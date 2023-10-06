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Внести поставки: РФ запустит транзит газа в Узбекистан через Казахстан

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Россия 7 октября начнет поставлять газ в Узбекистан транзитом через Казахстан. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с главой республики Шавкатом Мирзиёевым. В церемонии запуска поставок примут участие лидеры трех государств. Кроме того, президенты обсудили взаиморасчеты в национальных валютах. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 47,5% и продолжает расти. Как прошел визит лидера среднеазиатской республики в РФ и поедет ли Владимир Путин в Узбекистан — в материале «Известий».

Поддать газу

На следующий день после масштабного выступления на «большом Валдае» в Сочи, 6 октября, Владимир Путин принял президента Узбекистана Шавката Мирзиёева — уже не на берегу Черного моря, а в Большом Кремлевском дворце. Это первая поездка узбекского лидера после переизбрания на пост главы государства. Владимир Путин сердечно поприветствовал своего коллегу в Москве и отметил его вклад в развитие двусторонних отношений.

По итогам переговоров стало известно, что РФ начнет поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан уже 7 октября.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы будем это осуществлять, технически уже это сделано. В октябре этого года начнутся полноценные поставки пока в небольшом объеме, но это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономики Узбекистана. По 3 млрд куб. м по году будем подавать, а потом можем и увеличивать», — уточнил Владимир Путин.

При этом глава РФ 7 октября, как раз в 71-й день своего рождения, примет участие в торжественной церемонии запуска поставок «Газпромом» вместе с Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В центре внимания переговоров также оказалось расширение использования национальных валют во взаиморасчетах.

«Доля рубля, например, в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 47,5% и продолжает расти. К настоящему времени 17 банков Узбекистана подключились к системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Владимир Путин.

Лидер Узбекистана заявил, что нерешенных вопросов между Москвой и Ташкентом нет. Он также предложил Владимиру Путину посетить республику «в любое удобное время». Российский лидер принял это приглашение.

По итогам переговоров стороны также приняли совместное заявление, где договорились развивать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов. Кроме того, страны будут продолжать военно-техническое партнерство на основе действующих и перспективных договоренностей. Был подписан и целый ряд документов — межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а также о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Главы МИД заключили соглашение об учреждении генерального консульства РФ в Самарканде.

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Точки роста

Сейчас активно развиваются торгово-экономические связи между двумя странами.

«У нас за прошлый год рост товарооборота составил 26%, а за первые полгода, за семь месяцев текущего года — уже 14,4%. Россия занимает уверенно первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. 3 тыс. компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России», — сказал российский лидер еще в начале переговоров.

Власти республики ожидают, что товарооборот по итогам 2023 года составит $12 млрд. Отчасти этому способствуют и межрегиональные отношения: многие субъекты РФ и Узбекистана имеют прямые связи и контакты. Ташкент заинтересован в быстрых темпах развития, а для Москвы важно стратегическое партнерство в Центральной Азии, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Растет количество различных проектов в горно-металлургическом секторе, топливно-энергетическом комплексе, химической, аграрной, текстильной и других отраслях, транспортной инфраструктуре. Взаимодействие между странами в области образования ничуть не меньше, чем экономическая составляющая, реализуется множество совместных культурных и гуманитарных проектов. Развивается и туристическая сфера, растет количество российских путешественников в Узбекистане, — сказал депутат.

Отдельно обсудили на переговорах и гуманитарные связи. Владимир Путин заметил, что представление национального балета республики успешно прошло в Большом театре.

Главы государств встречались не так давно — менее четырех месяцев назад, тогда 8 мая Шавкат Мирзиёев посетил Россию в преддверии Дня Победы и принял участие в торжественных мероприятиях по этому случаю. Более того, лидеры скоро встретятся вновь — на саммите СНГ в Киргизии, сказал Владимир Путин. Он пройдет 13 октября в Бишкеке.

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В этот раз Шавкат Мирзиёев приехал в Россию по приглашению российского президента 5 октября. Сперва он прилетел в Казань, там в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова он посетил технопарк высоких технологий, осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана, ознакомился с итогами форума регионов «Россия – Узбекистан». Перед переговорами с Владимиром Путиным он также встретился в расширенном составе делегаций с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Стороны отметили активное развитие инвестиционного сотрудничества и перспективы кооперации в образовательной сфере.

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