Сиань и чистый разум: как живет главный город «Пояса и пути»

В этом году исполняется 10 лет предложенной Китаем инициативе «Пояс и путь» — платформе глобального сотрудничества, в рамках которой Пекин активно создает и развивает морские и сухопутные маршруты в Азию, Африку и Европу. Отправной точкой этого грандиозного проекта стал город Сиань, из которого брал начало еще древний Шелковый путь . О том, как в этом городе сошлись воедино древний и современный торговые маршруты, а многие сферы жизни были поставлены на служение этой масштабной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, — в материале «Известий» .

От старины к современности

Город Сиань был столицей сразу 13 китайских династий, включая одну из самых прославленных — Тан . Но на первый взгляд сейчас об этом напоминает не так уж много. Большая часть городской застройки за пределами центра — однотипные многоэтажные жилые кварталы с башнями-свечками, широкие автомобильные проспекты и громадные офисные здания из стекла. Так за последние пару десятилетий стали выглядеть очень многие города современного Китая.

Но в историческом центре традиционная китайская специфика и былая «столичность» Сианя (пусть в ней и присутствует много новодела) предстают во всей красе . Самая длинная в Азии пешеходная улица Датан (что в переводе означает буквально «Великая Тан») — истинное воплощение того, как в одном месте сходятся древность и современность.

Колокольная башня Сианя, построенная в 1384 году Фото: Global Look Press/Natalie Tepper

С одной стороны, взору предстают древняя пагода, дома-дворцы с типично китайскими позолоченными крышами, маленькие прудики с лотосами и большое число современных девушек и молодых людей в традиционных костюмах эпохи Тан , нарядившихся так на вечернюю прогулку по главному району города — кто для фотосессии, а кто просто из любви к искусству. С другой — всё это благолепие обрамлено ослепительной иллюминацией, которая в соответствии с высокотехнологичным веянием времени, маня к себе жителей и туристов, совершенно не привлекает насекомых.

Но главным знаком взаимосвязи времен и центрального места в ней Сианя, бесспорно, служит масштабная инициатива «Пояс и путь» , реинкарнированная из древнего Шелкового пути — торгового маршрута из Китая на Запад, начинавшегося в Сиане тогда и берущего свое начало отсюда и сейчас.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц второго форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине. 26 апреля 2019 года Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Инициатива с красивым названием «Один пояс и один путь» (от которого позднее отпочковалось слово «один») родилась в 2013 году — будучи с визитом в Казахстане, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею совместного строительства Экономического пояса шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века . Первый трансконтинентальный маршрут должен был соединить Китай с Центральной Азией, Россией и Европой по суше, тогда как второй — морской — стать связкой между прибрежными районами Китая с Юго-Восточной и Южной Азией, южной частью Тихого океана, Ближним Востоком, Восточной Африкой и Европой.

И за прошедшие с тех пор 10 лет Сиань, кажется, поставил под лозунг развития этого проекта практически всё в городе. Будь то показательная зона сельхозпроизводства с применением высоких технологий Янлин, высокотехнологичная платформа «Циньчуанъбань» (условный аналог российского «Сколково») или Сианьский железнодорожный профессионально-технический институт — и там и тут твердят про приверженность «Поясу и пути». Если в первой говорят о скорой отправке в Европу своих фруктов, то в последнем уже вовсю готовят машинистов высокоскоростных грузовых поездов, которые повезут их на Запад.

Отправление из Пекина в Москву первого прямого грузового поезда в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай – Европа Фото: TAСС/Beijing Youth Daily

Первые грузовые поезда в Европу ушли из Сианя, который многие местные чиновники не без гордости называют «передовым краем открытости Китая в западном направлении», еще в 2013 году . На начальном этапе таких «караванов» XXI века бывало по два-три в месяц. Сейчас Сиань покидает ежедневно порядка 10 грузовых составов.

В общей сложности за всё десятилетие грузовые железнодорожные перевозки из Сианя на Запад поездами «Чанъань», ставшими флагманским элементом «Пояса и пути», составили свыше 16 тыс. рейсов , рассказывает сотрудница компании-оператора Xian Free Trade Port Construction and Operation Хэ Лулу.

При этом более чем из 4630 рейсов за весь прошлый год львиная доля — почти 2,6 тыс. грузовых поездов — пришлась на Россию и Белоруссию . В первом же квартале этого года при общем росте в 20% числа грузоперевозок из Сианя по всем направлениям грузопоток в РФ и РБ вырос еще внушительнее — на 39,6%.

Погрузка контейнера на платформу грузовика-контейнеровоза на станции Селятино у рефрижераторного товарного поезда с агропродукцией, который отправляется в Китай по прямому сухопутному транспортному коридору Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На фоне интенсификации торговых потоков китайские коллеги даже задумались о том, чтобы построить в сухом порту Сиань (как официально именуют местный торгово-логистический хаб) отдельный грузовой терминал для грузов в направлении Москвы и Минска . К слову, аналогичная договоренность уже есть с Казахстаном, через территорию которого проходит транзитом около 40% товаров для России, Белоруссии и Европы.

Еще одна обсуждаемая с российскими коллегами идея, по свидетельству Хэ Лулу, — возможность инвестиций со стороны КНР в объекты инфраструктуры в российском Забайкальске .

— У России и Китая масса вариантов для сотрудничества в рамках «Пояса и пути», тем более руководители наших стран это поддерживают. Это и образование, и культура, и наука и техника. Перспектив неисчерпаемое количество, — уверен Цзи Вэнькуй, инспектор второго уровня канцелярии иностранных дел парткома провинции Шэньси.

Взлеты и падения

Главная суть всей китайской инициативы «Пояс и путь» изначально сводилась к инвестициям в развитие инфраструктуры портов, автомобильных и железных дорог, аэропортов, а также электростанций, нефтепроводов и телекоммуникационных сетей в странах, с которыми Пекин хотел бы активнее развивать торгово-экономические связи. В период 2013–2022 годов Поднебесная вложила в свою масштабную инициативу порядка $962 млрд — преимущественно в виде кредитов.

Однако по мере возвышения Китая на мировой арене «Пояс и путь» стали всё чаще рассматривать как инструмент внешней политики, виня страну в создании «долговых ловушек» . Главным показательным примером здесь для многих служила история Шри-Ланки, власти которой не смогли расплатиться с Пекином по счетам за щедрые кредиты в инфраструктуру острова и были вынуждены передать в аренду китайской стороне на 99 лет свой порт Хамбантота.

Железнодорожный контейнерный терминал в китайском Чжэнчжоу Фото: TAСС/Zuma/Zhu Xiang

В отличие от США, где отношение к «Поясу и пути» с первого момента было негативным (поскольку это моментально стали воспринимать как попытку КНР оспорить глобальное доминирование Штатов в мире), Европа поначалу относилась к задумке КНР нейтрально. Зато для самого Пекина Европа стала одним из важнейших географических направлений задолго до появления концепции нового Шелкового пути.

Поскольку подавляющая часть торговли между сторонами, расположенными на расстоянии более чем 8 тыс. км друг от друга, всегда приходилась на морские перевозки, Китай еще в 2000-е годы стал внимательно присматриваться к европейским портам. И по возможности покупать их . С 2000 года китайские компании приобрели доли примерно в 15 портах Европы, которые в совокупности обрабатывают более 10% контейнерных перевозок между КНР и Европой. Одними из самых резонансных стали приобретение компанией China Ocean Shipping Company (COSCO) 67% акций греческого порта Пирей — третьего по величине среди портов в Средиземном море, а также сделка по покупке терминала в Зебрюгге — втором по величине порту Бельгии.

При этом параллельно с обустройством морской логистики Китай активно развивал и сеть грузовых перевозок по суше . К настоящему моменту железнодорожный путь из КНР в Европу, преподаваемый под вывеской транспортной связанности в рамках «Пояса и пути», превратился в очень широкую логистическую сеть, охватывающую 180 городов в 23 европейских странах и 91 город в Китае.

Поезд, следующий в Китай, пересекает российскую границу Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Однако за последние годы отношение европейцев к КНР и «Поясу и пути» обросло заметным негативизмом . Одним из самых тревожных звоночков для Пекина стала смена настроений в Италии, единственной стране «большой семерки», согласившейся официально присоединиться к «Поясу и пути». В начале августа министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что правительство ищет пути выхода из четырехлетнего членства в китайской инициативе. Примечательно, что такое заявление было сделано вскоре после возвращения премьера Италии Джорджи Мелони из Вашингтона.

«Выбор в пользу присоединения к Шелковому пути был импровизированным и нечестивым актом, сделанным правительством Джузеппе Конте, который привел к двойному отрицательному результату. Мы экспортировали в Китай груз апельсинов, а они за три года втрое увеличили экспорт в Италию», — посетовал господин Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.