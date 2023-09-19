Шить хорошо: российские бренды начали производить одежду в странах СНГ

Российские бренды начали шить одежду в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Об этом «Известиям» рассказали в компаниях «Снежная королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio. Организации ранее производили коллекции преимущественно на китайских фабриках. Но там они столкнулись с проблемами: в разы увеличились сроки исполнения заказов, поставки товара, а также подорожали услуги по пошиву и логистика. Эксперты полагают, что при таком переносе производства одежда российских марок может даже подешеветь.

Оптимальный выход

Российские производители одежды начали размещать заказы на пошив коллекций в странах СНГ: Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Так, в этом году «Снежная королева» вышла на производство одежды на швейных фабриках в Киргизии, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

— На данный момент Киргизия — новое для компании направление, удобное с точки зрения логистики и наличия свободных производственных мощностей, а также приемлемой цены. Размещение заказов на местных фабриках позволит оптимизировать издержки по всей товаропроводящей цепи и сдерживать рост цен, — рассказали в «Снежной королеве».

Работать с новым производством компания начала с небольших заказов в категориях верхней одежды и текстиля, например пальто, добавили в ее пресс-службе.

— Одним из приоритетных направлений для Melon Fashion Group стало освоение фабрик Узбекистана. Еще в 2020 году объем производства в республике занимал 1%, в 2022-м — уже 10%. В 2023 году эта цифра еще вырастет. При этом ранее 70% изделий компании производили в Китае, однако теперь его доля постепенно снижается, ­— сообщили в пресс-службе группы.

Ключевые критерии при выборе партнера — наличие требуемых производственных мощностей и готовность фабрик производить нужные объемы, уточнили в организации. Диверсификация поставщиков позволяет сократить производственные риски и логистическое плечо, чтобы доставлять коллекции как можно быстрее. При этом компания продолжит работать с некоторыми фабриками в Китае, добавили в Melon Fashion Group.

Бренд I Am Studio, помимо российских фабрик, размещает заказы на производствах в Узбекистане и Белоруссии, сообщил «Известиям» его владелец Олег Воронин. В Узбекистане компания шьет одежду из денима, так как в России крайне мало джинсовых производств, добавил он.

«Известия» также направили запросы в компанию Gloria Jeans и в Минпромторг.

Снизят цены

По данным агентства Fashion Consulting Group (FCG), в странах СНГ рост объема заказов от российских компаний неравномерен. Так, наиболее высокий прирост в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, более медленные темпы у Киргизии.

— Среди преимуществ в пошиве на фабриках стран СНГ — технологически развитые швейные и трикотажные производства, наличие субсидий у производителей, которые позволяют получить привлекательную себестоимость производства — она ниже, чем в Китае, Турции, РФ на 20–50% на сопоставимые изделия и партии. Это дает возможность ритейлерам продавать произведенную там одежду по более низким ценам, — сказала гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Также фабрики СНГ могут предложить более быстрые сроки производства и ускоренную логистику — от трех до 20 дней. Там есть возможность производить платежи в рублях, что на данный момент особенно актуально. В этих странах также есть льготные таможенные условия: ввоз в РФ продукции без пошлин или по сниженным тарифам, уточнила аналитик.

Из основных преимуществ производств в странах СНГ по сравнению с Китаем — быстрые сроки поставки, подтверждает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Сейчас доставка товаров из КНР может достигать полугода. Правда, стоимость производства одежды в соседних регионах будет сопоставима с ценами на пошив в Китае, считает он.

В «Рослегпроме» с такой позицией не согласны. По словам президента ассоциации Дмитрия Шишкина, производство одежды в нескольких странах СНГ позволит снизить стоимость продукции на полке. Например, это может коснуться изделий из хлопковых материалов, изготовленных в Узбекистане. По мнению эксперта, эта страна стимулирует развитие предприятий полного цикла производства — от выращивания хлопка на полях до выпуска готовой ткани. Поэтому хлопок из этой республики может вполне конкурировать с Китаем по цене.

Он также отметил хорошие цены и качество на вязаный трикотаж и пряжу из Белоруссии. А в Армении можно пошить изделия из кожи, добавил Дмитрий Шишкин.