Форум «Один пояс — один путь»: даты, программа, страны-участницы

На третий форум «Пояса и пути» в Пекине соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Почетным гостем встречи станет российский президент Владимир Путин. При этом лидеры некоторых стран ЕС, например Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, не были приглашены на мероприятие, чему официальная Global Times посвятила отдельную статью. Что представляет из себя инициатива «Один пояс — один путь» и в чем особая ценность третьего форума, разбирались «Известия».

«Один пояс — один путь»: когда и где проходит в 2023 году

Третий форум проекта «Один пояс — один путь» посвящен 10-летию инициативы. Изначально мероприятие планировалось провести 15–17 октября, однако впоследствии сроки сместились на 17–18 октября. Главной темой встреч будет «Качественное совместное строительство «Пояса и пути» и совместные усилия для достижения общего развития и процветания».

На форум, как пишет китайская Global Times, приглашены делегации более 130 стран и представители 30 международных организаций. Гостем мероприятия станет российский лидер Владимир Путин, в рамках визита запланирована его встреча с главой КНР.

Президент РФ Владимир Путин на открытии форума «Один пояс — один путь» в 2019 году Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

При этом лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не получили приглашения. Также не была приглашена лидер Италии Джорджа Мелони.

Первый форум в рамках «Пояса и пути» прошел в 2017 году, на нем собрались представители из 130 стран. На второй форум, прошедший в докоронавирусном 2019 году, приехали уже делегации из 150 стран Европы, Азии и Африки. Третья встреча планировалась на 2021 год, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Программа форума в Китае «Пояс и путь»

За два дня гостей форума помимо двусторонних встреч ждут торжественное открытие, приветственный банкет и множество панельных дискуссий по основным вопросам сотрудничества: инвестициям, цифровой экономике, развитию торговых связей. В частности, планируются презентации конкретных инвестиционных проектов и подписание новых договоренностей в разных секторах экономики.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Tereshchenko

В ходе форума также намечены двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Накануне форума в Пекине представили Белую книгу под названием «Совместное строительство «Пояса и пути»: важная практика формирования сообщества единой судьбы человечества». В ней оценивают перемены в мировой экономике, прошедшие за десять лет, и глубже поясняют ценности и стратегию «Пояса и пути» как плана по построению «единой судьбы человечества» .

Инициатива «Один пояс — один путь»: маршрут, какие страны входят

Инициативу создать экономические коридоры в рамках нового «Шелкового пути» нынешний лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в первый год своего правления, в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы эффективно и недорого доставлять товары по всему миру — в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.

Всего за эти годы к инициативе присоединилось свыше 150 стран по всему миру — до 40 африканских и азиатских государств, а также 26 европейских и представители Латинской Америки и Океании. Среди них крупнейшие игроки АТР: Филиппины, Индонезия, Южная Корея и Таиланд, ближневосточные «тяжеловесы» Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ, практически все страны бывшего СНГ и Восточной Европы. В числе присоединившихся большая часть Африки и крупнейшие страны Латинской Америки (Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай).

Вид на одну из улиц в Сиане Фото: Global Look Press/dpa/Reinhard Kaufhold

Ключевыми точками сухопутного экономического пояса «Шелкового пути» становятся Сиань, Алма-Ата, Бишкек, Самарканд, Тегеран, Стамбул, Москва и Дуйсбург. Главными портами морского «Шелкового пути» XXI века стали Ханой, Джакарта, Куала-Лумпур, Калькутта, Найроби, Афины и Венеция.

В рамках «Пояса и пути» реализуется комплекс мер, в том числе:

— развитие трансграничной инфраструктуры;

— налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек;

— снятие барьеров и макроэкономическая поддержка;

— переход на расчеты в национальных валютах;

— наращивание контактов между людьми.

Для реализации «Пояса и пути» китайские компании построили многомиллиардные проекты по всему континенту: это порты, автомагистрали, железные дороги, мосты и плотины ГЭС.

В конце сентября был запущен второй маршрут автомобильных перевозок между Китаем, Монголией и Россией с конечной точкой в Новосибирске, обсуждается создание Центрально-Евразийского транспортного коридора.

Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ Фото: РИА Новости/Пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока

В рамках инициативы работают банковский, университетский и туристический альянсы.

За 10 лет инициатива «Пояс и путь» привлекла инвестиции почти в $1 трлн, что привело к созданию более 3 тыс. совместных проектов и 420 тыс. рабочих мест для стран, расположенных вдоль маршрута, тем самым вызволив из бедности свыше 40 млн человек. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб — $21 трлн.

Однако есть и те, кто не просто открыто выступает против дальнейшего развития инициативы Пекина, но и пытается всеми силами ей противодействовать. Речь идет о США и их сателлитах, активно продвигающих мысль, что участие в ОПОП — прямая дорога к долговой яме. К инициативе не присоединились Япония, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. А Великобритания, которая в первом этапе должна была стать конечной точкой маршрута, усилила и без того резкую критику Китая и проекта.