровская Молдавская Республика]», — пишет в соцсетях депутат приднестровского парламента Андрей Сафонов.

Тем не менее в ЕС высказывают схожие мысли с Санду, рассчитывая, что вопрос с Приднестровьем решится сам собой после вступления Кишинева. «Мы надеемся, что, когда Молдавия присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. На данном этапе мы продолжим поддерживать поиск мирного решения», — говорил ранее глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Майжекс.

Население Молдавии, судя по опросам, в целом положительно относится к ЕС, хотя и не особо верит, что страна станет его частью . Так, в сентябрьском исследовании, проведенном финансируемой Евросоюзом программой EU NEIGHBOURS EAST, говорится, что 62% молдаван положительно относятся к Евросоюзу, что больше на 10%, чем в 2016 году. Отрицательно, по этим же данным, — только 8% .

Институт маркетинга и социологических поросов (IMAS) Молдавии публикует другое исследование, из результатов которого следует, что только 38% респондентов считают, что страна станет частью ЕС, сомнению это утверждение подвергли 56% .

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Эксперимент на странах

Ситуация с Грузией обстоит несколько иначе: страна не получила статус кандидата одновременно с Украиной и Молдавией, и в Тбилиси это решение назвали несправедливым . Однако эксперты уже давно говорят, что Евросоюз использует свою политику расширения в качестве поощрения за проводимую в нужном Брюсселю ключе политику. Грузия, в отличие от Кишинева, избравшего курс на разрыв отношений с Москвой, сохраняет позицию рациональных коммуникаций с РФ .

На то, что Евросоюз требует от Грузии подчиниться своей внешнеполитической воле, довольно недвусмысленно намекал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье в своем блоге, посвященном интеграционным процессам Тбилиси и Брюсселя.

« Сближение с нашей [ЕС] внешней политикой — это обязательство, принятия которого мы ожидаем от всех стран, претендующих на членство в Европейском союзе . Грузия сама приняла его еще в 2014 году по Соглашению об ассоциации с ЕС. Однако в этой части на данный момент еще многое можно улучшить», — пишет Боррель.

Тбилиси же продолжает проявлять четкий суверенитет в вопросах внешней политики, не только не вводя санкции против России, но и возобновив с ней авиасообщение, что вызвало ощутимое недовольство на Западе.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

К слову, если ЕС решит обсудить с Грузией вопрос вступления без Абхазии и Южной Осетии, это будет не первое такое предложение со стороны евроатлантических структур. Так, в 2019 году экс-генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен высказывал мысль, что Грузия могла бы стать частью альянса, если бы отказалась от двух отколовшихся от нее республик . Тогда в Тбилиси отвергли эту идею. Что примечательно, в самой Грузии этот вариант и сейчас не особо обсуждается.

Также обращает на себя внимание тот факт, что, по последним опросам американского IRI, 51% грузин называют ЕС важнейшим политическим партнером, но при этом 33% населения полностью поддерживает дальнейший диалог с Россией.

Впрочем, конкретного механизма реализации такого решения в ЕС пока в принципе не существует, а потому подобные заявления со стороны союза можно рассматривать как сугубо политические, говорит «Известиям» политолог Андрей Суздальцев.

— Первое, что нужно учитывать, — всё это пока что лишь эксперимент . Заявления принять Грузию без Абхазии и Южной Осетии, а Молдавию — без Приднестровья — это политическое решение. В данный момент это такой жест давления [на Россию], поддержки и солидарности [с Грузией и Молдавией], который ничего не стоит для Брюсселя , но демонстрирует, что мы с вами, мы про вас помним, — сказал эксперт.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ситуация для Брюсселя действительно нетипичная: принятие того или иного государства в ЕС по частям, с учетом неурегулированных территориальных конфликтов, не имело прецедентов в истории европейской интеграции. Поэтому логично, что и никакой детально проработанной стратегии не существует .

— Учитывая, что такое решение должно приниматься единогласно, то, очевидно, оно будет сопровождаться продолжительными дискуссиями, и могут возникнуть вопросы со стороны государств ЕС, которые имеют территориальные проблемы, но которые пока не выходят за рамки внутриполитических дискуссионных вопросов. Взять хотя бы Испанию с ее всё еще нерешенной проблемой баскского и каталонского сепаратизма , — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов.

Эксперт считает, что пассаж ЕС о готовности расширяться за счет государств, где территориальные споры не разрешены, тем более где они сопровождаются конфликтами, скорее пока только некое политическое заявление провокационного характера, но пока его сложно даже назвать декларацией о намерениях.