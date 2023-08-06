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Сиань и чистый разум: как живет главный город «Пояса и пути»

И какую роль он играет в торговле с Россией и западными странами
Фото: Getty Images/China News Service
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В этом году исполняется 10 лет предложенной Китаем инициативе «Пояс и путь» — платформе глобального сотрудничества, в рамках которой Пекин активно создает и развивает морские и сухопутные маршруты в Азию, Африку и Европу. Отправной точкой этого грандиозного проекта стал город Сиань, из которого брал начало еще древний Шелковый путь. О том, как в этом городе сошлись воедино древний и современный торговые маршруты, а многие сферы жизни были поставлены на служение этой масштабной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, — в материале «Известий».

От старины к современности

Город Сиань был столицей сразу 13 китайских династий, включая одну из самых прославленных — Тан. Но на первый взгляд сейчас об этом напоминает не так уж много. Большая часть городской застройки за пределами центра — однотипные многоэтажные жилые кварталы с башнями-свечками, широкие автомобильные проспекты и громадные офисные здания из стекла. Так за последние пару десятилетий стали выглядеть очень многие города современного Китая.

Но в историческом центре традиционная китайская специфика и былая «столичность» Сианя (пусть в ней и присутствует много новодела) предстают во всей красе. Самая длинная в Азии пешеходная улица Датан (что в переводе означает буквально «Великая Тан») — истинное воплощение того, как в одном месте сходятся древность и современность.

Колокольная башня Сианя, построенная в 1384 году

Колокольная башня Сианя, построенная в 1384 году

Фото: Global Look Press/Natalie Tepper

С одной стороны, взору предстают древняя пагода, дома-дворцы с типично китайскими позолоченными крышами, маленькие прудики с лотосами и большое число современных девушек и молодых людей в традиционных костюмах эпохи Тан, нарядившихся так на вечернюю прогулку по главному району города — кто для фотосессии, а кто просто из любви к искусству. С другой — всё это благолепие обрамлено ослепительной иллюминацией, которая в соответствии с высокотехнологичным веянием времени, маня к себе жителей и туристов, совершенно не привлекает насекомых.

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Но главным знаком взаимосвязи времен и центрального места в ней Сианя, бесспорно, служит масштабная инициатива «Пояс и путь», реинкарнированная из древнего Шелкового пути — торгового маршрута из Китая на Запад, начинавшегося в Сиане тогда и берущего свое начало отсюда и сейчас.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц второго форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине. 26 апреля 2019 года

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц второго форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине. 26 апреля 2019 года

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Инициатива с красивым названием «Один пояс и один путь» (от которого позднее отпочковалось слово «один») родилась в 2013 году — будучи с визитом в Казахстане, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею совместного строительства Экономического пояса шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века. Первый трансконтинентальный маршрут должен был соединить Китай с Центральной Азией, Россией и Европой по суше, тогда как второй — морской — стать связкой между прибрежными районами Китая с Юго-Восточной и Южной Азией, южной частью Тихого океана, Ближним Востоком, Восточной Африкой и Европой.

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И за прошедшие с тех пор 10 лет Сиань, кажется, поставил под лозунг развития этого проекта практически всё в городе. Будь то показательная зона сельхозпроизводства с применением высоких технологий Янлин, высокотехнологичная платформа «Циньчуанъбань» (условный аналог российского «Сколково») или Сианьский железнодорожный профессионально-технический институт — и там и тут твердят про приверженность «Поясу и пути». Если в первой говорят о скорой отправке в Европу своих фруктов, то в последнем уже вовсю готовят машинистов высокоскоростных грузовых поездов, которые повезут их на Запад.

Отправление из Пекина в Москву первого прямого грузового поезда в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа

Отправление из Пекина в Москву первого прямого грузового поезда в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай – Европа

Фото: TAСС/Beijing Youth Daily

Первые грузовые поезда в Европу ушли из Сианя, который многие местные чиновники не без гордости называют «передовым краем открытости Китая в западном направлении», еще в 2013 году. На начальном этапе таких «караванов» XXI века бывало по два-три в месяц. Сейчас Сиань покидает ежедневно порядка 10 грузовых составов.

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В общей сложности за всё десятилетие грузовые железнодорожные перевозки из Сианя на Запад поездами «Чанъань», ставшими флагманским элементом «Пояса и пути», составили свыше 16 тыс. рейсов, рассказывает сотрудница компании-оператора Xian Free Trade Port Construction and Operation Хэ Лулу.

При этом более чем из 4630 рейсов за весь прошлый год львиная доля — почти 2,6 тыс. грузовых поездов — пришлась на Россию и Белоруссию. В первом же квартале этого года при общем росте в 20% числа грузоперевозок из Сианя по всем направлениям грузопоток в РФ и РБ вырос еще внушительнее — на 39,6%.

Погрузка контейнера на платформу грузовика-контейнеровоза на станции Селятино у рефрижераторного товарного поезда с агропродукцией, который отправляется в Китай по прямому сухопутному транспортному коридору

Погрузка контейнера на платформу грузовика-контейнеровоза на станции Селятино у рефрижераторного товарного поезда с агропродукцией, который отправляется в Китай по прямому сухопутному транспортному коридору

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На фоне интенсификации торговых потоков китайские коллеги даже задумались о том, чтобы построить в сухом порту Сиань (как официально именуют местный торгово-логистический хаб) отдельный грузовой терминал для грузов в направлении Москвы и Минска. К слову, аналогичная договоренность уже есть с Казахстаном, через территорию которого проходит транзитом около 40% товаров для России, Белоруссии и Европы.

Еще одна обсуждаемая с российскими коллегами идея, по свидетельству Хэ Лулу, — возможность инвестиций со стороны КНР в объекты инфраструктуры в российском Забайкальске.

— У России и Китая масса вариантов для сотрудничества в рамках «Пояса и пути», тем более руководители наших стран это поддерживают. Это и образование, и культура, и наука и техника. Перспектив неисчерпаемое количество, — уверен Цзи Вэнькуй, инспектор второго уровня канцелярии иностранных дел парткома провинции Шэньси.

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Взлеты и падения

Главная суть всей китайской инициативы «Пояс и путь» изначально сводилась к инвестициям в развитие инфраструктуры портов, автомобильных и железных дорог, аэропортов, а также электростанций, нефтепроводов и телекоммуникационных сетей в странах, с которыми Пекин хотел бы активнее развивать торгово-экономические связи. В период 2013–2022 годов Поднебесная вложила в свою масштабную инициативу порядка $962 млрд — преимущественно в виде кредитов.

Однако по мере возвышения Китая на мировой арене «Пояс и путь» стали всё чаще рассматривать как инструмент внешней политики, виня страну в создании «долговых ловушек». Главным показательным примером здесь для многих служила история Шри-Ланки, власти которой не смогли расплатиться с Пекином по счетам за щедрые кредиты в инфраструктуру острова и были вынуждены передать в аренду китайской стороне на 99 лет свой порт Хамбантота.

Железнодорожный контейнерный терминал в китайском Чжэнчжоу

Железнодорожный контейнерный терминал в китайском Чжэнчжоу

Фото: TAСС/Zuma/Zhu Xiang

В отличие от США, где отношение к «Поясу и пути» с первого момента было негативным (поскольку это моментально стали воспринимать как попытку КНР оспорить глобальное доминирование Штатов в мире), Европа поначалу относилась к задумке КНР нейтрально. Зато для самого Пекина Европа стала одним из важнейших географических направлений задолго до появления концепции нового Шелкового пути.

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Поскольку подавляющая часть торговли между сторонами, расположенными на расстоянии более чем 8 тыс. км друг от друга, всегда приходилась на морские перевозки, Китай еще в 2000-е годы стал внимательно присматриваться к европейским портам. И по возможности покупать их. С 2000 года китайские компании приобрели доли примерно в 15 портах Европы, которые в совокупности обрабатывают более 10% контейнерных перевозок между КНР и Европой. Одними из самых резонансных стали приобретение компанией China Ocean Shipping Company (COSCO) 67% акций греческого порта Пирей — третьего по величине среди портов в Средиземном море, а также сделка по покупке терминала в Зебрюгге — втором по величине порту Бельгии.

При этом параллельно с обустройством морской логистики Китай активно развивал и сеть грузовых перевозок по суше. К настоящему моменту железнодорожный путь из КНР в Европу, преподаваемый под вывеской транспортной связанности в рамках «Пояса и пути», превратился в очень широкую логистическую сеть, охватывающую 180 городов в 23 европейских странах и 91 город в Китае.

Поезд, следующий в Китай, пересекает российскую границу

Поезд, следующий в Китай, пересекает российскую границу

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Однако за последние годы отношение европейцев к КНР и «Поясу и пути» обросло заметным негативизмом. Одним из самых тревожных звоночков для Пекина стала смена настроений в Италии, единственной стране «большой семерки», согласившейся официально присоединиться к «Поясу и пути». В начале августа министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что правительство ищет пути выхода из четырехлетнего членства в китайской инициативе. Примечательно, что такое заявление было сделано вскоре после возвращения премьера Италии Джорджи Мелони из Вашингтона.

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«Выбор в пользу присоединения к Шелковому пути был импровизированным и нечестивым актом, сделанным правительством Джузеппе Конте, который привел к двойному отрицательному результату. Мы экспортировали в Китай груз апельсинов, а они за три года втрое увеличили экспорт в Италию», — посетовал господин Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

Впрочем, в последнее время случались и обратные примеры. Буквально в июне соглашение о кооперации в продвижении строительства «Пояса и пути» было подписано с Аргентиной, которая, как и большая часть Латинской Америки, не попадала в фокус Китая на ранних этапах. А на прошлой неделе посещавший город Чэнду премьер Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о повышении уровня двусторонних связей с Китаем до стратегического партнерства. По итогам встречи с Си Цзиньпином Тбилиси подтвердил свою приверженность «Поясу и пути», а также дал зеленый свет на «использование транзитной инфраструктуры Грузии для беспрепятственного экспорта китайской продукции на западные рынки».

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