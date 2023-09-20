Пять с плюсом: США захотели действовать в Центральной Азии через Казахстан

Лидеры государств Центральной Азии прилетели в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН и встрече с американским президентом Джозефом Байденом в рамках формата «С5+1» — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США. Накануне переговоров вышла статья The Wall Street Journal, в которой сообщалось о планах Вашингтона наладить связи с Астаной и через нее распространять свое влияние на регион. Насколько это возможно, разбирались «Известия».

Установить прочные связи

«США нужен стратегический подход к сердцу Евразийского континента, где они исторически имели гораздо меньшее влияние, чем Россия и Китай. В то время, когда и Москва, и Пекин сталкиваются с вызовами, Вашингтон может установить более прочные связи с Центральной Азией. Ключевым моментом будет тесное сотрудничество с Казахстаном, естественным лидером региона», — сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) накануне встречи президента США Джозефа Байдена с лидерами пяти стран Центральной Азии.

В материале говорится, что саммит «открывает новые возможности для внешней политики», а также что переговоры на полях сессии Генассамблеи ООН «стали первой встречей» американского лидера с коллегами из пяти государств Центральной Азии. До этого с 2015 года переговоры проходили на уровне министров иностранных дел стран «пятерки» с госсекретарем США.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Stringer/Kevin Lamarque

В публикации представлены идеи о том, как Вашингтон может укрепить свои позиции в Центральной Азии через сотрудничество с Астаной и инвестиции в региональные проекты. «Ключевым моментом будет тесное сотрудничество с Казахстаном, естественным лидером региона. Казахстан — крупнейшая региональная экономика — лидирует на пути к столь необходимым реформам», — отмечается в статье.

Журналисты WSJ полагают, что предыдущая администрация Дональда Трампа недостаточно внимательно относилась к региону, поэтому во Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности США в 2021 году даже не было упоминания о Центральной Азии.

В статье также отмечается, что Казахстан в настоящее время стремится стать международным игроком, проводя многовекторную политику и развивая отношения с разными международными игроками, включая США, ЕС, Россию и Китай. «Из-за своей близости к России и Китаю Казахстан может помочь Вашингтону добиться урегулирования кризиса на Украине и наладить отношения с Москвой», — говорится в статье.

На этом фоне, как пишет WSJ, США могут инвестировать в Транскаспийский международный транзитный коридор, соединяющий Восток с Западом через Центральную Азию с помощью трубопроводов, железных дорог, автомагистралей и волоконно-оптических кабелей.

Транскаспийский международный транзитный коридор Фото: middlecorridor

«США могут помочь сделать коридор успешным благодаря инвестициям, торговле, технологиям и глобальному лидерству. В более широком смысле Америке необходимо усовершенствовать свой тактический подход к Центральной Азии, реализуя стратегии, направленные на то, чтобы опередить Китай и Россию», — говорится в статье.

Не противовес России и Китаю

В последнее время высокопоставленные американские политики зачастили с визитами в страны Средней Азии. В конце апреля в турне по странам региона ездил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, с коллегами встречалась заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, а госсекретарь США Энтони Блинкен участвовал во встрече глав МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Стороны обсуждают сотрудничество в сферах экономики, экологии, энергетики и безопасности между США и пятью республиками. Помимо этого, Вашингтон старался убедить южных соседей РФ присоединиться к санкциям против Москвы. США неоднократно советовали странам региона не помогать России обходить ограничительные меры.

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в беседе с «Известиями» отметил, что активность США в регионе однозначно повышается.

— И сама многосторонняя встреча с Джозефом Байденом об этом свидетельствует. Другое дело, насколько глубоко и практично будет это сотрудничество, — вопрос открытый. С большим трудом представляю, что США могут предложить Центральной Азии именно как региону, — пояснил эксперт.

Строительство инфраструктурных проектов, Китай Фото: Global Look Press/Liu Bingsheng

По словам политолога, понятны китайские инфраструктурные проекты, которые связывают регион. Также понятны проекты, которые предлагает Россия. Сейчас это энергетический проект, который тоже выстраивает связь с территорией. Но чего ожидать в этом плане от США — рассуждать сложно.

— Более того, мы видим, что китайские и российские инициативы — они даже не региональные, а двусторонние или трехсторонние, — добавил аналитик.

Он отметил, что чисто региональных проектов в Центральной Азии нет. По его словам, идея о том, что какие-то инициативы будут продвигаться через одно государство, Казахстан, весьма сомнительная, поскольку все страны Центральной Азии достаточно чувствительны к идее лидерства. Бурнашев подчеркнул, что страны региона в этом плане делают больше ставку на двусторонние связи и отношения.

— Они не рассматривают Вашингтон в качестве противовеса Москве и Пекину. Все государства Центральной Азии в той или иной степени разделяют так называемую многовекторную политику, стараясь сотрудничать со всеми центрами силы, которые так или иначе хотят присутствовать в регионе, нет никакого предпочтения. Внешние партнеры предлагают свои стратегии, которые друг другу не противоречат, они друг друга дополняют, — резюмировал политолог.

С учетом российских интересов

Президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев в разговоре с «Известиями» отметил, что Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, рад любым инвестициям.

Электростанция, Казахстан Фото: Global Look Press/Kalizhan Ospanov

— С учетом того что РФ находится под санкциями, многие товары, технологии Казахстан не может получать через Россию. Это касается многих ключевых технологий, особенно в энергетике. Речь идет о возобновляемых источниках энергии, геологоразведке. У Казахстана, например, нет технологий, которые бы позволяли бурить на Каспии, разрабатывать нефтяные месторождения, — пояснил он.

По словам специалиста, страна в этом привязана к американским и европейским технологиям.

— США много инвестировали в том числе в энергетическую область в Казахстане. Это составляет существенную часть экономики. Страна будет дружить с США так же, как и с другими государствами региона. У Казахстана, как и у других стран Центральной Азии, нет таких геополитических амбиций, всё поставлено на торговлю, — добавил политолог.

Аналитик подчеркнул, что это не стоит рассматривать «как угрозу российским интересам или как западное влияние».

— Возможно, США хотят показать, что сотрудничество Астаны и Вашингтона направлено против Москвы и Пекина. Но на самом деле это совершенно не так. Всё на 99% замешано на экономике. Сотрудничать против РФ и КНР было бы для Казахстана самоубийством, — подытожил эксперт.