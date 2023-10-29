 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек
Мир
СМИ сообщили об атаке беспилотников на базу США у месторождения нефти в Сирии
Мир
Заседание СБ ООН по ближневосточному конфликту состоится 30 октября
Мир
В Палестине сообщили об отказе Израиля включить связь и интернет в Газе
Армия
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом
Мир
ВОЗ сообщила о сотнях операций без анестезии в секторе Газа
Мир
Нетаньяху отверг данные об осведомленности в подготовке атаки боевиков ХАМАС
Мир
В США опровергли сообщения об участии своих войск в наземной операции в Газе
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о подбитии израильского танка Merkava
Мир
Во Франции назвали встречу Путина и Орбана усилением раскола внутри ЕС
Мир
Генсек ООН призвал «переломить» ситуацию в секторе Газа
Армия
Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о начале наступления ВС РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября
/

Опасное сближение: Астана стала активно сотрудничать с ЕС и НАТО

Казахстан похвалили за роль в борьбе с обходом антироссийских санкций
Фото: Global Look Press/Xander Heinl
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Люксембурге прошло заседание глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюза в формате «5+27». Стороны приняли дорожную карту, подчеркнув свою готовность расширять сотрудничество в сфере энергетики, а также добыче и переработке критического сырья, которое так необходимо странам Европейского союза. По итогам встречи участники согласовали совместное коммюнике, отметив роль Астаны в борьбе с обходом антироссийских санкций. Одновременно с этим в Алма-Ате открылся Центр миротворческих операций, после которого всерьез заговорили о сближении республики с НАТО. Подробности — в материале «Известий».

Сотрудничество на новом уровне

«Министерская встреча подтвердила, что мы разделяем многие принципы международных отношений, в частности приверженность соблюдению Устава ООН, уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран», — заявил на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, стороны разработали дорожную карту, в которой отмечается, что ЕС готов предложить государствам региона партнерство для «превращения глобальных вызовов в совместные возможности». Шеф европейской дипломатии также подчеркнул желание европейцев «вывести на новый уровень сотрудничество», в частности поддерживать реформы в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.

сборочный цех квадрокоптеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Стороны также обсудили ограничительные меры, введенные Западом против Москвы. Представители ЕС отметили, что ввели 11 пакетов антироссийских санкций, подчеркнув при этом необходимость не допустить их обхода. В частности, Брюссель особо выделил Астану, предпринимающую меры по сокращению реэкспорта товаров в РФ, пообещав и дальше продолжать взаимодействие по данному направлению.

Незадолго до этого в Казахстане сообщили об ограничении экспорта в России свыше 100 видов товаров, включающих в себя чипы, запчасти для дронов и специальную электронику, которую могут использовать в военных целях.

Внести поставки: РФ запустит транзит газа в Узбекистан через Казахстан
Где откроют российское генконсульство и что еще Путин обсудил с Мирзиёевым

Не нарушить санкционный режим

Весной 2023 года замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что власти страны не позволят использовать ее юрисдикцию для обхода антироссийских санкций. По его словам, с 1 апреля в государстве заработала система мониторинга товаров.

«Мы задали очень четкие ориентиры для бизнеса в отношении того, что можно экспортировать в РФ, а что нецелесообразно, учитывая обстоятельства», — пояснил дипломат.

Пункт пропуска
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Он добавил, что между странами на границе нет таможенного контроля, действует 51 погранпереход. «Вы можете себе представить интенсивность ежедневного обмена. Но с первого дня украинского конфликта мы говорили, что, хотя и не вводим санкции против России, также не позволим использовать нашу территорию для обхода санкций», — отметил он.

Замминистра подчеркнул, что страна получает товары из государств, не вводивших антироссийские ограничительные меры. Среди них Вьетнам, Индия, Китай. Этот импорт беспрепятственно поступает в РФ.

Летом прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не собирается нарушать санкции, введенные Западом против Москвы. А спустя несколько месяцев в МИД страны признали, что эти ограничения негативно влияют на экономику республики.

Встреча друзей: главное о визите президента России на форум «Один пояс — один путь»
Владимир Путин является главным гостем саммита

Сотрудничество с НАТО

На фоне встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии с представителями Евросоюза мировые СМИ облетела фотография, размещенная на странице посольства США в Казахстане в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Под снимком написано, что глава дипмиссии Дэниэл Роземблюм перерезает ленточку на открытии конференц-зала Центра миротворческих операций в Алма-Ате.

Появились сообщения о том, что теперь казахстанских военнослужащих будут готовить по стандартам Североатлантического альянса. Этот шаг также посчитали символом сближения Астаны с Вашингтоном.

Отношения Казахстана с НАТО были установлены в 1992 году, когда страна вступила в Совет североатлантического сотрудничества. Через два года была подписана программа «Партнерство ради мира». В соответствии с ней, Астана стала регулярно участвовать в совместных военных учениях.

казахстанские военнослужащие
Фото: ТАСС/Виталий Невар

С 2002 года республика работает с альянсом над процессом планирования и анализа. Свыше 15 лет в Казахстане совместно с Казахстанским национальным университетом обороны действует программа НАТО по совершенствованию образования в области обороны. В 2014—2015 годах казахстанцы внесли свой вклад в деятельность миротворческих миссий в Западной Сахаре и Ираке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает дополнительных сведений от Астаны по теме публикаций о Центре миротворческих сил НАТО. «Надо просто собрать более детальную информацию. Миротворческая миссия имеет свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают участие. Весь этот процесс подготовки [миротворцев] со стороны американцев», — пояснил представитель Кремля.

При этом в Минобороны Казахстана опровергли информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате. В министерстве уточнили, что речь идет о Центре миротворческих операций, который функционирует с 2006 года в качестве учебного заведения для развития миротворческой составляющей вооруженных сил республики.

Пять с плюсом: США захотели действовать в Центральной Азии через Казахстан
Вашингтон стремится снизить влияние Москвы и Пекина, опираясь на формат «С5+1»

В Минобороны подчеркнули, что это госучреждение страны, в котором проводится языковая подготовка, а также подготовка полицейского, военного и гражданского персонала для участия в миротворческих операциях по стандартам ООН.

Нового не надо

Директор института РУССТРАТ Елена Панина считает, что Центр миротворческих операций в Казахстане всё же напрямую связан с Североатлантическим альянсом. Она отметила, что на сайте самого Центра (КАЗЦЕНТ) в разделе «Историческая справка» указано, что он создан в декабре 2006 года при Институте иностранных языков министерства обороны РК как учебный центр «Партнерство ради мира».

военные
Фото: kazcent.kz

«Такое же название встретишь разве что у программы двустороннего военного сотрудничества НАТО со странами, не являющимися членами организации. В том числе с Казахстаном», — отметила политолог.

Эксперт подчеркнула, что в декабре 2010 года этот центр признан штабом верховного командования объединенных сил по трансформации (SACT) в качестве члена Сообщества учебных и образовательных центров партнерства (PTEC).

«SACT — это вообще-то штаб верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации. А Сообщество учебных и образовательных центров партнерства — это три с лишним десятка натовских центров по всему миру. Включая КАЗЦЕНТ, который фигурирует на карте в соответствующем разделе сайта НАТО», — пояснила специалист.

Попытка номер пять: для чего Байден собирает лидеров Центральной Азии
В Нью-Йорке обсудят антироссийские санкции и борьбу с Китаем

Она также добавила, что «созданное в 1999 году PTEC является одним из ключевых инструментов НАТО для повышения стабильности и устойчивости как союзников, так и партнеров».

«Так что казахстанское минобороны почти не слукавило. Новый центр НАТО действительно не открывался. Старого достаточно», — резюмировала аналитик.

О сближении речи не идет

Президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев в разговоре с «Известиями» отметил, что у Казахстана есть проблемы с доступом к высоким технологиям, которые являются ключевыми для экономики страны, в частности для энергетического сектора.

электроэнергия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Казахстан — одна из стран — учредителей ЕАЭС, вторая после РФ экономика в этой организации. Россия — основной внешний партнер республики, но на нее наложены жесткие санкции. Астана в этом случае вынуждена соблюдать санкции, играть по правилам, — отметил политолог.

Он добавил, что в Конституции страны отмечается приоритет международного права над суверенным.

— Несмотря на все санкционные сложности, Астана осталась одним из крупнейших торговых партнеров Москвы. Экспорт возрос в несколько раз, начиная с февраля 2022 года. Казахстан — одна из немногих стран, которая в условиях санкций продолжает интенсивно торговать с Россией, поддерживая тем самым экономику страны, — пояснил эксперт.

Зашел в пятерочку: для чего Китай собирает лидеров Центральной Азии
Политики обсудят украинский конфликт и отмену виз

Он добавил, что республика с 1992 года взаимодействует с Североатлантическим альянсом в плане подготовки военных.

— Но она сотрудничает не в чувствительных областях, с которыми Казахстан как раз взаимодействует с РФ. Всё сотрудничество заключается в подготовке оперативного состава, не в разведке, не в ПВО. Ни о каком серьезном сближении с НАТО речи не идет. Укрепление сотрудничества идет с центральноазиатскими странами, это хорошо для всех государств региона, поскольку позволяет стабилизировать ситуацию, — резюмировал аналитик.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир