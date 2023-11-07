 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Спорт
Звонарева и Зигемунд в парном разряде выиграли Итоговый турнир WTA
Мир
Более 100 компаний в Британии признались в нарушении санкций против России
Политика
Минфин поддерживает добровольные взносы чиновников в фонд поддержки бойцов СВО
Экономика
Средние лимиты по кредиткам выросли на треть до 106 тыс. рублей
Мир
Число раненых военных США при ударах по базам на Ближнем Востоке выросло до 45
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Мир
ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе
Мир
WSJ сообщила об укреплении рубля из-за потолка цен на нефть
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
В Южной Осетии сообщили об оказании сопротивления нарушителями границы с Грузией
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В МИД РФ сообщили о завершении процедуры выхода из ДОВСЕ
Мир
США сочли неприемлемыми слова израильского министра о ядерном ударе по Газе
/

Вас забудут спросить: кто и зачем хочет лишить небольшие страны ЕС права вето

Откажется ли Европа от единогласных решений и при чем тут Украина
Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ от права вето при вынесении решений в Евросоюзе — это попытка лишить суверенитета небольшие страны объединения, считают опрошенные «Известиями» евродепутаты. Прежде всего речь идет о таких государствах, как Венгрия, Словакия или Польша, которые не всегда поддерживают внешнюю политику ЕС. При этом дискуссия о переходе к голосованию по принципу квалифицированного большинства усиливается на фоне сложностей при согласовании финансовой помощи Киеву. Удастся ли Брюсселю переиграть Восточную Европу — в материале «Известий».

Евродепутаты за сохранение права вето

Грядущая избирательная кампания в Европарламент (выборы пройдут в 2024-м) снова поднимает дискуссии в европейских политических кругах о возможности пересмотра принципа единогласия при принятии решений по вопросам внешней политики и безопасности. Речи идет о том, чтобы использовать во время голосования по важным вопросам принцип квалифицированного большинства.

Эта проблема стала обостряться для ЕС не только из-за украинского и ближневосточного кризисов, которые существенным образом изменили геополитическое пространство, в котором функционирует союз. Проблемы стали проявляться еще во время пандемии COVID-19, когда многоуровневая система принятия решений не позволяла оперативно реагировать на вызовы 2020 года.

В пользу отмены высказывается прежде всего руководство Германии и европейские чиновники. Однако не все поддерживают развитие ЕС по такому сценарию.

заседание
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

— «Альтернатива для Германии» выступает за усиление права вето стран — членов ЕС и противостоит дальнейшей централизации власти в Евросоюзе. Мы поддерживаем принцип большей национальной самодостаточности, — сказал «Известиям» евродепутат от Германии Гуннар Бек.

О неприемлемости передачи части полномочий от национальных государств к ЕС, точнее, к его сильнейшим игрокам говорит и евродепутат от Словакии Милан Угрик.

— Политики, добивающиеся отмены принципа единогласия, пытаются управлять Европой и отдельными странами, имеют огромную жажду власти. Переход к квалифицированному большинству — это следующая волна медленной передачи полномочий в руки таких политиков, — объясняет Угрик в разговоре с «Известиями».

Идите лесом: Еврокомиссия расширила перечень критериев обхода антироссийских санкций
Насколько новая мера угрожает экономике РФ

ЕС стало сложно управлять

Внутренние противоречия в Евросоюзе относительно будущего принципа принятия решений обострились в 2022 году, после начала Россией своей спецоперации на Украине. Преимущественно проблемы возникали при согласовании помощи Киеву из-за позиции Венгрии: страна требует исключения своего банка OTP из украинского черного списка, куда вносятся компании, так или иначе продолжающие работать в России и с российскими структурами.

Так, в декабре 2022 года Будапешт наложил вето на пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд на 2023 год. В мае этого Венгрия же заблокировала €500 млн, которые планировалось выделить из Европейского фонда мира. А в сентябре Будапешт и вовсе заявил, что Украина не будет получать никаких средств из бюджетов ЕС до тех пор, пока сама Венгрия не получит средства, положенные ей.

поставка оружия
Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

— Поскольку для изменения бюджета Евросоюза нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета союза, пока страна — член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону, — заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, подразумевая заблокированные из-за позиции страны по разным вопросам средства из фондов ЕС для самой Венгрии.

После того как в Словакии пришел к власти евроскептик Роберт Фицо, который уже заявил о том, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине, Брюсселю, по всей видимости, придется убеждать не только Будапешт.

Расходный бизнес: Венгрия выступила против нового финансирования Украины
И призвала к началу мирных переговоров

Есть определенные сложности и в коммуникации с Польшей, хотя они не связаны с позицией по Украине — Варшава стала одним из главных адвокатов интересов Киева в Евросоюзе.

В этой ситуации ЕС становится неповоротливой конструкцией, которая не способна к быстрому принятию решений, чего требует нынешняя обстановка на международной арене. Причем такая ситуация, когда ключевые для ЕС решения приходилось согласовывать длительное время, стала очевидна уже к лету прошлого года. «Во внешней политике нам действительно необходимо перейти к голосованию квалифицированным большинством», — заявляла в июне 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Круг вопросов, принимаемых единогласно, определяется положениями Лиссабонского договора о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества. К таковым относятся вопросы налогообложения, внешней политики и безопасности. В остальных случаях допускается принятие решения квалифицированным большинством.

Распространение такого принципа на внешнеполитические решения представляется достаточно сложным процессом, говорит «Известиям» руководитель центра международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

флаги
Фото: Global Look Press/Artur Widak

— Такого рода решения в ЕС принимаются путем внесения изменений в первичное законодательство, то есть в Договор о Европейском союзе. Это требует очень сложного и длительного переговорного процесса, возможно, принятия новой редакции Договора о ЕС. На это сейчас никто не пойдет, потому что есть вероятность, что этот процесс либо чудовищно затянется, либо вообще провалится в нынешних обстоятельствах, — считает эксперт.

Неудачная попытка: Евросоюз не смог примирить Сербию и Косово
Процесс нормализации между Белградом и Приштиной зашел в тупик

В преддверии расширения ЕС

В мае группа из девяти стран направила политическим институтам ЕС письмо с призывом отказаться от консенсуса при принятии решений и внедрить систему квалифицированного большинства. В эту группу вошли Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Финляндия и Франция.

То, что среди государств, которые выступают за изменение принципа принятия решений, присутствуют такие тяжеловесы, как Германия, Италия и Франция, свидетельствует о серьезном стремлении европейских лидирующих стран пересмотреть положения, лежащие в основе функционирования всего ЕС.

— Надо принимать больше решений квалифицированным большинством по части международной и налоговой политики. <…> Хочу сказать евроскептикам, что не единогласие или стопроцентное одобрение всех решений создают наиболее возможную демократическую легитимность. Напротив, это как раз поиск и борьба за союзы большинства характеризуют нас в качестве демократов, — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае этого года.

Такая риторика европейских лидеров легко объясняется: ЕС стал слишком крупной структурой, управлять которой и принимать решения в которой становится очень трудно. Такое положение было актуально и до последних кризисов, начиная с пандемии COVID-19 и заканчивая текущим обострением ближневосточного конфликта.

голосование
Фото: Getty Images/djedzura

— Сейчас в дополнение к этой мотивации, которая только усиливается, появляется еще новая: ЕС собирается расширяться дальше. Во всяком случае то, что мы слышим о перспективах Украины, Молдавии, балканских стран... пока никто не говорит о том, что двери закрываются. Более того, в нынешней политической ситуации было бы сложно обосновать решение закрыть двери. Поэтому дальнейшее расширение возможно и вероятно, — говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

На сегодня статусом кандидата в ЕС обладают Албания (с 2009 года), Босния и Герцеговина (с 2022-го), Молдавия (с 2022-го), Северная Македония (с 2004-го), Сербия (с 2009-го), Украина (с 2022-го) и Черногория (с 2008-го). Наибольший интерес вызывает заявка Украины, которой дали статус кандидата во многом из-за обострения конфликта с Россией. Уже в декабре ЕС может официально объявить о старте переговоров по членству с Киевом.

Примечательно в связи с этим, что в Сети можно найти достаточное количество научных статей, в которых также поднимался вопрос об эффективности принципа единогласия при вынесении решений, датированных 2003 годом и ранее, — как раз накануне пятой (из семи) волны расширения Евросоюза в 2004 году. Тогда в состав объединения вошли сразу 10 стран, среди которых оказались государства Центральной и Восточной Европы, а также Средиземноморья: Кипр, Мальта, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Словакия, Чехия, Польша и Венгрия.

Учитывая, что именно страны Центральной и Восточной Европы сейчас создают трудности при согласовании совместных действий, дальнейшее расширение делает необходимым переход к квалифицированному большинству, полагают эксперты.

Гип-гип уран: зачем Макрон полетел в Центральную Азию
И сможет ли он убедить Казахстан и Узбекистан меньше сотрудничать с Россией

Германия устала от Польши

Тема квалифицированного большинства неизбежно будет развиваться, и более того — если ЕС не проведет такую реформу через какое-то время, то вообще будущее союза как единого игрока будет под большим вопросом, считает Федор Лукьянов.

европейский союз
Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Есть и иной порядок причин для перехода к новой системе принятия решений. «Немцы устали от Польши, Венгрии и так далее. Они хотят сделать так, чтобы можно было покупать десяток союзников и вместе с французами всё решать, игнорируя и поляков с одной стороны, и венгров с другой», — говорит Тимофей Бордачев.

Эксперт отмечает, что квалифицированное большинство — это реализация модели 51/61, то есть 51% стран — членов ЕС, представляющих 61% населения объединения. «Нужно понимать, что для Франции и Германии поведение Польши и Венгрии одинаково проблемно — они мешают Парижу и Берлину единолично управлять ЕС», — добавляет Бордачев.

Этим и объясняется болезненность процесса перехода к процедуре принятия решений через квалифицированное большинство, «потому что тогда возникает ситуация, когда мнение какой-то страны может быть просто проигнорировано», отметил Лукьянов.

Однако такая модель характерна не для всех, добавляет эксперт: некоторые страны добровольно уступают часть своего суверенитета в обмен на какие-то другие блага, поэтому идея найдет свою поддержку, хотя и встретит сопротивление со стороны противников реформ, которые будут пытаться помешать превращению своих небольших государств в «провинцию ЕС».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир