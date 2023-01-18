Лицевой счет: сколько стоит новая внешность Филиппа Киркорова
Певец Филипп Киркоров накануне новогодних праздников, вероятно, сделал три пластические операции, утверждает источник «Известий» из клиники Тимура Хайдарова. По информации этого же источника, процедур могло быть и больше. Неясно, платил ли певец за них, и если да, то сколько именно. Но «Известия» выяснили, каков прейскурант по этим операциям и сколько стоит стать «как Киркоров» к началу пляжного сезона.
От 1 млн рублей за услугу
Недавние изменения во внешности Филиппа Киркорова стали темой для обсуждений в светских СМИ и блогах. Отмечали, что на корпоратив, который прошел в Дубае 11 января в ресторане «Шале березка», певец приехал полностью обновленным — в прямом смысле этого слова. На вирусных видео Киркорова не узнать. Заметно постройневший и помолодевший исполнитель не скрывает, что перенес несколько пластических операций, но не уточняет, каких именно. Он также не раз упоминал, что посещает клинику Тимура Хайдарова. Эксперты в области косметологии публиковали свои предположения на этот счет, но никто не мог утверждать наверняка, какая именно работа была проделана.
Источник «Известий» в клинике Хайдарова рассказал, какие, предположительно, хирургические операции сделал у них Киркоров, а также сообщил, какова их примерная стоимость.
— Это абдоминопластика и липосакция с прорисовкой силуэтов, липофилинг, — утверждает источник. — Стоимость абдоминопластики и липосакции начинается у нас от 1 млн рублей за услугу, липофилинг — от 300 тыс. На липосакции запись на два года вперед, на прочие операции примерно на четыре-шесть месяцев всё расписано. Но есть приоритетный список, за дополнительную плату к сумме операции.
Источник также отметил, что у Киркорова могли быть и другие процедуры, помимо названных.
Получил певец эти услуги по бартеру или оплатил из своего кармана — об этом точных сведений нет нет. «Известия» обратились в клинику, там сообщили, что доктор Хайдаров «пока не комментирует данную историю». Представители певца не ответили на запрос «Известий».
По самым скромным подсчетам, «перезагрузка» могла обойтись Филиппу Бедросовичу в 2,3 млн рублей. Как выяснили «Известия», если «человек с улицы» захочет получить все процедуры Киркорова оперативно, чтобы подготовиться к пляжному сезону, ценник будет как минимум в полтора раза выше.
Красота требует средств
Далеко не все фанаты в восторге от перемен во внешности артиста. В комментариях социальных сетей множество сообщений в духе: «Помолодел лет на 20 — и тем самым утратил свою знаменитую брутальность». Несмотря на негативные комментарии хейтеров, преобладают всё же восторженные сообщения фанатов: «О боже! Какой мужчина», «похорошел и расцвел» и т.п.
Сам Филипп Бедросович дал понять своей аудитории, что это только начало глобальных изменений в его внешности и что на достигнутом результате он не остановится. Киркоров признался, что уже похудел самостоятельно на 12 кг. В апреле состоится его юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце, где король эстрады, как говорят, предстанет перед публикой полностью преображенным.
Не только Филипп Киркоров доверился Тимуру Хайдарову. В августе 2022 года певица Слава открыто призналась, что решилась на многочисленные операции. Он сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Не стала певица скрывать и сумму, которую ей пришлось заплатить. Новая фигура стоила Славе 3 млн рублей. Через десять дней певица уже была готова выступать на сцене и чувствовала себя превосходно. «Не верьте звездам! Переделанные почти все», — резюмирует она и просит девушек не изнурять себя диетами в погоне за фигурой, как у любимой знаменитости.
В Голливуде есть свой ответ нашему Хайдарову. Зовут этого врача Деннис Дасс, он считается одним из лучших пластических хирургов в Беверли-Хиллз. Журнал Cosmopolitan назвал его выдающимся специалистом во всей Южной Калифорнии. Попасть к Деннису так же непросто, как и к Хайдарову, время врача расписано на месяцы вперед. Приблизительная стоимость на липосакцию начинается от $15 тыс. По сегодняшнему курсу стоимость не слишком превышает расценки Хайдарова, так что ради красоты в Лос-Анджелес ехать необязательно.