Любо-дорого: Киркоров-младший показал коллекцию одежды

На Рублевке 29 июня прошел показ коллекции вечерних платьев по эскизам сына Филиппа Киркорова. Помогла воплотить его идеи дизайнер Аника Керимова. Создание одежды обошлось более чем в 10 млн рублей. Оценить результат коллаборации на подиуме пришли Яна Рудковская, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Ирина Винер, Андрей Малахов и другие звезды. Заглянули на показ и корреспонденты «Известий».

Дорогой сын

Чем бы в день рождения дитя ни тешилось, особенно если его папа — поп-король. Сын Филиппа Киркорова Мартин отметил 11-летие своим собственным модным шоу. Показ дебютной коллекции вечерних платьев, созданных по его эскизам, прошел на территории резиденции на Рублевке. Не по-детски роскошно: игристое, апероль и другие коктейли рекой, бутерброды с икрой и другие закуски, дорогие подарки и звездные гости первой величины.

Среди них были Яна Рудковская с сыном Сашей (Гном Гномыч). Друг пожелал Мартину удачи, а на вопрос об ожиданиях от показа ответил, что в этом не разбирается. Киркорову-младшему семья подарила скейт и кепку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы подарили кепку, очень модную — Louis Vuitton из последней коллекции, очень редкую. Я думаю, что папа не отнимет у сына. Но Мартин очень скромный и не всегда ждет подарков. Я знаю, что он ждет сегодня Сашу, и лучший подарок — это игра с ним сегодня вечером в футбол, — сказала Яна Рудковская.

Гости приносили пакеты из ЦУМа, роскошные букеты. Певица Наталья Гордиенко побаловала приставкой.

— Я тоже хочу такое, хотя я уже не ребенок! Я подарила PlayStation последнего поколения. Мы договорились, что будем, как говорится на сленге, шпилить вместе в разные игры.

Звездный хирург Тимур Хайдаров рассказал «Известиям», что его семья тоже подарила брендовые вещи, а еще кресла-подушки на веранду дома Киркоровых. Заодно он рассказал о преображениях короля эстрады.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Как говорит Филипп, «нет предела совершенству». Мы не закончим. Мы работаем постоянно. По хирургии мы, наверное, уже всё закончили: всё добавили, отрезали, прибавили, удлинили, укоротили. Всё, что можно было сделать по хирургии, мы уже сделали. Остались уходовые истории, внедряем современные технологии, методики. Он это всё поддерживает, вдохновляется своим отражением — эти кубики, плечи. Он на кураже, — сказал Хайдаров «Известиям».

На показ приехал и Бедрос Киркоров. Он тоже высказался об изменениях Филиппа.

— Каждый человек стремится разнообразиться. Конечно, это очень рискованно. Но самое главное, что голос у него остался такой же. Самое важное это, — сказал он «Известиям». — Посмотрите, кто делал в России такие программы? Иосиф Давыдович Кобзон говорил: «Бедрос, его никто не догонит!»

Про дебют внука в модной индустрии Бедрос Киркоров тоже говорил с особым трепетом. А еще отметил, что Мартин очень скромный.

— Я вчера вечером спросил его: «Мартин, что тебе купить?» Он знаете, что мне сказал? Лаваш! Он сейчас влюбился в лаваш, — поделился Бедрос.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

А вот затраты на модное шоу были не такими скромными. По словам дизайнера Аники Керимовой, которая решила воплотить в жизнь идеи звездного наследника, расходы еще не подсчитывали, но они превысили 10 млн рублей. Она увидела рисунки мальчика и предложила сделать коллаборацию. Цена изделий в бутике — от 70 тыс. рублей. На вопросы о том, кто вложился и как будет делиться прибыль, она отвечать не стала.

— Там очень много ручной работы. Плюс качественные материалы, мы делали выкраску, чтобы они были яркие, насыщенные. Всё расшито бисером, камнями Swarovski, — сказала она «Известиям».

У самой Аники, которая работает со многими известными российскими артистами, такого старта карьеры не было.

— Я начинала свой бизнес с рынка и не стесняюсь этого. Я начинала свой путь, продавая там свои коллекции, когда в российских дизайнеров не верили. Это было 13 лет назад. Я пошла по пути создания одежды, доступной для потребителя, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сам Мартин рассказал, что начал рисовать наряды после просмотра фильма «Круэлла». А музой стала его сестра Алла-Виктория.

Папа во время работы над коллекцией, которая длилась несколько месяцев, порой даже критиковал эскизы сына.

— Кто, как не родной человек, скажет правду? Он приходил за советом. Я не поучаю, могу рекомендовать, говорить, нравится или нет. Но практически всё, что придумал Мартин, мне очень понравилось, — сказал Филипп.

Вроде по моде

Начался модный показ под сет популярного диджея Кати Гусевой. Подиумом стала розовая ковровая дорожка в 1,5 тыс. м. В первых рядах сидели Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Григорий Лепс. Последний признался «Известиям»: был не в курсе, что показ приурочен к дню рождения Мартина, и пришел без подарка. Сказал: «Буду должен!» На празднике также были ЮрКисс и Люся Чеботина, Лариса Долина и многие другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На подиуме показали не только коллекцию Мартина. По мотивам рисунков Аллы-Виктории Киркоровой тоже создали casual-коллекцию. Помимо этого там представили мужскую коллекцию от российского дизайнера Максима Ситника. Всего гости увидели 150 луков.

А после показа настал звездный час Филиппа Киркорова, который выступил с любимыми композициями. Под занавес вечера, когда он исполнял песню «Я за тебя умру», подоспела поздравить музыканта с днем рождения сына Ирина Винер.