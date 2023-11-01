Гип-гип уран: зачем Макрон полетел в Центральную Азию

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Казахстан , чтобы договориться о большей кооперации с центральноазиатской республикой в энергетике , преимущественно в сфере атома. Это, однако, сопряжено со сложностями, считают эксперты. Астана тесно сотрудничает с «Росатомом», а также остаются нерешенными вопросы транспортировки урана из Казахстана во Францию . 2 ноября Макрон продолжит тур и посетит Узбекистан. Чего добивается французский президент — в материале «Известий» .

Визит Макрона в Казахстан

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл с государственным визитом в Казахстан, где уже провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым . 2 ноября в расписании президента значится поездка в Узбекистан. Агентство Bloomberg накануне визита французского лидера в страны Центральной Азии писало, что ключевая цель Макрона в этой поездке — добиться расширения поставок урана , а также попытаться убедить Астану и Ташкент снизить привязанность стран региона к России за счет повышения связей с Европой.

— Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается , вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным , — заявил Токаев до начала переговоров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожимает руку президенту Франции Эммануэлю Макрону во время встречи в Астане, Казахстан, 1 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Press service of the President of Kazakhstan

Фактически приезд Макрона в Астану можно расценивать как ответный визит на аналогичную поездку Токаева в ноябре 2022 года в Париж. Частично свою задачу президент Франции выполнил: по итогам первого дня его турне былf подписана декларация о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам .

— <…> Мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран . Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств, — заявил президент Казахстана по итогам встречи.

Кроме того, Токаев сказал, что Казахстан готов нарастить экспорт нефти во Францию . Относительно урана казахстанский лидер уточнил, что в этом направлении «существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества».

В целом европейская дипломатия усилила работу по укреплению связей с центральноазиатскими республиками после того, как ЕС ввел санкции против России, фактически отказавшись от поставок энергоресурсов из нее. Центральная Азия публично не поддержала ни РФ в проведении ею спецоперации на Украине, ни Запад, отказавшись присоединиться к антироссийским рестрикциям . При этом регион богат природными ископаемыми, доступ к которым теперь пытается получить ЕС.

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Франция демонстрировала заинтересованность в кооперации с Казахстаном и ранее. В 2021-м, например, Астана и Париж утвердили совместную дорожную карту экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года. Переговоры и подписание происходили во время визита в Казахстан французского министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при МИД Франции Франка Риестера. Примечательно, что тогда французского политика также сопровождали представители бизнеса, включая Airbus, Air Liquide, Saint-Gobain, Orano, Total Eren, Vicat, Thales, Idemia, Tractebel, Alstom и другие.

В Кремле спокойно реагируют на визит Макрона в Астану: «Казахстан — это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению», — сказал, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября .

Откуда Франция импортирует уран

Не вызывает удивления и тот факт, что за ураном Макрон прибыл именно в Казахстан, занимающий второе место в мире по разведданным запасов урана (после Австралии). Здесь находится около 14% руд. При этом общие разведданные запасов центральноазиатской республики оцениваются более чем в 700 тыс. т. Казахстан производит около 40% от мировой добычи урана, а в 2009 году вышел даже на первое место по добыче ископаемого, говорится на сайте министерства энергетики республики.

Для Франции поиск поставщиков урана стал достаточно острым вопросом после того, как в июле 2023 года в Нигере военные отстранили избранного президента и захватили власть . На фоне общего усиления антифранцузской риторики в Нигере, который в прошлом был колонией Франции, Ниамей объявил о приостановке экспорта урана Парижу. Тогда в МИДе европейского государства заявили, что поставки урана «чрезвычайно диверсифицированы».

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Франция действительно импортирует уран из Канады, Казахстана, Австралии, в конце 2022 года СМИ сообщали также, что Париж продолжает получать его и из России: журнал Le Point писал в прошлом декабре, что за 2022 год Франция закупила у РФ 153 т обогащенного урана.

Кроме того, для Макрона развитие атомной энергетики важно, во-первых, с точки зрения того, что Еврокомиссия отнесла атом к низкоуглеродным источникам энергии. Во-вторых, рынок урана более стабильный и предсказуемый , что особенно важно для европейских стран, учитывая волатильность на нефтяном и газовом рынках, которые мир наблюдает с введением санкций против России с весны прошлого года.

— Рынок урана более консервативен, чем нефтяной. Там тоже происходят колебания, но они не носят такого резкого характера, как то, что происходит на углеводородных рынках. Франция, которая до последнего времени в разные годы покупала у Казахстана от 20 до 30% сырья для своего потребления на атомных электростанциях, очевидно, хочет заместить выпадение африканских урановых поставок, — сказал «Известиям» заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Трудности перевоза

При этом существуют определенные проблемы, которые Франции предстоит решать, даже если соглашение об увеличении поставок урана из Казахстана будет достигнуто , считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Казахстан сильно связан с «Росатомом» : российская компания участвует в добыче урана на его территории. Плюс ко всему, добытый в Казахстане уран перерабатывается в ядерное топливо уже на мощностях «Росатома» в РФ. Поэтому мало договориться о добыче урана — нужно все это согласовать с Россией, — говорит Юшков «Известиям».

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Эксперт напоминает, что Евросоюз не может отказаться от российского атома — именно это лежит в основе нежелания включать этот сектор в санкционные списки . В обсуждаемом 12-м пакете рестрикций также нет никаких указаний на эту часть экономики. К слову, санкции против российского атома не ввели и США.

Конечно, заинтересован в попытке потеснить «Росатом» в Казахстане и французский бизнес, указывают эксперты. Например, компания Orano, специализирующаяся на производстве ядерного топлива (ее представители также сопровождают Макрона в поездке), предложила Казахстану реализацию совместных стратегических проектов за пределами республики.

Перед французами может появиться и другая проблема: не до конца ясно, как вывозить уран за пределы республики.

— Самолетами уран не возят, это очень прихотливый продукт, который необходимо перевозить железнодорожным транспортом, с очень серьезными технологическими страховками. Как везти? Через Россию? Через Турцию? Через Россию теоретически возможно, но в сегодняшних условиях подобный вариант смотрится как минимум не слишком реалистичным. Через Турцию, учитывая натянутые отношения [турецкого лидера Реджепа Тайипа] Эрдогана и Макрона, дорого из-за сложной логистики, да и технических вопросов много, — говорит Андрей Грозин, добавляя, правда, что, если Франция окажется отрезанной от африканского урана, ей придется оплачивать и сложные логистические маршруты.

Что же касается второй части задач Макрона, как об этом писало Bloomberg, а именно — попытки ослабить связи центральноазиатских республик с Россией, то, вполне ожидаемо, учитывая уровень отношений Астаны с Москвой, никаких резких политических заявлений в адрес РФ, не прозвучало. И объясняется это не слишком высокой вовлеченностью всего ЕС в дела Центральной Азии, уверен Андрей Грозин.

— Конечно, присутствует элемент геополитической борьбы. Но Евросоюз в пространстве Центральной Азии остается игроком второго или даже третьего ряда и по своему экономическому присутствию, и, тем более, по вопросам, связанным с безопасностью и внутриполитическим процессам. ЕС отстает здесь и от России, и от Китая, и от США, и даже от Турции, — сказал эксперт «Известиям».