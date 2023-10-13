Форум «Один пояс — один путь»: даты, программа, страны-участницы
На третий форум «Пояса и пути» в Пекине соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций. Почетным гостем встречи станет российский президент Владимир Путин. При этом лидеры некоторых стран ЕС, например Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, не были приглашены на мероприятие, чему официальная Global Times посвятила отдельную статью. Что представляет из себя инициатива «Один пояс — один путь» и в чем особая ценность третьего форума, разбирались «Известия».
«Один пояс — один путь»: когда и где проходит в 2023 году
Третий форум проекта «Один пояс — один путь» посвящен 10-летию инициативы. Изначально мероприятие планировалось провести 15–17 октября, однако впоследствии сроки сместились на 17–18 октября. Главной темой встреч будет «Качественное совместное строительство «Пояса и пути» и совместные усилия для достижения общего развития и процветания».
На форум, как пишет китайская Global Times, приглашены делегации более 130 стран и представители 30 международных организаций. Гостем мероприятия станет российский лидер Владимир Путин, в рамках визита запланирована его встреча с главой КНР.
Президент РФ Владимир Путин на открытии форума «Один пояс — один путь» в 2019 году
При этом лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не получили приглашения. Также не была приглашена лидер Италии Джорджа Мелони.
Первый форум в рамках «Пояса и пути» прошел в 2017 году, на нем собрались представители из 130 стран. На второй форум, прошедший в докоронавирусном 2019 году, приехали уже делегации из 150 стран Европы, Азии и Африки. Третья встреча планировалась на 2021 год, но была отложена из-за пандемии коронавируса.
Программа форума в Китае «Пояс и путь»
За два дня гостей форума помимо двусторонних встреч ждут торжественное открытие, приветственный банкет и множество панельных дискуссий по основным вопросам сотрудничества: инвестициям, цифровой экономике, развитию торговых связей. В частности, планируются презентации конкретных инвестиционных проектов и подписание новых договоренностей в разных секторах экономики.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи
В ходе форума также намечены двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Накануне форума в Пекине представили Белую книгу под названием «Совместное строительство «Пояса и пути»: важная практика формирования сообщества единой судьбы человечества». В ней оценивают перемены в мировой экономике, прошедшие за десять лет, и глубже поясняют ценности и стратегию «Пояса и пути» как плана по построению «единой судьбы человечества».
Инициатива «Один пояс — один путь»: маршрут, какие страны входят
Инициативу создать экономические коридоры в рамках нового «Шелкового пути» нынешний лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в первый год своего правления, в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы эффективно и недорого доставлять товары по всему миру — в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.
Всего за эти годы к инициативе присоединилось свыше 150 стран по всему миру — до 40 африканских и азиатских государств, а также 26 европейских и представители Латинской Америки и Океании. Среди них крупнейшие игроки АТР: Филиппины, Индонезия, Южная Корея и Таиланд, ближневосточные «тяжеловесы» Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ, практически все страны бывшего СНГ и Восточной Европы. В числе присоединившихся большая часть Африки и крупнейшие страны Латинской Америки (Аргентина, Венесуэла, Чили, Уругвай).
Вид на одну из улиц в Сиане
Ключевыми точками сухопутного экономического пояса «Шелкового пути» становятся Сиань, Алма-Ата, Бишкек, Самарканд, Тегеран, Стамбул, Москва и Дуйсбург. Главными портами морского «Шелкового пути» XXI века стали Ханой, Джакарта, Куала-Лумпур, Калькутта, Найроби, Афины и Венеция.
В рамках «Пояса и пути» реализуется комплекс мер, в том числе:
— развитие трансграничной инфраструктуры;
— налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек;
— снятие барьеров и макроэкономическая поддержка;
— переход на расчеты в национальных валютах;
— наращивание контактов между людьми.
Для реализации «Пояса и пути» китайские компании построили многомиллиардные проекты по всему континенту: это порты, автомагистрали, железные дороги, мосты и плотины ГЭС.
В конце сентября был запущен второй маршрут автомобильных перевозок между Китаем, Монголией и Россией с конечной точкой в Новосибирске, обсуждается создание Центрально-Евразийского транспортного коридора.
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ
В рамках инициативы работают банковский, университетский и туристический альянсы.
За 10 лет инициатива «Пояс и путь» привлекла инвестиции почти в $1 трлн, что привело к созданию более 3 тыс. совместных проектов и 420 тыс. рабочих мест для стран, расположенных вдоль маршрута, тем самым вызволив из бедности свыше 40 млн человек. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб — $21 трлн.
Однако есть и те, кто не просто открыто выступает против дальнейшего развития инициативы Пекина, но и пытается всеми силами ей противодействовать. Речь идет о США и их сателлитах, активно продвигающих мысль, что участие в ОПОП — прямая дорога к долговой яме. К инициативе не присоединились Япония, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. А Великобритания, которая в первом этапе должна была стать конечной точкой маршрута, усилила и без того резкую критику Китая и проекта.