Вещный вопрос: Maag поставила на паузу открытие магазинов в России

Новые магазины под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet могут появиться в России лишь в 2024 году. Они пришли на смену таким известным маркам группы Inditex, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Сейчас развитие новых для России имен стоит на паузе, рассказали «Известиям» несколько брокеров торговой недвижимости. С конца апреля «Новая мода» , под управлением которой находятся бренды, не открыла ни одного магазина в стране. Компания лишь запустила более 200 площадок, которые перешли к ней от группы Inditex. Но конкурировать ей теперь придется с сильными игроками: российские сети, нарастившие позиции на рынке в 2022 году, уже имеют внушительный опыт адаптации к новым условиям, полагают эксперты.

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В марте испанская Inditex продала функционирующий бизнес Fashion And More Management DMCC (зарегистрирована в ОАЭ): в периметр сделки вошло более 200 площадок в РФ. Ранее их развивали под брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, теперь их места заняли Maag, Ecru, Dub и Vilet. Несмотря на то что дубайский владелец новых для России торговых марок открыл двери всех площадок, решение о дальнейшем развитии и увеличении числа точек он не принял, рассказал «Известиям» один из брокеров торговой недвижимости.

Только в конце года собственник оценит динамику продаж, после чего примет решение о том, как будет развиваться сеть магазинов одежды в РФ, добавил собеседник. К началу 2024-го компания продаст «несколько сезонных коллекций, и будет понятно, на какой оборот и прибыль выходят бренды». Сейчас ритейлер сталкивается со сложностями в логистике, как и другие торговцы, что чревато низкими оборотами.

Директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова подтвердила «Известиям», что торговая сеть не рассматривает новые площадки под магазины, она анализирует работу уже открытых точек.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Даже если бы компания планировала активно развиваться, то вряд ли бы она смогла открыть большое количество магазинов: нового строительства практически нет, а в большинстве качественных объектов бренды так или иначе уже присутствуют , — добавила она. — Несмотря на большое количество негативных отзывов по поводу коллекций, ассортимента и качества товаров этих брендов, многие магазины сразу после запуска показали хорошие продажи. Например, в ряде объектов они даже выше по сравнению с аналогичными периодами 2021 года. Скорее всего, это стало следствием ажиотажа после длительного простоя.

В пресс-службе R-mixed, которая отвечает за маркетинг новых брендов в РФ, на запрос «Известий» не ответили.

Разные тенденции

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, компании нужно завершить финансовый год, чтобы понять, каких показателей удалось достигнуть в России.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Определить эффективность новых точек достаточно просто: есть открытая информация о результативности сетей Zara, Bershka и других имен за прошедшие периоды, более того, при продаже испанцы, скорее всего, передали детальную информацию обо всех магазинах. Поэтому новый владелец может сравнить результаты каждой точки по среднему чеку, обороту, числу посетителей и так далее, — пояснил эксперт. — Пока же часть торговых центров довольна их оборотами, хотя есть и те, в которых они работают хуже испанских брендов.

По мнению Павла Люлина, пока сложно в целом оценивать результаты брендов: с одной стороны, у Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius более сильные имена плюс широкая линейка товаров, с другой — после ухода Inditex, Uniqlo, H&M образовался вакуум, который позволяет игрокам наращивать продажи.

Сейчас на рынке две разнонаправленные тенденции, отметила старший вице-президент компании «Глория Джинс» Елена Алексеева. С одной стороны, многие люди по-прежнему осторожны, совершают меньше спонтанных покупок и ищут возможности сделать шопинг более выгодным, а с другой — в целом ряде городов доходы населения растут, люди позволяют себе больше, чем прежде , сказала она. Сейчас ритейлер развивает более 700 магазинов, в этом году намерен открыть еще 130 точек. Планы на 2024 год пока не раскрывают: «ситуация неопределенности продолжается, поэтому давать оценки рано», отметили в компании.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Именно на этом фоне новым брендам и придется сохранять прежний для этих точек трафик покупателей, это приоритет на нынешний год, сказала «Известиям» гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Поскольку торговые марки вышли на рынок на фоне сокращения платежеспособного спроса, им придется заманивать покупателей привлекательными ценами. Чтобы стимулировать людей к первой покупке в неизвестном магазине, компании понадобится демпинговать в отдельных позициях, полагает эксперт.

— Новые бренды не будут калькой ушедших, хотя ориентированы на ту же целевую аудиторию, — сказала эксперт. — Они всё так же будут развивать концепции бестселлеров, учитывать их историю, но сделают это по-своему. Коллекции в российских магазинах будут отличаться от брендов ушедшей Inditex. Чтобы укрепиться на рынке прочно и надолго, новым брендам придется не только добиваться одобрения лояльных испанским именам покупателей, но и укрепить свои позиции.