Опасное сближение: Астана стала активно сотрудничать с ЕС и НАТО

В Люксембурге прошло заседание глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюза в формате «5+27». Стороны приняли дорожную карту, подчеркнув свою готовность расширять сотрудничество в сфере энергетики, а также добыче и переработке критического сырья, которое так необходимо странам Европейского союза. По итогам встречи участники согласовали совместное коммюнике, отметив роль Астаны в борьбе с обходом антироссийских санкций. Одновременно с этим в Алма-Ате открылся Центр миротворческих операций, после которого всерьез заговорили о сближении республики с НАТО. Подробности — в материале «Известий».

Сотрудничество на новом уровне

«Министерская встреча подтвердила, что мы разделяем многие принципы международных отношени й, в частности приверженность соблюдению Устава ООН, уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран», — заявил на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, стороны разработали дорожную карту, в которой отмечается, что ЕС готов предложить государствам региона партнерство для «превращения глобальных вызовов в совместные возможности». Шеф европейской дипломатии также подчеркнул желание европейцев «вывести на новый уровень сотрудничество», в частности поддерживать реформы в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Стороны также обсудили ограничительные меры, введенные Западом против Москвы. Представители ЕС отметили, что ввели 11 пак етов антироссийских санкций, подчеркнув при этом необходимость не допустить их обхода. В частности, Брюссель особо выделил Астану, предпринимающую меры по сокращению реэкспорта товаров в РФ, пообещав и дальше продолжать взаимодействие по данному направлению.

Незадолго до этого в Казахстане сообщили об ограничении экспорта в России свыше 100 видов товаров, включающих в себя чипы, запчасти для дронов и специальную электронику, которую могут использовать в военных целях.

Не нарушить санкционный режим

Весной 2023 года замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что власти страны не позволят использовать ее юрисдикцию для обхода антироссийских санкций. По его словам, с 1 апреля в государстве заработала система мониторинга товаров.

«Мы задали очень четкие ориентиры для бизнеса в отношении того, что можно экспортировать в РФ, а что нецелесообразно, учитывая обстоятельства», — пояснил дипломат.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Он добавил, что между странами на границе нет таможенного контроля, действует 5 1 погранпереход. «Вы можете себе представить интенсивность ежедневного обмена. Но с первого дня украинского конфликта мы говорили, что, хотя и не вводим санкции против России, также не позволим использовать нашу территорию для обхода санкций», — отметил он.

Замминистра подчеркнул, что страна получает товары из государств, не вводивших антироссийские ограничительные меры. Среди них Вьетнам, Индия, Китай. Этот импорт беспрепятственно поступает в РФ.

Летом прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не собирается нарушать санкции, введенные Западом против Москвы. А спустя несколько месяцев в МИД страны признали, что эти ограничения негативно влияют на экономику республики.

Сотрудничество с НАТО

На фоне встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии с представителями Евросоюза мировые СМИ облетела фотография, размещенная на странице посольства СШ А в Казахстане в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Под снимком написано, что глава дипмиссии Дэниэл Роземблюм перерезает ленточку на открытии конференц-зала Центра миротворческих операций в Алма-Ате.

Появились сообщения о том, что теперь казахстанских военнослужащих будут готовить по стандартам Североатлантического альянса. Этот шаг также посчитали символом сближения Астаны с Вашингтоном.

Отношения Казахстан а с НАТО были установлены в 1992 году, когда страна вступила в Совет североатлантического сотрудничества. Через два года была подписана программа «Партнерство ради мира». В соответствии с ней, Астана стала регулярно участвовать в совместных военных учениях.

Фото: ТАСС/Виталий Невар

С 2002 года республика работает с альянсом над процессом планирования и анализа. Свыше 15 лет в Казахстане совместно с Казахстанским национальным университетом обороны действует программа НАТО по совершенствованию образования в области обороны. В 2014—2015 годах казахстанцы внесли свой вклад в деятельность миротворческих миссий в Западной Сахаре и Ираке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает дополнительных сведений от Астаны по теме публикаций о Центре миротворческих сил Н АТО. «Надо просто собрать более детальную информацию. Миротворческая миссия имеет свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают участие. Весь этот процесс подготовки [миротворцев] со стороны американцев», — пояснил представитель Кремля.

При этом в Минобороны Казахстана опровергли информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате. В министерстве уточнили, что речь идет о Центре миротворческих операций, который функционирует с 2006 года в качестве учебного заведения для развития миротворческой составляющей вооруженных сил республики.

В Минобороны подчеркнули, что это госучреждение страны, в котором проводится языковая подготовка, а также подготовка полицейского, военного и гражданского персонала для участия в миротворческих операциях по стандартам ООН.

Нового не надо

Директор института РУССТРАТ Елена Панина считает, что Центр миротворческих операций в Казахстане всё же напрямую связан с Североатлантическим альянсом. Она отметила, что на сайте самого Центра (КАЗЦЕНТ) в разделе «Историческая справка» указано, что он создан в декабре 2006 года при Институте иностранных языков министерства обороны РК как учебный центр «Партнерство ради мира».

Фото: kazcent.kz

«Такое же название встретишь разве что у программы двустороннего военного сотрудничества НАТО со странами, не являющимися членами организации. В том числе с Казахстаном», — отметила политолог.

Эксперт подчеркнула, что в декабре 2010 года этот центр признан штабом верховного командования объединенных сил по трансформации (SACT) в качестве члена Сообщества учебных и образовательных центров партнерства (PTEC).

«SACT — это вообще-то штаб верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации. А Сообщество учебных и образовательных центров партнерства — это три с лишним десятка натовских центров по всему миру. Включая КАЗЦЕНТ, который фигурирует на карте в соответствующем разделе сайта НАТО», — пояснила специалист.

Она также добавила, что «созданное в 1999 году PTEC является одним из ключевых инструментов НАТО для повышения стабильности и устойчивости как союзников, так и партнеров».

«Так что казахстанское минобороны почти не слукавило. Новый центр НАТО действительно не открывался. Старого достаточно», — резюмировала аналитик.

О сближении речи не идет

Президе нт общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев в разговоре с «Известиями» отметил, что у Казахстана есть проблемы с доступом к высоким технологиям, которые являются ключевыми для экономики страны, в частности для энергетического сектора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Казахстан — одна из стран — учредителей ЕАЭС, вторая после РФ экономика в этой организации. Россия — основной внешний партнер республики, но на нее наложены жесткие санкции. Астана в этом случае вынуждена соблюдать санкции, играть по правилам, — отметил политолог.

Он добавил, что в Конституции страны отмечается приоритет международного права над суверенным.

— Несмотря на все санкционные сложности, Астана осталась одним из крупнейших торговых партнеров Москвы. Экспорт возрос в несколько раз, начиная с февраля 2022 года. Казахстан — одна из немногих стран, которая в условиях санкций продолжает интенсивно торговать с Россией, поддерживая тем самым экономику страны, — пояснил эксперт.

Он добавил, что республика с 1992 года взаимодействует с Североатлантическим альянсом в плане подготовки военных.

— Но она сотрудничает не в чувствительных областях, с которыми Казахстан как раз взаимодействует с РФ. Всё сотрудничество заключается в подготовке оперативного состава, не в разведке, не в ПВО. Ни о каком серьезном сближении с НАТО речи не идет. Укрепление сотрудничества идет с центральноазиатскими странами, это хорошо для всех государств региона, поскольку позволяет стабилизировать ситуацию, — резюмировал аналитик.