Реклама
Прямой эфир
Мир
В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР
Политика
Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня
Армия
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию
Мир
Беспилотник Reaper без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии
Армия
Взвод лейтенанта Яхомова сорвал наступление противника на важном направлении
Мир
Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS
Мир
Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС
Мир
В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Экономика
Граждане смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов
Авто
Chery начала продажи седана Arrizo 8
Интернет и технологии
Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы
Общество
Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием

Любо-дорого: Киркоров-младший показал коллекцию одежды

На ее создание ушло больше 10 млн рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Рублевке 29 июня прошел показ коллекции вечерних платьев по эскизам сына Филиппа Киркорова. Помогла воплотить его идеи дизайнер Аника Керимова. Создание одежды обошлось более чем в 10 млн рублей. Оценить результат коллаборации на подиуме пришли Яна Рудковская, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Ирина Винер, Андрей Малахов и другие звезды. Заглянули на показ и корреспонденты «Известий».

Дорогой сын

Чем бы в день рождения дитя ни тешилось, особенно если его папа — поп-король. Сын Филиппа Киркорова Мартин отметил 11-летие своим собственным модным шоу. Показ дебютной коллекции вечерних платьев, созданных по его эскизам, прошел на территории резиденции на Рублевке. Не по-детски роскошно: игристое, апероль и другие коктейли рекой, бутерброды с икрой и другие закуски, дорогие подарки и звездные гости первой величины.

Среди них были Яна Рудковская с сыном Сашей (Гном Гномыч). Друг пожелал Мартину удачи, а на вопрос об ожиданиях от показа ответил, что в этом не разбирается. Киркорову-младшему семья подарила скейт и кепку.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы подарили кепку, очень модную — Louis Vuitton из последней коллекции, очень редкую. Я думаю, что папа не отнимет у сына. Но Мартин очень скромный и не всегда ждет подарков. Я знаю, что он ждет сегодня Сашу, и лучший подарок — это игра с ним сегодня вечером в футбол, — сказала Яна Рудковская.

Гости приносили пакеты из ЦУМа, роскошные букеты. Певица Наталья Гордиенко побаловала приставкой.

— Я тоже хочу такое, хотя я уже не ребенок! Я подарила PlayStation последнего поколения. Мы договорились, что будем, как говорится на сленге, шпилить вместе в разные игры.

Звездный хирург Тимур Хайдаров рассказал «Известиям», что его семья тоже подарила брендовые вещи, а еще кресла-подушки на веранду дома Киркоровых. Заодно он рассказал о преображениях короля эстрады.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Как говорит Филипп, «нет предела совершенству». Мы не закончим. Мы работаем постоянно. По хирургии мы, наверное, уже всё закончили: всё добавили, отрезали, прибавили, удлинили, укоротили. Всё, что можно было сделать по хирургии, мы уже сделали. Остались уходовые истории, внедряем современные технологии, методики. Он это всё поддерживает, вдохновляется своим отражением — эти кубики, плечи. Он на кураже, — сказал Хайдаров «Известиям».

На показ приехал и Бедрос Киркоров. Он тоже высказался об изменениях Филиппа.

— Каждый человек стремится разнообразиться. Конечно, это очень рискованно. Но самое главное, что голос у него остался такой же. Самое важное это, — сказал он «Известиям». — Посмотрите, кто делал в России такие программы? Иосиф Давыдович Кобзон говорил: «Бедрос, его никто не догонит!»

Про дебют внука в модной индустрии Бедрос Киркоров тоже говорил с особым трепетом. А еще отметил, что Мартин очень скромный.

— Я вчера вечером спросил его: «Мартин, что тебе купить?» Он знаете, что мне сказал? Лаваш! Он сейчас влюбился в лаваш, — поделился Бедрос.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

А вот затраты на модное шоу были не такими скромными. По словам дизайнера Аники Керимовой, которая решила воплотить в жизнь идеи звездного наследника, расходы еще не подсчитывали, но они превысили 10 млн рублей. Она увидела рисунки мальчика и предложила сделать коллаборацию. Цена изделий в бутике — от 70 тыс. рублей. На вопросы о том, кто вложился и как будет делиться прибыль, она отвечать не стала.

— Там очень много ручной работы. Плюс качественные материалы, мы делали выкраску, чтобы они были яркие, насыщенные. Всё расшито бисером, камнями Swarovski, — сказала она «Известиям».

У самой Аники, которая работает со многими известными российскими артистами, такого старта карьеры не было.

— Я начинала свой бизнес с рынка и не стесняюсь этого. Я начинала свой путь, продавая там свои коллекции, когда в российских дизайнеров не верили. Это было 13 лет назад. Я пошла по пути создания одежды, доступной для потребителя, — сказала она.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сам Мартин рассказал, что начал рисовать наряды после просмотра фильма «Круэлла». А музой стала его сестра Алла-Виктория.

Папа во время работы над коллекцией, которая длилась несколько месяцев, порой даже критиковал эскизы сына.

— Кто, как не родной человек, скажет правду? Он приходил за советом. Я не поучаю, могу рекомендовать, говорить, нравится или нет. Но практически всё, что придумал Мартин, мне очень понравилось, — сказал Филипп.

Вроде по моде

Начался модный показ под сет популярного диджея Кати Гусевой. Подиумом стала розовая ковровая дорожка в 1,5 тыс. м. В первых рядах сидели Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Григорий Лепс. Последний признался «Известиям»: был не в курсе, что показ приурочен к дню рождения Мартина, и пришел без подарка. Сказал: «Буду должен!» На празднике также были ЮрКисс и Люся Чеботина, Лариса Долина и многие другие.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На подиуме показали не только коллекцию Мартина. По мотивам рисунков Аллы-Виктории Киркоровой тоже создали casual-коллекцию. Помимо этого там представили мужскую коллекцию от российского дизайнера Максима Ситника. Всего гости увидели 150 луков.

А после показа настал звездный час Филиппа Киркорова, который выступил с любимыми композициями. Под занавес вечера, когда он исполнял песню «Я за тебя умру», подоспела поздравить музыканта с днем рождения сына Ирина Винер.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023