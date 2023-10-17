Встреча друзей: главное о визите президента России на форум «Один пояс — один путь»

17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин на двухдневный форум «Один пояс — один путь». Какой будет программа форума и каких результатов от него можно ждать — в материале «Известий».

Путин в Китае в октябре: программа визита

Первый день визита российского лидера в Китай был посвящен прежде всего двусторонним переговорам с лидерами европейских и азиатских развивающихся стран. В частности, он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителями азиатских стран, которые в условиях СВО сохранили нейтралитет (Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Монголии).

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Перед началом церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг к другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.

Вечером в рамках форума прошел торжественный банкет, центральным событием которого стало выступление главы КНР Си Цзиньпина. В приветственной речи китайский лидер призвал стремиться к следующему «золотому десятилетию» сотрудничества в рамках «Пояса и пути» и подчеркнул, что сам проект находится «в расцвете сил».

Встреча Путина и Си Цзиньпина

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся 18 октября. «Это будет день российско-китайских отношений», — подчеркнул представитель Кремля. И именно им отводится в рамках общения глав государств первоочередное внимание, но ближневосточный вопрос также не останется без внимания.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время III Международного форума «Один пояс — один путь» Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По словам Пескова, российский президент воспринимается устроителями саммита как главный гость. Комментируя отсутствие в Пекине многих западных лидеров, пресс-секретарь главы государства отметил: «Что касается остальных участников, это выбор принимающей стороны. Для нас главное — наше участие».

Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И.

По словам министра, РФ рассматривает форум «Один пояс — один путь» как составную часть продвижения сотрудничества в Евразии.

В российской делегации также присутствуют председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов России Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф.

Российско-китайские отношения: сегодня и перспективы

Накануне визита российский лидер дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором подчеркнул, что Москва и Пекин всегда по любому вопросу старались найти компромисс.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Объем торговли между Москвой и Пекином в 2023 году рекордно вырос и за январь — сентябрь 2023 достиг $176,42 млрд, увеличившись в долларовом выражении на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Россия сохраняет шестое место среди торговых партнеров КНР. Положительное сальдо внешней торговли с Китаем в сентябре составило $1,89 млрд, с начала года — $13,56 млрд.

Экспорт из России в Китай увеличился на 12,7%, до $94,9 млрд, а импорт из КНР — на 56,9%, до $81,4 млрд.

По данным Торгового представительства России в Китае, в 2023 году Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей в мире. За январь — сентябрь 2023-го Китай продал за рубеж 3,38 млн авто, и 14% из них пришлись на Россию. В денежном выражении объем сделок превысил $4,6 млрд.

Кроме того, в конце сентября был запущен второй маршрут автомобильных перевозок между Китаем, Монголией и Россией с конечной точкой в Новосибирске, обсуждается создание Центрально-Евразийского транспортного коридора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В октябре российский сорт нефти ESPO снова стал торговаться с премией к Brent на фоне дефицита дизеля на мировом рынке. Текущая премия равна $0,5 к Brent за баррель на базисе с поставкой в Китай. Предыдущие полтора года российский сорт торговался с дисконтом, размер которого постепенно снижался.

Сбербанк анонсировал запуск рублевых переводов в Китай осенью текущего года. Лимиты по переводам в Китай для одного отправителя составят 300 тыс. рублей в сутки и 700 тыс. рублей в месяц, а минимальная сумма — 3,5 тыс. рублей, а Альфа-банк принял решение о создании двух филиалов в Китае — в Пекине и в Шанхае, говорится в дайджесте Торгового представительства России в Китае.

По итогам первого дня форума стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами из Китая вложат 6 млрд рублей в проект по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае. Об этом говорится в пресс-релизе фонда. Завод мощностью более 330 тыс. т в год построят в 2025—2026 годах. Предприятие будет выпускать продукцию для пищевой и косметической промышленности, а также для производства кормов.

В 2024 году планируется активно развивать туристический поток между Россией, Китаем и Монголией. Страны рассчитывают вернуть его на допандемийный уровень.

Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS

ЕАЭС и «Пояс и Путь»: возможности

Сопряжение ЕАЭС и «Пояса и Пути» представляется важным для России в контексте ее «разворота на Восток», который во многом уже завершился в сфере как экспорта, так и импорта, пояснил в колонке «Известий» директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. По его словам, в Китае прекрасно понимают, что торговля с ЕАЭС существенно более надежна и перспектива, чем взаимодействие со странами Запада.

Воздвигнув новый «железный занавес», Европа попала в собственный капкан, лишившись экономичных российских энергоносителей — главного драйвера европейской экономики с 1970-х годов. Одновременно европейские страны закрывают для себя возможности импорта дешевых китайских товаров по суше, так как именно Россия была ключевым звеном «одного пояса» китайского проекта. А санкции на поставки высокотехнологичной продукции в Китай и отказ от допуска китайских инвестиций на европейские рынки ставят под вопрос и китайско-европейскую торговлю по Северному морскому пути.