Два минус два — четыре: в ЕС усиливается раскол по линии Запад-Восток

В ЕС растут противоречия между странами восточной и западной Европы, и эта напряженность будет лишь усиливаться, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 22 ноября в Праге встретились президенты стран Вышеградской группы, в которую входят Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. По оценке аналитиков, сплоченность стран Вышеградской четверки во многом зависит от того, какое сформируется правительство в Польше, где недавно состоялись парламентские выборы. О том, почему ряд стран отдаляется от Брюсселя, а также сложностях их отношений с Германией и Францией, — читайте в материале «Известий».

Саммит в Праге

В Праге 22 ноября состоялся саммит стран Вышеградской группы. Президенты Чехии Петр Павел, Словакии Зузана Чапутова, Польши Анджей Дуда и Венгрии Каталин Новак собрались в чешской столице, чтобы обсудить перспективы расширения ЕС, борьбу с нелегальной миграцией, а также экономические отношения между странами. Дуда, в частности, сообщил, что политики обсудили перспективы инфраструктурного развития и даже коснулись темы «Троеморья», активно продвигаемой Польшей в последние годы.

— Мы очень широко говорили о развитии инфраструктуры, — сказал он. — Я подчеркнул большое значение нашей Вышеградской четверки здесь, в самом сердце Центральной Европы, для развития «Инициативы трех морей» (представляет собой объединение 13 государств ЕС и двух стран-партнеров: Украины и Молдавии, расположенных в Центральной и Восточной Европе, территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. — «Известия»).

Дуда призвал увеличить инвестиции в строительство новых дорог. По его словам, развитие транспортных сетей позволяет, среди прочего, ускорить доставку помощи Киеву из балтийских портов.

В целом Украина стала центральной темой встречи. Чешский президент Петр Павел призвал страны четверки не прекращать помощь Киеву. «Мы должны решительно продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине и ее гражданам. Это в наших интересах», — заявил Павел. При этом он признал, что далеко не все члены этого неформального клуба готовы ее предоставлять.

— Мы знаем позиции друг друга, знаем, где у нас есть точки соприкосновения и где мы можем сотрудничать, а в каких областях мы расходимся, — отметил президент, имея в виду позицию Венгрии и Словакии.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно призвал граждан страны не поддаваться давлению Брюсселя и не поддерживать дальнейшую помощь Украине. Он предложил всем соотечественникам высказать свое мнение по этим вопросам, которые включены в анкеты, разосланные по почте в ходе начавшихся в стране национальных консультаций. «Мы — венгры, и мы не хотим танцевать под дудку Брюсселя», — подчеркнул Орбан.

С начала СВО Будапешт объявил, что не будет поставлять Киеву вооружения. Недавно к нему присоединилась Братислава. В конце сентября в республике состоялись парламентские выборы, по итогам которых был сформирован кабмин во главе с лидером партии «Направление — социальная демократия» Робертом Фицо. В ноябре новое правительство Словакии заявило, что выступает против военного решения украинского конфликта, и поэтому останавливает поставки оружия. До этого словацкие власти одобрили пакеты военной помощи на сумму более €670 млн. 8 ноября Братислава заблокировала транш на €40,3 млн.

Однако участники встречи в Праге предпочли скрыть разногласия по Украине. Президент Словакии Зузана Чапутова заявила о важности сохранения поддержки Киева. То же отметила и ее венгерская коллега Каталин Новак: «У венгров, поляков, чехов и словаков есть общие ценности и интересы, которые мы можем лучше всего представлять вместе».

Вместе против Брюсселя

Окончательно сгладить острые углы будет сложно. 24 ноября Роберт Фицо прибудет в Прагу, где впервые встретится с чешским коллегой Петром Фиалой. Во время предвыборной кампании Фицо вступил в перепалку с чешскими политиками, требуя не вмешиваться во внутренние дела Словакии — президент Чехии Петр Павел и министр иностранных дел Ян Липавский выражали обеспокоенность развитием ситуации в Словакии, считая возмутительным критику ЕС. Переговоры призваны сблизить позиции двух стран.

При этом Словакия стала фактически ближайшим партнером Венгрии, активно выступающей против усиления антироссийских санкций ЕС. На днях глава МИД страны Петер Сийярто в очередной раз заявил, что Будапешт не допустит принятия рестрикций в отношении ядерной энергетики. «Я хотел бы подчеркнуть, что мы не хотим избавляться от каких-либо источников, которые сейчас обеспечивают энергетическую безопасность Венгрии», — сказал он 21 ноября. Политику санкций ЕС критикует и министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Польша и Чехия напротив продвигают ужесточение мер против Москвы. Так, по данным СМИ, Прага предложила в рамках 12-го пакета ввести ограничения для российских дипломатов при передвижении в границах Евросоюза. Варшава же лоббирует запрет на ввоз алмазов из РФ, дальнейшие ограничения в сфере услуг, а также запрет на импорт сжиженного природного газа, пишут журналисты.

Вместе с тем Польша, Венгрия, Словакия и Чехия имеют серьезные противоречия с Брюсселем и ключевыми западноевропейскими странами — Германией и Францией. Одна из спорных тем — распределение мигрантов и размещение беженцев с Ближнего Востока. Так, в октябре Варшава и Будапешт заблокировали принятие механизма расселения мигрантов по Европе по принципу солидарности: выступающие против приема просителей убежища должны будут платить тем, кто их размещает у себя.

— Раскол между Западной и Восточной Европой растет. То, что происходит в Западной Европе по вопросу миграции, для нас не понятно. Не исключено, что через десять лет там будут халифаты, — заявил «Известиям» председатель новой партии «Единые Славяне», бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек.

К слову, серьезным проявлением противоречий стало и одностороннее решение стран Восточной Европы продлить запрет на ввоз украинского зерна. В середине сентября Польша, Венгрия и Словакия объявили о продлении эмбарго вопреки решению Еврокомиссии.

— Эти страны понимают, что руководящий тандем внутри ЕС, состоящий из Германии и Франции, пытается навязывать свою повестку, — рассказал «Известиям» советник директора РИСИ Дмитрий Буневич.

Он отметил, что восточноевропейские страны также не устраивает изменение системы принятия решений, продвигаемое крупными странами ЕС. Они предлагают уйти от консенсуса к принципу простого большинства при принятии внешнеполитических решений, в том числе в отношении санкций. Единство стран Вышеградской группы будет во многом зависеть от перспектив создания правительства в Польше, считает эксперт.

— Пока идет процесс формирования нового кабинета. Матеуш Моравецкий, видимо, не получит мандат доверия, и скорее всего будет правительство Дональда Туска. Но мы пока не знаем его состав, — заявил Буневич.

Вышеградская группа — неформальное объединение, и какого-то серьезного раскола в нем не может быть. Пока все четыре страны заинтересованы в сохранении этого формата диалога, однако противоречия остаются, и они возможно усилятся.